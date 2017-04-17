حرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر – خالد محسن الروضان

بتاريخ 2017/3/25 اقامة جامعة الحضارة العالمية المفتوحة حفل منح الشيخ جلال علي عباس الخزاعي الامين العام لمجلس شيوخ الفرات الاوسط شهادة الدكتوراه الفخرية ( في تخصص الحقوق والقوانين-قسم حقوق الانسان)

ويعتبر هذا التكريم استحقاقاً متميزاً يحصل عليه من خلال تقيم لسيرته التي عرضها البروفسور رفعت البياتي رئيس فرع الجامعة في العراق على مجلس الجامعه ووافق عليها بالاجماع.. فما قدمه الشيخ (جلال علي الخزاعي) من حلول للكثير من المنازعات وكلها وفق (العقل) و (البخت) وكانت اكثر انسجاماً مع مبادئ الشريعة وقواعد العدالة الملائمة لروح العصر وتطلعات الامة الخالدة وكان هدفه الرئيس في منهجه الحفاظ على وحدة الروابط العشائرية وخدمة الوطن الحبيب (العراق). كما اكدت كلمة مجلس الجامعة التي القاها كانت هذه السطو على اهمية تعضيد دور العشائر انطلاقاً من اهمية الشريعة والاعرف العشائرية التي يسودها الخير والسلام، واحكامها المنسجمة مع القوانين الوضعية، ونبذ كل مايسئ او يمس تلك الاعراف والقواعد العشائرية من بدع وضلالات التي نسمع عنها اليوم في حل المنازعات والتي منها (القتل) و( التهديد) و(الخطف) و(الحرق) و (هدم الديار) و(ترحيل العائلة) و (حرق المزروعات) و(ماينام الليل) و(التنكيل) و (الخاوة) و (الفرشة) و(الديه) و(العطوة) و (والاعتداء على الاطباء والمدرسين… الخ

فقد تحولت هذه الااساليب الى سخط اجتماعي دفين يضر بمصالح المجتمع وقيمة العليا مما يتطلب منا حكومة ورأي عام التصدي لهذه البدع والضلالات وكشف محاولات الجهات المغرضة التي تروج لها لغرض الاساءة للمجالس والدواووين العشائرية.وأرى من الضروري ان تفعل المادة (45) الفقرة (ثانياً) من دستور العراق لعام 2005 والتي جاء في نصها (تحرص الدوله على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها مما ينسجم مع الدين والقانون وتعزيز قيمها الانسانية النبيلة بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان)

ولكي يكون الهدف الرئيسي من عرض هذه المسألة امام القارئ الكريم وتحديد نماذج تسيء وتتنافى مع حقوق الانسان لكي تتحرك الجهات المسؤولة لوضع الخطط واعداد البرامج من قبل الدولة يساهم فيها رجال الفقه والقضاء وكبار العشائر ورجال الدين والمثقفين والعلماء، وان نعمل على اشاعة الثقافة القانونية والثقافة الانسانية بي اوساط المجتمع.

وان تقام لهذا الغرض دورات ثقافية بالقانون لرؤساء العشائر يشرف عليه مجالس العشائر كافة ونقابة المحامين واتحاد الحقوقيين. ونقابة الصحفيين واتحاد الادباء والمثقفين. وانا أرى في مسؤولية رؤساء العشائر في حل المنازعات هي اشبه بمسؤولية (القضاة) و (المحامين).

فالعشائر تعتمد الاعراف والسنن التي تنسجم مع القانون الوضعي والشريعة في احكامها في حل النزاعات، وهي مكملة لها لان التكامل بين الشريعة والاعراف العشائرية والقوانين الوضعية ضرورة فقهية ومسؤولية تاريخية لمواكبة هذا العصر الرهيب الحافل بالازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبذلك سيكون للحكماء والعلماء والمثقفين والسياسيي ورجال الدين الدور الكبير في تقويم الامة والعمل على تخليصها من جهالتها. وكلنا مسؤولون عن نفاذ الحق الى ميدانه ولطم الباطل حيث ماذر قرنه، وعلينا وبعد الاعتصام بالله ان نضع الولاء لوطننا الحبيب (العراق) اولاً قبل كل شيء.. (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين)

صدق الله العظيم