حملة دولية من أجل الموصل

توقيع

فاتح عبد السلام

قبل‭ ‬يومين‭ ‬علمت‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬حال‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬الاهالي‭ ‬عاشوا‭ ‬أسوأ‭ ‬أحوالهم‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬عنيف‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬الفاروق‭ ‬وحي‭ ‬الثورة‭ ‬أحال‭ ‬البيوت‭ ‬القديمة‭ ‬المتلاصقة‭ ‬الى‭ ‬ركام‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬حالة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬لكنها‭ ‬المصيبة‭ ‬الأكبر‭ ‬بعد‭ ‬مأساة‭ ‬حي‭ ‬الموصل‭ ‬الجديدة،‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬اسابيع‭ . ‬عوائل‭ ‬كاملة‭ ‬أبيدت‭ ‬،‭ ‬وعوائل‭ ‬أخرى‭ ‬مرشحة‭ ‬للإبادة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬اتخذ‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬المدنيين‭ ‬دروعا‭ ‬بشرية‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬أسايب‭ ‬جديدة‭ ‬لدى‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الباسلة‭ ‬تخفف‭ ‬من‭ ‬اصابات‭ ‬المدنيين‭ ‬سوى‭ ‬البطء‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬أحياناً‭ ‬والتريث‭ ‬حتى‭ ‬عمل‭ ‬ثغرة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭. ‬نصف‭ ‬عدد‭ ‬المصابين‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭ ‬يلقى‭ ‬حتفه‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬أو‭ ‬يومين‭ ‬وربما‭ ‬ساعات‭ ‬بسبب‭ ‬النقص‭ ‬الشديد‭ ‬في‭ ‬الأطباء‭ ‬والأدوية‭ ‬والمشافي‭ .‬

النازحون‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬تجاوزوا‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬انسان‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬المناطق‭ ‬الأصعب‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬والأكثر‭ ‬في‭ ‬الكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬داعش،‭ ‬وتنتظر‭ ‬ذلك‭ ‬المصير‭ ‬المجهول‭ ‬كأي‭ ‬رهينة‭ ‬بيد‭ ‬عصابة‭.‬

الكارثة‭ ‬مزدوجة‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬نزوح‭ ‬غير‭ ‬مشهود‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وكتل‭ ‬بشرية‭ ‬كثيفة‭ ‬تحت‭ ‬القصف‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وبيد‭ ‬مختطفين‭ ‬عتاة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ . ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬يستدعي‭ ‬قرارات‭ ‬استثنائية‭ ‬وموازنات‭ ‬خاصة‭ ‬تخصصها‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬لضخ‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬بعد‭ ‬قتل‭ ‬آخر‭ ‬داعشي‭ ‬مباشرة‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأخير‭ ‬،‭ ‬واستثناءاً‭ ‬من‭ ‬القيود‭ ‬الادارية‭ ‬والرسمية‭ ‬في‭ ‬هكذا‭ ‬معالجات‭ .‬

قد‭ ‬نحتاج‭ ‬الى‭ ‬ستة‭ ‬اسابيع‭ ‬لنشهد‭ ‬يوم‭ ‬التحرير‭ ‬الكامل‭ ‬للموصل‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬يتطلب‭ ‬حملة‭ ‬كبرى‭ ‬بإمكانات‭ ‬ثقيلة‭ ‬لوقف‭ ‬التداعي‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬عقب‭ ‬التحرير‭ ‬الكامل‭ ‬مباشرة‭ ‬،‭ ‬ولعل‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬هو‭ ‬الجزء‭ ‬المختلف‭ ‬عما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الأيسر‭ ‬كون‭ ‬أصل‭ ‬الموصل‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الساحل‭ ‬،منها‭ ‬تفرعت‭ ‬الاحياء‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬لاحقاً‭ ‬الى‭ ‬الساحل‭ ‬الأيسر‭ .‬

من‭ ‬الصحيح‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬حملات‭ ‬دولية‭ ‬لإعادة‭ ‬اعمار‭ ‬الموصل‭ ‬واحياء‭ ‬اقتصادياتها‭ ‬المدمرة‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬مركزا‭ ‬حيوياً‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬انتاج‭ ‬المنسوجات‭ ‬والأسمنت‭ ‬والسكر‭ ‬والحبوب‭ .‬

دعوا‭ ‬التنازعات‭ ‬السياسية‭ ‬جانباً‭ ‬وانزلوا‭ ‬الى‭ ‬ميادين‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقع‭ ‬مآس‭ ‬جديدة‭ ‬أشد‭ ‬وأقسى‭ ‬،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬لم‭ ‬يخطر‭ ‬على‭ ‬بال‭ ‬بشر‭. ‬

رئيس التحرير

لندن