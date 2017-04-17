فنان سوري يعتذر لأهالي حلب عن إساءة لم يقصدها

دمشق‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعتذر‭ ‬الممثل‭ ‬السوري‭ ‬باسم‭ ‬ياخور‭ ‬المعروف‭ ‬بولائه‭ ‬للرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬،‭ ‬لأهل‭ ‬مدينة‭ ‬حلب،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬الغضب‭ ‬اجتاحت‭ ‬جمهوره،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حكى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الطرائف‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬أهل‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬أثناء‭ ‬تصويره‭ ‬أحد‭ ‬أعماله،‭ ‬خلال‭ ‬حلوله‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬لهون‭ ‬وبس‮»‬‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬“LDC”‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭. ‬

ياخور‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يقلد‭ ‬اللهجة‭ ‬الحلبية،‭ ‬تحدث‭ ‬كيف‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬الحارات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬بها‭ ‬التصوير‭ ‬يمنعهم‭ ‬من‭ ‬التصوير‭ ‬عبر‭ ‬تصرف‭ ‬ظريف،‭ ‬وأنه‭ ‬لم‭ ‬يسمح‭ ‬لهم‭ ‬باستئناف‭ ‬التصوير‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬منحه‭ ‬مبلغاً‭ ‬من‭ ‬المال‭. ‬ونشر‭ ‬ياخور‭ ‬فيديو‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬“إنستغرام”‭ ‬بعد‭ ‬استياء‭ ‬أهل‭ ‬المدينة،‭ ‬الذين‭ ‬اعتبروا‭ ‬أنه‭ ‬أساء‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬معتذراً‭ ‬لهم‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭. ‬وقال‭ ‬ياخور‭ ‬أنه‭ ‬يحب‭ ‬أهل‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬وأن‭ ‬له‭ ‬ذكريات‭ ‬جميلة‭ ‬معهم،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يقصد‭ ‬الإساءة‭ ‬إليهم‭. ‬