تكريم ليلى علوي في مهرجان الأفلام القصيرة

القاهرة – الزمان
يفتتح مهرجان ساقية الصاوي للأفلام القصيرة، الأربعاء،فعالياته في الدورة الرابعة له بتكريم الفنانة المصرية الشهيرة ليلى علوي تكريما خاصًا مع كل من المخرجين أشرف فايق ومهند دياب والدكتور مختار يونس . ووقع اختيار لجنة التحكيم على 22 فيلمًا قصيرًا تعرض للجمهور مقسمة على يومين، ويختتم المهرجان بإعلان نتائجه مساء اليوم الثاني. وهو من اقصر المهرجانات السينمائية في مصر لكنه اعتمد التكثيف ودقة الاختيار وفترات اعداد طويلة نسبياً . وضمت قائمة الأفلام المشاركة هذا العام فيلم “كوابيس منتصف العمر”، وهو العمل الأول لمخرجه محمود مصطفى، الذي أخرج قبله للمسرح عددا من المسرحيات.
ومهرجان الساقية للأفلام الروائية القصيرة، هو مهرجان سنوي على هيئة مسابقة مفتوحة، يشارك فيها هذا العام 22 فيلمًا روائيًا قصيرًا، وقد جرى اختيارها من أكثر من 50 فيلمًا.
وتضم لجنة التحكيم في عضويتها السيناريست بشير الديك والمخرج مهند دياب والناقدة ماجدة موريس، وتنقسم جوائز المسابقة الرئيسية الثلاث: الساقية الذهبية، الساقية الفضية، والساقية البرونزية، بالإضافة إلى جوائز أحسن ممثل وأحسن ممثلة وأفضل مونتاج وأفضل تصوير وأفضل سيناريو وحوار.