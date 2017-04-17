حملة دولية من أجل الموصل

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فاتح عبد السلام
قبل يومين علمت من مصدر مطلع على حال الموصل في الجانب الايمن عن كثب ، ان الاهالي عاشوا أسوأ أحوالهم بعد قصف عنيف في منطقتي الفاروق وحي الثورة أحال البيوت القديمة المتلاصقة الى ركام ، وهي ليست حالة غير مسبوقة لكنها المصيبة الأكبر بعد مأساة حي الموصل الجديدة، قبل ثلاثة اسابيع . عوائل كاملة أبيدت ، وعوائل أخرى مرشحة للإبادة في هذه الحرب التي اتخذ تنظيم داعش المدنيين دروعا بشرية ، ولم تكن هناك أسايب جديدة لدى القوات العراقية الباسلة تخفف من اصابات المدنيين سوى البطء في التقدم أحياناً والتريث حتى عمل ثغرة في صفوف التنظيم الارهابي. نصف عدد المصابين بحسب المصدر نفسه يلقى حتفه بعد يوم أو يومين وربما ساعات بسبب النقص الشديد في الأطباء والأدوية والمشافي .
النازحون من الموصل تجاوزوا نصف مليون انسان ، ولا تزال المناطق الأصعب في القتال والأكثر في الكثافة السكانية تحت سيطرة داعش، وتنتظر ذلك المصير المجهول كأي رهينة بيد عصابة.
الكارثة مزدوجة في الموصل ، نزوح غير مشهود من قبل وكتل بشرية كثيفة تحت القصف من جهة وبيد مختطفين عتاة من جهة أخرى . وهذا الأمر يستدعي قرارات استثنائية وموازنات خاصة تخصصها الحكومة المركزية في بغداد لضخ الحياة في المدينة بعد قتل آخر داعشي مباشرة ، من دون تأخير ، واستثناءاً من القيود الادارية والرسمية في هكذا معالجات .
قد نحتاج الى ستة اسابيع لنشهد يوم التحرير الكامل للموصل ، لكن ذلك يتطلب حملة كبرى بإمكانات ثقيلة لوقف التداعي في الموصل عقب التحرير الكامل مباشرة ، ولعل الجانب الايمن من الموصل هو الجزء المختلف عما حصل في الجانب الأيسر كون أصل الموصل هو في هذا الساحل ،منها تفرعت الاحياء الحديثة التي امتدت لاحقاً الى الساحل الأيسر .
من الصحيح أن تبدأ حملات دولية لإعادة اعمار الموصل واحياء اقتصادياتها المدمرة ، حيث كانت في الماضي مركزا حيوياً في المنطقة في انتاج المنسوجات والأسمنت والسكر والحبوب .
دعوا التنازعات السياسية جانباً وانزلوا الى ميادين الناس في الموصل قبل أن تقع مآس جديدة أشد وأقسى ، بالرغم من ان الذي يجري لم يخطر على بال بشر.
رئيس التحرير
لندن