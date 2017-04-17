المدرّب البرتغالي يوجّه رسالة قاسية لجماهير تشيلسي

مانشستر يونايتد يشعل الدوري ومورينيو يرد الصفعة لكونتي

{ لندن – وكالات: أشعل مانشستر يونايتد الصراع على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه المتصدر تشيلسي 2-0 مساء اول امس، الأحد، على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ33 من المسابقة. وسجل مانشستر يونايتد هدفا مبكرا عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة السابعة بعدما تلقى تمريرة بينية من الإسباني أندير هيريرا لينفرد بالحارس البوسني أسمير بيجوفيتش ويضع الكرة في الشباك. وفي الدقيقة 49، أضاف هيريرا الهدف الثاني بعدما استقبل تمريرة من يانج بلمسة واحدة داخل المنطقة الجزاء لترتد الكرة من مدافع تشيلسي كيرت زوما وتخدع بيجوفيتش.

عمر البطولة

وتعني خسارة تشيلسي أن الفارق بينه وملاحقه توتنهام استقر عند 4 نقاط مع تبقي 5 جولات من عمر البطولة، ويملك الأول 75 نقطة مقابل 71 للثاني، علما بأن للفريقين مباراة مؤجلة. أما مانشستر يونايتد، فارتفع رصيده إلى 60 نقطة، وعاد للمركز الخامس، متخلفا وراء مانشستر سيتي بفارق 4 نقاط، علما بأنه يملك مباراتان مؤجلتان مقابل مباراة واحدة لجاره. وتمكن جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، من رد الصفعة لأنطونيو كونتي، بعد فوز المدرب الإيطالي بمباراتي الفريقين السابقتين هذا الموسم، في الدوري وكأس الاتحاد الإنكليزي 4-0، و1-0 على الترتيب. وفاجأ مدرب مانشستر يونايتد عشاق فريقه بإجلاس زلاتان إبراهيموفيتش المنهك على مقاعد البدلاء، وارتدى أشلي يانج شارة القائد، ولعب ماركوس راشفورد دور رأس الحربة. أما تشيلسي فغاب عنه ظهيره الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي أصيب خلال مشاركته في تصوير إعلان تلفزيوني خاص بدوري كرة السلة الأمريكي.

رسالة قاسية

ووجه البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، رسالة جديدة لجماهير ناديه السابق تشيلسي، بعد الفوز الذي حققه الشياطين الحمر مساء اول امس الأحد، على البلوز بهدفين نظيفين، في الجولة 33 بالبريمييرليج.

وساهم فوز مانشستر يونايتد في فتح الصراع على لقب الدوري الإنكليزي مرة أخرى، بعد أن أصبح الفارق بين المتصدر تشيلسي والوصيف توتنهام 4 نقاط فقط. وبعد نهاية المباراة أشار البرتغالي مورينيو إلى شعار مانشستر يونايتد على السترة التي كان يرتديها، في إشارة واضحة لجماهير نادي تشيلسي أنه أصبح مشجعًا للشياطين الحمر. ويأتي هذا التصرف من مورينيو بعدما أشار لجماهير تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج الشهر الماضي ورفع إصبعه مشيرًا للجماهير أنه فاز مع الفريق بثلاثة ألقاب في الدوري الممتاز في فترتيه خلال قيادة الفريق اللندني.