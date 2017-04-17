فرنسا تمنح جنسيتها لرماة سنغاليين تصحيحاً لظلم قديم

باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬منح‭ ‬28‭ ‬من‭ ‬الرماة‭ ‬السنغاليين‭ ‬السابقين‭ ‬رسميا‭ ‬السبت‭ ‬الجنسية‭ ‬الفرنسية‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬عقود‭ ‬حرموا‭ ‬منها‭ ‬بسبب‭ ‬استقلال‭ ‬المستعمرات‭ ‬الافريقية‭ ‬عن‭ ‬فرنسا‭.‬

وفي‭ ‬قاعة‭ ‬الاحتفالات‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الإليزيه‭ ‬الرئاسي،‭ ‬ترأس‭ ‬الرئيس‭ ‬فرنسوا‭ ‬هولاند‭ ‬المراسم‭ ‬التي‭ ‬اقيمت‭ ‬تكريما‭ ‬لهؤلاء‭ ‬المقاتلين‭ ‬السابقين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجيش‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬الصينية‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬الجزائر،‭ ‬والذين‭ ‬اصبحت‭ ‬أعمارهم‭ ‬في‭ ‬الثمانينات‭.‬

وضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬23‭ ‬سنغاليا‭ ‬وكونغوليين‭ ‬اثنين‭ ‬واثنين‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬افريقيا‭ ‬الوسطى‭ ‬وواحدا‭ ‬من‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭.‬

وبعد‭ ‬النشيد‭ ‬الوطني‭ ‬الفرنسي،‭ ‬سلم‭ ‬هولاند‭ ‬كلا‭ ‬منهم‭ ‬المرسوم‭ ‬الذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬اعتباره‭ ‬فرنسيا‭.‬

واعترف‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬بان‭ ‬‮«‬الامر‭ ‬احتاج‭ ‬الى‭ ‬معركة‭ ‬طويلة‭ ‬لتوافق‭ ‬فرنسا‭ ‬على‭ ‬اصلاح‭ ‬هذا‭ ‬الظلم‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬انتم‭ ‬تاريخ‭ ‬فرنسا‭ (…) ‬وهي‭ ‬مدينة‮»‬‭ ‬لكم‭.‬

وقالت‭ ‬ايساتا‭ ‬سيك‭ ‬مساعدة‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬بوندي‭ ‬المكلفة‭ ‬بشؤون‭ ‬المحاربين‭ ‬القدامى‭ ‬السنغاليين‭ ‬‮«‬انها‭ ‬ثمرة‭ ‬معركة‭ ‬طويلة‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬سيك‭ ‬اطلقت‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬عريضة‭ ‬جمعت‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ستين‭ ‬الف‭ ‬توقيع‭ ‬خلال‭ ‬15‭ ‬يوما‭ ‬بينها‭ ‬تواقيع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭.‬

واضافت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هؤلاء‭ ‬الفرنسيين‭ ‬قلبا‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬اوضاع‭ ‬مزرية‭. ‬انهم‭ ‬متقاعدون‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬سوى‭ ‬تصاريح‭ ‬اقامة‭ ‬عادية‭ ‬ولا‭ ‬خيار‭ ‬لديهم‭ ‬سوى‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬الفرنسية،‭ ‬ورحيلهم‭ ‬الى‭ ‬السنغال‭ ‬ليمضوا‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬عمرهم‭ ‬مع‭ ‬عائلاتهم‭ ‬يعني‭ ‬حرمانهم‭ ‬من‭ ‬راتبهم‭ ‬التقاعدي‭ ‬الصغير‮»‬‭. ‬وستنظم‭ ‬مراسم‭ ‬اخرى‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬الدوائر‭ ‬التي‭ ‬يعيش‭ ‬فيها‭ ‬هؤلاء‭. ‬واكد‭ ‬هولاند‭ ‬ان‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الرماة‭ ‬السابقين‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬ويتقدمون‭ ‬بطلبات‭ ‬سيحصلون‭ ‬على‭ ‬الرد‭ ‬نفسه‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الاليزيه‭ ‬ان‭ ‬عددهم‭ ‬يبلغ‭ ‬بضع‭ ‬عشرات‭.‬

والرماة‭ ‬السنغاليون‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬اعمارهم‭ ‬بين‭ ‬77‭ ‬و88‭ ‬عاما‭ ‬هم‭ ‬‮«‬الجيل‭ ‬الاخير‮»‬‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬مقاتلين‭ ‬افارقة‭ ‬تطوعوا‭ ‬او‭ ‬تم‭ ‬تجنيدهم‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجيش‭ ‬الفرنسي‭ ‬وشاركوا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬معاركه‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬1870‭ ‬ضد‭ ‬بروسيا‭ ‬الى‭ ‬حرب‭ ‬الجزائر‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬في‭ ‬1962‭.‬

وشكلت‭ ‬اولى‭ ‬الكتائب‭ ‬في‭ ‬السنغال‭ ‬ولكن‭ ‬‮«‬الرماة‭ ‬السنغاليين‮»‬‭ ‬بقبعاتهم‭ ‬الحمراء‭ ‬المعروفة‭ ‬قدموا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المستعمرات‭ ‬الفرنسية‭ ‬من‭ ‬غرب‭ ‬افريقيا‭ ‬ووسطها‭ ‬الى‭ ‬مدغشقر‭.‬

وبعد‭ ‬تسريحهم،‭ ‬عاد‭ ‬المقاتلون‭ ‬السابقون‭ ‬الى‭ ‬بلدانهم‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬استقلالها‭ ‬بدون‭ ‬ان‭ ‬يفكروا‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬فرنسا‭ ‬‮«‬وطنهم‭ ‬الثاني‮»‬‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تدير‭ ‬لهم‭ ‬ظهرها‭.‬

وفي‭ ‬1959،‭ ‬جمدت‭ ‬باريس‭ ‬رواتب‭ ‬محاربين‭ ‬سابقين،‭ ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬بالنسبة‭ ‬للرماة‭ ‬بداية‭ ‬حرب‭ ‬طويلة‭ ‬ضد‭ ‬الادارة‭ ‬الفرنسية‭. ‬وبعد‭ ‬نضال‭ ‬طويل‭ ‬تمكنوا‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬تقاعدهم‭ ‬العسكري‭. ‬ومثل‭ ‬اخوتهم‭ ‬الفرنسيين‭ ‬في‭ ‬السلام،‭ ‬باتوا‭ ‬يتلقون‭ ‬336‭ ‬يورو‭ ‬كل‭ ‬ستة‭ ‬اشهر‭.‬