الاستفتاء التاريخي:تحول تركيا نحو النظام الرئاسي

أنصار‭ ‬اردوغان‭ ‬يحتفلون‭ ‬بتوسيع‭ ‬صلاحياته‭ ‬

اسطنبول‭ – ‬انقرة‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

تقدم‭ ‬مؤيدو‭ ‬توسيع‭ ‬صلاحيات‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬تركيا‭ ‬ويبدو‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬اردوغانبات‭ ‬مؤكدا‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬كبير‭ ‬لسلطاته‭ ‬الرئاسية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬كشفت‭ ‬نتائج‭ ‬جزئية‭ ‬نشرتها‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬تركية‭ ‬تقدم‭ ‬مؤيدي‭ ‬الاصلاحات‭ ‬التي‭ ‬يريدها،‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الذي‭ ‬اجري‭ ‬الاحد‭. ‬فبعد‭ ‬فرز‭ ‬بطاقات‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬60‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬مكاتب‭ ‬الاقتراع،‭ ‬تقدم‭ ‬مؤيدو‭ ‬توسيع‭ ‬صلاحيات‭ ‬اردوغان‭ ‬بنسبة‭ ‬56‭,‬2‭ ‬بالمئة‭ ‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬الاناضول‭ ‬الحكومية‭ ‬عن‭ ‬اللجنة‭ ‬الانتخابية‭. ‬ودعي‭ ‬حوالى‭ ‬55‭,‬3‭ ‬مليون‭ ‬ناخب‭ ‬للادلاء‭ ‬باصواتهم‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬13‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬تركيا،‭ ‬وحتى‭ ‬الساعة‭ ‬14‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬انحاء‭ ‬البلاد،‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬شعبي‭ ‬حول‭ ‬توسيع‭ ‬سلطات‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬وخصوصا‭ ‬الغاء‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬لصالح‭ ‬رئيس‭ ‬تتركز‭ ‬بين‭ ‬يديه‭ ‬صلاحيات‭ ‬واسعة‭. ‬وبدأ‭ ‬فرز‭ ‬الاصوات‭ ‬فور‭ ‬اغلاق‭ ‬مكاتب‭ ‬الاقتراع‭. ‬واعتبر‭ ‬اردوغان‭ ‬أن‭ ‬الاستفتاء‭ ‬حول‭ ‬توسيع‭ ‬صلاحياته‭ ‬الرئاسية‭ ‬هو‭ ‬تصويت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬تركيا‭. ‬وقال‭ ‬بعدما‭ ‬أدلى‭ ‬بصوته‭ ‬في‭ ‬الشطر‭ ‬الآسيوي‭ ‬من‭ ‬اسطنبول‭ ‬‮«‬ستتقدم‭ ‬أمتنا‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬هنا‭ ‬وفي‭ ‬الخارج‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬بقيامها‭ ‬بالخيار‭ ‬المنتظر‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يتردد‭ ‬هنجر‭ ‬سينكوم‭ ‬العسكري‭ ‬المتقاعد‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬الانتقادات‭ ‬بعدما‭ ‬صوت‭ ‬ضد‭ ‬التعديلات‭ ‬الدستورية‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬مدارس‭ ‬انقرة‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬انا‭ ‬ضد‭ ‬هذه‭ ‬الحكومة‭ ‬لانني‭ ‬اعرف‭ ‬رؤيتها‭ ‬للعالم‭. ‬جرت‭ ‬اصلاحات‭ ‬بين‭ ‬2002‭ ‬و2004‭ ‬وقالوا‭ ‬لنا‭ ‬ان‭ ‬تركيا‭ ‬ستنضم‭ ‬الى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬وستنهي‭ ‬الارهاب‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬هذا‮»‬‭.‬

وتؤكد‭ ‬الحكومة‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬منه‭ ‬لضمان‭ ‬استقرار‭ ‬البلاد‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الامنية‭ ‬والاقتصادية‭. ‬لكن‭ ‬المعارضة‭ ‬ترى‭ ‬فيه‭ ‬جنوحا‭ ‬الى‭ ‬الاستبداد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رجل‭ ‬تتهمه‭ ‬باسكات‭ ‬كل‭ ‬صوت‭ ‬منتقد،‭ ‬خصوصا‭ ‬منذ‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2016‭. ‬وقال‭ ‬تقرير‭ ‬وقعه‭ ‬سنان‭ ‬ايكيم‭ ‬وكمال‭ ‬كيريشي‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬بروكينغز‭ ‬انستيتيوت‮»‬‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اقر‭ ‬النص‭ ‬فانه‭ ‬‮«‬سيؤدي‭ ‬الى‭ ‬اكبر‭ ‬عملية‭ ‬اعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬في‭ ‬94‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬السياسة‭ ‬التركية‭ ‬ونظام‭ ‬الحكم‭ ‬فيها‮»‬‭.‬