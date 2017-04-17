المبنى الجمالي والحس الفني في أعمال التشكيلي عبد الحسين راغب: لوحاتي لافتات بصرية ناطقة بتدوين الصوت والصورة

حامد حسن الياسري

لايزال الفنان والرسام السبعيني عبد الحسين راغب يحمل ارث تمرداته وغربته ويطلق في الرمل واللوحة الأسلوب والشكل وطقس الحضور.. وهو من فناني جماعة الدائرة في العراق الذين كرسوا أعمالهم التشكيلية لاحياء تراث وحضارة وادي الرافدين الذين وصفوا الألوان والحركة وتكوينات اللوحة الأخرى..

في سمات اثراء العمل الفني وبلورة الأساليب والألوان والاتجاهات المختلفة لنقل الحقيقة الفنية بادراك ووعي المكان والزمان المعاصرين، وذلك لتجديد الخطاب التشكيلي العراقي بمعرفة مرجعيات الفنان الثرة واسقاط الألوان على فسحة عريضة من سطح اللوحة بحرفة الفنان الصاعد الذي يمتلك روح التجريب في العمل الفني واكتشاف اللعب الفنية والدخول في تلوين الفضاءات والاشكال والرموز والدلالات وتوظيفها في عموم الخطاب التشكيلي المعاصر لتزيين الحاجز بدلالات الماضي والحضار والاهتمام بالمكان والزمان وكشف المستور من تحت الألوان وخلق المعاني التعبيرية والرسومات الناطقة، وهو يحاول الانتقال من حاضن بيئي الى اخر ومن فسحة غامضة الى أخرى مفتوحة لممارسة التعبير الذكي عن الخوف والفرح والهواجس الأخرى، وهو ينطلق باتجاهات التجديد والحداثة ليستلهم المفردات البيئية والحياتية والنزعات التحريرية من واقع مبدع ومتفرد الى اخر، وبفرشاة ناطقة بلغة اللون. وعبد الحسين راغب يتخذ من مناخ التشكيل الفني عمودا من أعمدة التشكيلات الرمزية في منظور الحكاية والاسطورة والتشظي البصري الذي يجسد هذا المرئي الى واقع ملموس تبدو فيه اللوحة اشبه بمصباح ضوئي يعكس الألوان الضوئية المتعددة، كما انه يكشف لنا غموض الألوان والحركات التشكيلية للوحة كنص بصري لامع وهو من عناصر ومرئيات قيم خفية من اللون والخط للموضوع البصري الذي له سمات تشكيلية خاصة.. ان عبد الحسين راغب يملك حسا فنيا ليس من السهل استمكانه، وهذه سمة بارزة من سمات المبنى للوحة.. يستخدم اللون بسعي جاء لاضفاء طابع خاص وجمالي على البنى المتعددة للوحة في حدود اللون والخط وطريقة التعبير الخفية.. ان حداثة التعبير الاسلوبي واللوني لديه سعت الى طرح مفاهيم جمالية اثرت في جميع الاجناس الخطية لتفاصيل المكان والزمان ونهايات الاشكال في لذة العمل والاشتباك في الحياة الملجأة الى الطبيعة الافتراضية للمكان الفني واثر الواقع فيه عبر رؤيا الفنان المتيقظة داخل مساحات الحلم وتكريس المكان الروحي في البحث عن المسكوت عنه داخل الخطاب البصري والخطاب الفني التشكيلي.. لقد احتفت لوحات هذا الفنان باشعاعات اللون ومنظومة التعبير التي طوعت العمل تدريجيا عبر مساحات محددة لنثر البقع المائية في فسحة من السحر والشفافة عبر رذاذ قطرات اللون والحركة وسر الضوء والانعكاسات الرؤيوية لفرشاة الرسم والتشكيل وسرعة حركتها وقد تكاد تخترق حجاب الحقيقة الكامنة في محيطها الواقعي لقد حاول الفنان عبد الحسين الماكث في اللوحة الفنية ان يتشبث بنهايات الاشكال والاشياء وان يجد له خطابا روحيا منسربا خلف مشاريع الموهبة والقدرة والخيال والحلم البشري لامتلاك الثقافة الفنية والتعبير الثاقب في التعامل مع سطح اللوحة وربط مكونات هذه الهواجس مع مكونات الصورة..

ان رسومات واشكال هذا الفنان تعبر عن حس ثقافي ناقل لتنوع الشكل وإعلان المضمون ضمن مساحة فنية تحفر في بنية الخط واللوحة مناخا فضائيا ناقلا لمتاهات الواقع ببنى شكلية ذات بريق قادح يمنح الاسلوبية واللون والمعنى الحسي تراثها التشكيلي والتعبيري الصادح.. لقد جسد هذا الفنان نقوشا وخطوطا تحمل إشارات التحول الفني والشكلي وانكسارات الحزن وحواشي اللوحة لخلق الأشياء والمعاني بعدسة فنان لامع لديه الوعي الكافي والقدرة على قلب المشاهد والاشكال وإعادة تأطيرها بلوحات رمزية وايحائية قادرة على صدم المشاهد وادهاشه وايصال هذا الخطاب التشكيلي الى ابعاد مذهلة في الاتساع ونشر الوعي التشكيلي لدى جميع المعنيين في الوسط الفني والثقافي على حد سواء.