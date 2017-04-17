برشلونة تحلم بإنتفاضة تاريخية والألمان في مأزق

ريال مدريد يواجه بايرن ميونيخ اليوم وصافرة كاساي تضبط اللقاء

{ مدن – وكالات: يدير الحكم المجري فيكتور كاساي، المباراة التي ستجمع بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم، فيما سيدير الإيطالي جيانلوكا روكي مباراة ليستر سيتي وأتلتيكو مدريد، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا). ويدير كاساي (41 عاما) مباريات أوربية منذ عام 2003، وقد أدار من قبل لقاء لريال مدريد بربع نهائي النسخة الماضية من البطولة الأوربية أمام فولفسبورج (3-0) وبدور المجموعات موسم 2014-2015 أمام ليفربول (1-0) من بين مباريات أخرى. كما أدار الحكم المجري مباراة نصف نهائي دوري الأبطال التي جمعت بين الريال والفريق البافاري في موسم 2011-2012، والتي انتهت بفوز الملكي (2-1). وكان الفريق الإسباني قد فاز في ميونيخ على منافسه الألماني في لقاء ذهاب ربع نهائي النسخة الحالية (1-2). ويدير الحكم الإيطالي روكي (43 عاما) مباريات أوربية منذ موسم 2010-2011، وقد أدار الموسم الماضي مباراة لأتلتيكو مدريد في دور المجموعات من دوري الأبطال أمام بنفيكا (1-2). وفاز الأتلتي على أرضه بهدف نظيف على ليستر الإنكليزي في لقاء ذهاب ربع نهائي التشامبيونز ليج.

انتفاضة جديدة

من جديد يعلق برشلونة الإسباني آماله على انتفاضة جديدة على كامب نو لينقذ نفسه من الإقصاء من دوري الأبطال في ربع النهائي الذي قد يشهد أيضا نهاية مشوار كرة القدم الألمانية في هذه النسخة من البطولة عقب هزيمة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في عقر دارهما في الذهاب. والآن سيتعين على الفريقين الألمانيين السعي لقلب النتيجة بين جماهير الخصم للإبقاء على فرصهما في دوري الأبطال الأوربي، في الوقت الذي سيحظى فيه ليستر سيتي الإنكليزي بدعم مشجعيه على ملعب كينج باور لتعويض خسارته في الذهاب بهدف نظيف أمام أتلتكيو مدريد على فيسينتي كالديرون. أما ريال مدريد ويوفنتوس وموناكو وأتلتيكو، الفائزين في الجولة الأولى، فسيسعون لتعزيز انتصارهم وحسم التأهل في إياب ربع نهائي التشامبيونز ليج. وبعد أن حقق انتفاضة تاريخية في ثمن النهائي على حساب باريس سان جيرمان الذي أهدر فوزا تاريخيا برباعية بيضاء على ضيفه برشلونة في ذهاب دور الـ16 بخسارته في الإياب (6-1)، يحلم الفريق الكتالوني بتحقيق ريمونتادا جديدة على كامب نو أمام يوفنتوس. وسيسعى البرسا يوم غدا الأربعاء لقلب الطاولة على الفريق الإيطالي الذي أكرم ضيافته الأسبوع الماضي في ذهاب ربع النهائي بثلاثية نظيفة على يوفنتوس آرينا، ليتمكن من بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال الأوربي للمرة الـ17 في تاريخ البطولة، مقابل 12 لـالسيدة العجوز.

