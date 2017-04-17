كرم فنان وبخل سياسي – فائز جواد

يقينا ان البرامج الانسانية التي اطلقتها القنوات الفضائية العراقية واولها قناة ( الشرقية ) التي ابتكرت ومنذ انطلاق بثها سلة من البرامج الانسانية تهدف الى مد يد العون للمواطن العراقي من شماله الى جنوبه وكانت قمة تلك البرامج في شهر رمضان الفضيل الذي خصص فيه الاستاذ الكبير سعد البزاز عشرات البرامج التي مدت يده البيضاء للعائلة العراقية المعوزة ماليا ومعنويا وتقطعت بهم السيل واختفت الابتسامة على وجوه اطفال بعمر الزهور وتحطمت معنويات امهات مكافحات ويأس شباب وعجز عاجزون وكبار سن عن توفير مستلزمات الحياة الحرة الكريمة ونثرت تلك البرامج الامل في نفوس شباب ليس لهم مورد او عمل ، وبالتالي حركت تلك برامج قنوات فضائية اخرى لتبادر المبادرات ذاته التي تعين العراقي ،وحركت تلك البرامج ايضا مبادرات فنانين عراقيين سجلوا اعلى درجات النجومية ليتسابقوا بتقديم المساعدات والعون للمواطن العراقي قبل عائلته ويقينا نتذكر ماقدمه الفنان كاظم الساهر من مبادرات انسانية رائعة انقذت مستقبل شباب وعوائل وراح اكثر من فنان ومثقف عراقي مغترب يتسابق بارسال مساعدات انسانية تتصدرها ادوية ومعداتها الى العراقيين الى جانب المساعدات المالية للمعوزين ويقينا لاننسى اواخر المبادرات عندما اعلن تشكيل جمعية بعنوان الوفاء للفنان جمعة العربي والبرنس ماجد المهندس وعدد من الفنانين الغيارى عندما راحوا يبحثون عن فنانين يعانون المرض والعوز المادي والمعنوي لمد يد العون للعشرات وتستمر البادرات التي قادمها كبير واكبر لتؤكد الجمعية وكل من ساهم بتاسيسها ان الله عزوجل يجازينا على فعل الخير ومساعدة المرضى والمعوزين في وقت يعيش العراقي الذي كان ومايزال اهلا للطيبة والكرم والخير يعيش بظروف استثنائية ستنجلي عاجلا ام اجلا ، ويقينا هذه المبادرات تاتي مع بخل غالبية السياسيين والذين يقودون العراق ويعيشون على خيرات العراق الذي كان وسيبقى عنوانا للخيرات، ولكن للاسف لم نسمع في يوما ما ان السياسي الفلاني او رئيس الحزب والكتلة مد يده لمعوز لايمتلك سعر الدواء بل راح هذا السياسي وغيره من الساسة من تهميش منحة الفنانين والمثقفين والادباء والاعلاميين كافة ولم يطالبوا يوما بتفعيلها لتعين فناناً ومثقفاً لايستطيع دفع اجرة التكسي او شريط البارسيتول لتذهب المنة او المنحة بحجة التقشف في ادراج الرياح ،وفي قلوب المستفيدين منها غصة مدوية تهتف بالقول الله كريم ، نعم من حقنا ان نرفع الاكف وندعو للفنانين واصحاب المروءة والشهامة بالحفظ الصحة لما قدموه ويقدموه للعراقيين . تحية للبزاز المبادر بفعل الخير واخرى للساهر الذي كان عنوانا للطيبة والكرم ومثلها للمهندس ماجد الذي اثبت بكل ماقدمه ويقدمه ويخطط له من مبادرات خيرة كبيرة عراقيته الحقة تجاه اهله من العراقيين وتحية لنصير شمة المبادر بفعل الخير وتحية لكل اسم فنان ومثقف عراقي مد وسيمد يد العون لاهله في العراق وخاصة المرضى منهم الذين هم احوج للمبادرات المعنوية التي تعطيه املا في الحياة ويتمكن تجاوز محنته المرضية والنفسية ، ومن حقنا وبعد مواقف واقعية القول كرم فنان وبخل سياسي.