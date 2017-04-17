الطفولة بين الموت والإندثار- خالد عبد الكريم

في هذا العصر الحديث من الزمان وفي ظل هذه الإمكانيات والتطورات العلمية الحديثة التي دخلت على الحياة البشرية. والتي غيرت الكثير من العادات والممارسات للمجتمعات في العالم, إلا أنني لم أشاهد لها أثراً في بلدي يصب في مصلحة “الطفولة”!! التي تعاني مشاكل مؤلمة وعصيبة. تكاد تنعدم الطفولة اليوم في “بلدي -العراق”. ويعاني أطفال العراق اليوم مشاكل كثيرة لاترحم براءتهم وطفولتهم وكأنهم يعيشون في عالمٍ لاينتمي إلى هذه الفئة من المخلوقات الجميلة والبريئة .و إن الكثير من الأطفال اليوم في العراق يعانون المشاكل التي تحرمهم من الطفولة! والشعور بأنهم أطفال من حقهم التمتع بهذه المرحلة من الحياة التي لاتتكرر .

ونشاهد الآن أطفالنا يعملون في الشوارع، والأسواق، والكراجات، والمطاعم، وحتى الاستجداء عند إشارات المرور، وفي العيادات الطبية، وكذلك الأسواق الشعبية. ناهيك عن الأطفال المسحوقين الذين يعملون في “جمع النفايات” هم وعوائلهم يزاولون هذه المهنة الصعبة التي “تقتل الطفولة” !وإن هذه المهن والممارسات كلها تقتل الطفولة وتقضي عليها تمامًا!.

خاصةً وإن الأعمار التي تدخل في سن مبكرة جداً للعمل وتبدأ من سن “الخامسة إلى السابعة عشرة “من العمر.. هذه الطبقة تعاني اليوم معاناة حرجة جداً وتعيش تحت ظروف صعبة للغاية قاتلة بمعنى الكلمة إلى (الإحساس بالطفولة).

كل هذه الأمور والأرقام بمعدل متزايد يومياً ! والأسباب تتعدد ومن أهمها الحروب التي لازالت مستمرة. ولا ننسى الحرب الحاصلة حالياً ضد داعش الكفر التي هجرت أكثر من (4.3 ) ملايين مواطن وبهذا العدد القابل للزيارة زادَ عدد الأطفال الذين حرموا من معاني (حياة الطفولة). وكما نشاهدهم في “مخيمات النازحين” التي هي أشبه بالسجون الجماعية!. والتي يتعرض فيها الأطفال إلى أشد أنواع القسوة، والجوع والعوز، والبرد ،والحر. وأصابتهم الكثير من الأمراض النفسية، والعصبية ،والجلدية!. التي تفتك بهذه “الطفولة البريئة” من كل ذنب. وهي مجبرةً على التحمل لهذه الحياة القاسية التي حرمتهم من أجمل مراحل الحياة وحرمتهم من التعليم والعيش الكريم!. وإن الكثير من الأطفال فارق الحياة عند النزوح!. كما حدث مع أهالي (سنجار ، وتل اعفر ، والأنبار، وصلاح الدين ) والكثير من أمثالهم من أرض الوطن. بسبب نقص الماء والغذاء وصعوبة الأجواء . التي لن يتحملها الإنسان الكامل فما بالكم بالأطفال! الذين حرموا حتى من أبسط وسائل العيش الكريم. هذه هي معاناة الأطفال في بلدي. فهل ياترى سوف تلتفت لهم بعض الجهات المسؤولة؟

وما الذي قدمتهُ تلك الجهات بمختلف مسمياتها؟ وأين دور منظمات المجتمع المدني؟ وأين دور منظمة حقوق الطفل ؟

وأين هي منظمات حقوق الإنسان ؟

وأين باقي المنظمات الدولية الأممية والعالمية ؟ كل هؤلاء لم يفعلوا شيئاً ! وإن فعلوا فهو قليل جداً جداً بحق هؤلاء الأطفال!. الذين حرموا من حياة الطفولة وأصبحوا “يتمنون الموت” بدل هذه الحياة التي يعيشونها بالإكراه .لذلك علينا أن نرفع أصواتنا علينا أن نحرك أقلامنا لكي ننصف هذه الطفولة من الضياع والموت .

فإنها تستحق أن تنصف لأنها بريئة.فماذا قدمنا لهم نحنُ ؟ وهل هم راضون عن ما قدمناه لهم ؟الجواب سيكون في “عيون هؤلاء الأطفال الأبرياء” التي تملؤها الحسرة والدمعة وينتابها الندم والخذلان منا جميعاً لأننا لم ننصفهم بل وضعناهم على حافة الموت والضياع .كل هذه الكلمات وأشعر إني لم أقدم شيئاً! بل كل ماذكرتهُ هباء ! لأنكم يا أطفال بلدي تستحقون أكثر وأكثر .