أسبوع صعب

من جانبها، تستعد كرة القدم الألمانية لمواجهة أسبوع صعب، فكل من البايرن ودورتموند سيتعين عليهما قلب النتيجة في ضيافة الخصم لتعويض خسارتيهما بفارق هدف أمام ريال مدريد وموناكو على الترتيب. ويحل الفريق البافاري اليوم الثلاثاء ضيفا على ريال مدريد الإسباني حامل اللقب الذي انتزع الفوز (2-1) في ذهاب ربع النهائي على ملعب أليانز آرينا. ويواجه بوروسيا دورتموند يوم غدا الأربعاء نفس التحدي حيث خسر مباراة الذهاب بين جمهوره (3-2) أمام موناكو وسيضطر لتعويض الخسارة وسط جمهور النادي الفرنسي. وألقى الهجوم الإرهابي الذي تعرض له الفريق الألماني يوم الثلاثاء الماضي، بظلاله على لقاء الذهاب حيث وقعت ثلاث تفجيرات استهدفت حافلة الفريق بينما كان في طريقه من الفندق لملعب سيجنال إيدونا بارك ما أسفر عن إصابة الإسباني مارك بارترا ليغيب عن الملاعب لمدة شهر. وتأجلت المباراة وقتها لليوم التالي وفاز موناكو متصدر الدوري الفرنسي الذي فاز بخمس من أخر ست مباريات خاضها على أرضه هذا الموسم، وهي سلسلة انتصارات يسعى بالتأكيد للحفاظ عليها ليبلغ نصف نهائي التشامبوينز ليج للمرة الأولى منذ عام 2004.

قلب النتيجة

من جانبه، سيسعى دورتموند رغم الصعوبات لقلب النتيجة من أجل الوصول للمربع الذهبي في دوري الأبطال الأوربي كما فعل في موسم 2012-2013 حين وصل للمركز الثاني. وبفارق هدف واحد أيضا، سيحاول ليستر سيتي تحقيق انتفاضة على أتلتيكو مدريد الذي فاز في الذهاب بهدف نظيف على ملعب فيسينتي كالديرون، على الرغم من أنه بخلاف الفريقين الألمانيين، سيكافح من أجل قلب النتيجة في أحضان جماهيره على ملعب كينج باور. وسيحاول الفريق الإنكليزي بقيادة كريج شكسيبر قلب النتيجة مرة أخرى كما فعل في دور الـ16 من البطولة الأوربية حيث حقق انتفاضة على إشبيلية الإسباني بهدفين نظيفين على أرضه بعد أن خسر لقاء الذهاب (2-1) على رامون سانشيز بيزخوان. لكن طموح ليستر حديث العهد في التشامبيونز ليج سيصطدم برجال مدرب الأتلتي، الأرجنتيني دييجو سيميوني الذين سيسعون لبلوغ نصف نهائي البطولة الأوربية للمرة الثالثة خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ألابا: متحمسون لمواجهة اليوم

من جهة اخرى يرى ديفيد ألابا، نجم بايرن ميونيخ، أن فريقه، صنع العديد من الفرص، أمام باير ليفركوزن، إلا أنه لم ينجح في استغلالها، مشيرًا إلى أن البافاري، ينظر الآن لمواجهة ريال مدريد، في دوري أبطال أوربا. وسقط بايرن ميونيخ، في فخ التعادل السلبي،، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الألماني لكرة القدم، ويستعد لمواجهة ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما خسر ذهابًا (1-2). وقال ألابا، في تصريحات نقلها موقع ناديه الرسمي، اول امس الأحد: حاولنا الاستحوذ على المباراة من البداية، ونجحنا في أوقات كثيرة. الشيء الجيد، هو أننا صنعنا العديد من الفرص، لكن لسوء الحظ لم نستغلها. وأضاف ألابا: في النهاية عليك أن تصنع طريقك، وعندها ستصبح الفريق الفائز. ورغم التعادل السلبي، أمام باير ليفركوزن، مازال الفريق البافاري متصدرًا جدول ترتيب البوندسليجا بـ69 نقطة، متقدمًا بفارق 8 نقاط عن لايبزيج أقرب ملاحقيه، قبل 5 جولات على النهاية. وأتم ألابا: لدينا أيام قليلة قبل مواجهة ريال مدريد. نحن نؤمن بأنفسنا ومتحمسون، ونريد أن نبذل كل ما بوسعنا لتحقيق النجاح.