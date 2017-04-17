أمانة بغداد: حملة جديدة تستهدف المتجاوزين في البلديات

تحريك شكاوى جزائية ضد المعتدين على المنتسبين أثناء الواجب

بغدد – داليا احمد

وجهت أمانة بغداد دوائرها البلدية بإتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الشكاوى الجزائية بحق المتجاوزين على منتسبيها في أثناء تأديتهم واجباتهم الخدمية .وذكر بيان لمديرية العلاقات والاعلام التابعة للأمانة تلقته(الزمان) امس ان (أمينة بغداد ذكرى علوش إلتقت عدداً من المنتسبين وسائقي العجلات الذين تعرضوا للإعتداء من جانب بعض ضعاف النفوس في أثناء تأدية واجبهم في تنفيذ حملات لإزالة التجاوزات وتطبيق القانون البلدي، مثمنة جهودهم في تصديهم لمحاولات هؤلاء الذين تجاوزوا على اراضي الدولة واتخاذ الاجراءات القانونية والبلدية بحقهم)، مضيفًا ان (أمينة بغداد وجهت الدوائر البلدية بإتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك شكاوى جزائية بحق كل من يعتدي على منتسبيها او يعوقهم في تنفيذ واجبهم الخدمي والتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى لتفعيل الاحكام الجزائية بحق المتجاوزين) . واوضح البيان ان (امانة بغداد ترى ان هذا الإجراء يرمي الى وضع حد لهذه الممارسات الخطيرة التي باتت تشكل منعطفاً مؤثراً في طبيعة الأداء الخدمي بشكل عام).الى ذلك، وجهت علوش خلال زيارتها لبلدية الشعلة بالإسراع في انجاز معاملات المواطنين ومضاعفة الجهد الخدمي المقدم لجميع القواطع البلدية والإستماع لآراء ومقترحات المواطنين).

نسب إنجاز

من جهة اخرى، حققت امانة بغداد نسب انجاز متقدمة في أعمال تطوير وتأهيل شارع المسعودي ضمن قاطع بلدية الشعلة . واوضح البيان ان (الملاكات الخدمية في قسم الطرق بالدائرة البلدية وبالإعتماد على الجهود الذاتية حققت نسب انجاز متقدمة في اعمال تطوير وتأهيل شارع المسعودي الرئيس، للمقطع الممتد من تقاطع مدارس الحرية الثانية الى شارع الضغط الذي يطل على المحلات السكنية 432 و 428 و 430)، موضحًا ان(اعمال التطوير والتأهيل شملت إلغاء أماكن تجميع النفايات ونشر الحاويات الكبيرة وتوسيع الكابات الزراعية وغرسها بالاشجار الدائمية والموسمية والثيل الطبيعي وانشاء منظومة الري بالتنقيط ورصف اكتاف الجزرة الوسطية بالحجر واصلاح القالب الجانبي وإعادة طلائه لإضفاء الجمالية على الشارع). وفي هذا السياق، نفذت امانة بغداد حملة جديدة لإزالة تجاوزات اصحاب المواشي والجزر العشوائي ضمن قاطع بلدية الغدير بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد شملت منطقة البلديات خلف نادي الصناعة وإزالة الاكشاك وقطع السكراب واحواض مياه بيع الأسماك التي تشوه المنطقة، بحسب البيان، الذي اضاف ان(الحملة شهدت ايضا إزالة تجاوزات اصحاب غسل السيارات غير المرخصة التي تتسبب بهدر المياه وإلحاق الضرر بطبقات الاسفلت، فضلا عن تأثيرها في حصة المواطنين من المياه). ونفذت بلدية مركز الكرخ بحملات مكثفة خلال شهر آذار الماضي رفعت خلالها كميات كبيرة من النفايات و الانقاض وغسل الشوارع الرئيسة والفرعية ونصب حاويات لجمع النفايات للحد من انتشارها العشوائي في الأماكن و الساحات العامة . واوضح البيان ان قسم المجاري قام بتنظيف خطوط المجاري بطول 11166 مترًا عبر تنظيف 2183 منهولاً و2011 مشبكاً وفتح وتعويض الاغطية المفقودة في عدد من المحلات، فيما قام قسم الطرق باعمال صيانة القالب الجانبي المتضرر في عدد من الشوارع الرئيسة والفرعية وإكساء 920 مترًا مربعًا في حين قام قسم الماء باصلاح 64 من النضوحات والكسورات وقامت شعبة التجاوزات بإزالة 744 تجاوزاً متمثلة بلوحات اعلانية وكتل كونكريتية ومواقع لبيع الاغنام واكشاك ومسقفات. اما قسم الزراعة فقام بزراعة اكثر من 135 مترًا مربعًا من الساحات والحدائق وإدامة 1500 متر مربع من الجزرات الوسطية عبر تشذيب الاشجار والشجيرات وقص الثيل وادامة منظومات الري وتكثير النباتات في المشتل الرئيس.