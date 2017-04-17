الإتحادية: داعش شن هجوماً كيمياوياً في حيي العروبة وباب الجديد

مجلس نينوى يعلن تحرير أغلب أيمن الموصل

بغداد – محمد الصالحي

أكدت قوات الشرطة الاتحادية شن تنظيم هجمات كيمياوية ضد القوات المحررة في حيي العروبة وباب الجديد مشيرة الى ان تلك الهجمات لن تثني القوات من التقدم نحو احياء الموصل القديمة، من جانبه أعلن مجلس محافظة نينوى، عن سيطرة القوات الأمنية على نحو 75 بالمئة من اجمالي الساحل الايمن للموصل.

وقال ضباط في الشرطة الاتحادية في تصريح امس ان (عناصر من التنظيم الإرهابي قصفت القوات بأسلحة كيماوية في حيي العروبة وباب الجديد يوم السبت الماضي). مؤكدا ان (هجوم التنظيم الكيماوي لم يمنعها من التقدم صوب آخر معاقل التنظيم الإرهابي). وذكر بيان لقوات الشرطة الاتحادية أمس ان (القوات تقدمت مسافة 200 متر داخل المدينة القديمة مقتربة من مسجد النوري، الذي أعلن منه أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم الإرهابي، قيام دولة الخلافة على أراض العراق وسوريا). وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي أن 12 شخصا، بينهم نساء وأطفال، تلقوا العلاج مما يحتمل أنها مكونات أسلحة كيماوية تعرضوا لها في الموصل. الى ذلك قال عضو مجلس المحافظة حسام العبار وقال عضو المجلس في تصريح أمس ان (القوات الامنية فرضت سيطرتها على نحو 75 بالمئة من اجمالي الساحل الايمن للموصل).واضاف ان (العمليات تدور حاليا بجوار الجامع النوري ومنارة الحدباء تمهيدا لاقتحامه باستخدام اسلحة القنص والرمان اليدوي والرشاشات خشية وقوع خسائر).وتابع ان (قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية حققت تقدما كبيرا خلال الساعات الماضية اسفر عن تدمير خطوط الصد الاستراتجية لعصابات داعش الاجرامية في الموصل القديمة).

هجوم غامض

وقال مصدر امس ان (هجوما غامضا استهدف سجنا داخل منزل سكني كبير في أطراف قضاء تلعفر يضم من 15 – 20 مسلحاً منشقين عن تنظيم داعش جرى احتجازهم خلال الأشهر الأخيرة من قبل التنظيم). لافتا الى أن (الهجوم استخدمت فيه أسلحة كاتمة في عملية هي الأولى من نوعها).وأضاف أن (المهاجمين قاموا بقتل ثلاثة من حراس السجن قبل اقتحامه وإطلاق سراح 7 من السجناء). مبينا أن (المطلق سراحهم اغلبهم من عرب الجنسية). وتابع أن (تنظيم داعش فرض إجراءات مشددة وبدء عمليات دهم وتفتيش للبحث عن المطلق سراحهم). وقال مصدر أمس ان (مجهولين اغتالوا حسب الله القوقازي او مايعرف بالامير القوقازي قرب منزله وسط قضاء تلعفر غرب الموصل). لافتا الى (المنزل الذي يسكنه القوقازي عائدا لضابط امن جرى الاستيلاء عليه بعد سيطرة داعش على تلعفر 2014).واضاف ان (القوقازي والذي كان نادر الظهور في تلعفر يعد من مساعدي البغدادي). لافتا الى ان (مقتله دفعت داعش الى اعلان حالة الاستنفار العام وبدء عمليات تمشيط واسعة في بعض الاحياء السكنية للبحث عن الجناة).وتابع ان (الاغتيالات المتكررة لقيادات بارزة في داعش بتلعفر التي تعد ثاني اهم معاقل التنظيم بعد الموصل تدلل على وجود خلافات عميقة في هيكيلية التنظيم دفعت الى توترات عميقة بين اقطابه وسط شكوك بان بعض الاغتيالات هي بالاساس داخلية وتاتي في اطار التصفية للاستحواذ على المناصب). وفي صلاح الدين قال بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (قوات اللواء 99 في الحشد الشعبي احبطت عملية تسلل لعناصر داعش في قاطع عمليات جبال مكحول).واضاف ان (فريق الاسناد التابع للواء دك أوكار داعش بهاونات).

هجوم إنتحاري

وفي الانبار قال القيادي في حشد الانبار قطري العبيدي في تصريح امس ان (داعش حشد العديد من عناصره بالقرب من منطقة الكعرة الواقعة بين قضاء الرطبة ومنطقة عكاشات تمهيدا لشن هجوم انتحاري واسع النطاق على القاطع الغربي للمحافظة).واضاف ان (القيادات الامنية ابلغت الطيران الحربي بمكان تجمع عناصر التنظيم الذي يسعى الى مهاجمة المنطقة من محاور مختلفة لتقليل الضغط عن عناصره المحاصرة في الموصل). واشار إلى أن (القادة الميدانيين المشرفين على الملف الامني في المدينة يراقبون عن كثب تحركات التنظيم ورصد حركاتهم ووضع الخطط الامنية الازمة للصد اي هجوم واحباطه).