تكريم ليلى علوي في مهرجان الأفلام القصيرة

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

يفتتح‭ ‬مهرجان‭ ‬ساقية‭ ‬الصاوي‭ ‬للأفلام‭ ‬القصيرة،‭ ‬الأربعاء،فعالياته‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬له‭ ‬بتكريم‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬الشهيرة‭ ‬ليلى‭ ‬علوي‭ ‬تكريما‭ ‬خاصًا‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المخرجين‭ ‬أشرف‭ ‬فايق‭ ‬ومهند‭ ‬دياب‭ ‬والدكتور‭ ‬مختار‭ ‬يونس‭ . ‬ووقع‭ ‬اختيار‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬على‭ ‬22‭ ‬فيلمًا‭ ‬قصيرًا‭ ‬تعرض‭ ‬للجمهور‭ ‬مقسمة‭ ‬على‭ ‬يومين،‭ ‬ويختتم‭ ‬المهرجان‭ ‬بإعلان‭ ‬نتائجه‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭. ‬وهو‭ ‬من‭ ‬اقصر‭ ‬المهرجانات‭ ‬السينمائية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬لكنه‭ ‬اعتمد‭ ‬التكثيف‭ ‬ودقة‭ ‬الاختيار‭ ‬وفترات‭ ‬اعداد‭ ‬طويلة‭ ‬نسبياً‭ . ‬وضمت‭ ‬قائمة‭ ‬الأفلام‭ ‬المشاركة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬فيلم‭ ‬“كوابيس‭ ‬منتصف‭ ‬العمر”،‭ ‬وهو‭ ‬العمل‭ ‬الأول‭ ‬لمخرجه‭ ‬محمود‭ ‬مصطفى،‭ ‬الذي‭ ‬أخرج‭ ‬قبله‭ ‬للمسرح‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المسرحيات‭.‬

ومهرجان‭ ‬الساقية‭ ‬للأفلام‭ ‬الروائية‭ ‬القصيرة،‭ ‬هو‭ ‬مهرجان‭ ‬سنوي‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬مسابقة‭ ‬مفتوحة،‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬22‭ ‬فيلمًا‭ ‬روائيًا‭ ‬قصيرًا،‭ ‬وقد‭ ‬جرى‭ ‬اختيارها‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬فيلمًا‭.‬

وتضم‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬السيناريست‭ ‬بشير‭ ‬الديك‭ ‬والمخرج‭ ‬مهند‭ ‬دياب‭ ‬والناقدة‭ ‬ماجدة‭ ‬موريس،‭ ‬وتنقسم‭ ‬جوائز‭ ‬المسابقة‭ ‬الرئيسية‭ ‬الثلاث‭: ‬الساقية‭ ‬الذهبية،‭ ‬الساقية‭ ‬الفضية،‭ ‬والساقية‭ ‬البرونزية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جوائز‭ ‬أحسن‭ ‬ممثل‭ ‬وأحسن‭ ‬ممثلة‭ ‬وأفضل‭ ‬مونتاج‭ ‬وأفضل‭ ‬تصوير‭ ‬وأفضل‭ ‬سيناريو‭ ‬وحوار‭.‬