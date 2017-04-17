الاستفتاء التاريخي:تحول تركيا نحو النظام الرئاسي

أنصار اردوغان يحتفلون بتوسيع صلاحياته
اسطنبول – انقرة – توركان اسماعيل
تقدم مؤيدو توسيع صلاحيات الرئيس التركي في الاستفتاء التاريخي الذي شهدته تركيا ويبدو ان الرئيس رجب اردوغانبات مؤكدا حصوله على توسيع كبير لسلطاته الرئاسية بعد ان كشفت نتائج جزئية نشرتها وسائل اعلام تركية تقدم مؤيدي الاصلاحات التي يريدها، في الاستفتاء الذي اجري الاحد. فبعد فرز بطاقات التصويت في 60 بالمئة من مكاتب الاقتراع، تقدم مؤيدو توسيع صلاحيات اردوغان بنسبة 56,2 بالمئة ، بحسب ما نقلت وكالة انباء الاناضول الحكومية عن اللجنة الانتخابية. ودعي حوالى 55,3 مليون ناخب للادلاء باصواتهم حتى الساعة 13,00 ت غ في شرق تركيا، وحتى الساعة 14,00 ت غ في باقي انحاء البلاد، في استفتاء شعبي حول توسيع سلطات رئيس الجمهورية وخصوصا الغاء منصب رئيس الحكومة لصالح رئيس تتركز بين يديه صلاحيات واسعة. وبدأ فرز الاصوات فور اغلاق مكاتب الاقتراع. واعتبر اردوغان أن الاستفتاء حول توسيع صلاحياته الرئاسية هو تصويت من أجل مستقبل تركيا. وقال بعدما أدلى بصوته في الشطر الآسيوي من اسطنبول «ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج نحو المستقبل هذا المساء بقيامها بالخيار المنتظر».
ولم يتردد هنجر سينكوم العسكري المتقاعد في توجيه الانتقادات بعدما صوت ضد التعديلات الدستورية في احدى مدارس انقرة.
وقال «انا ضد هذه الحكومة لانني اعرف رؤيتها للعالم. جرت اصلاحات بين 2002 و2004 وقالوا لنا ان تركيا ستنضم الى الاتحاد الاوروبي وستنهي الارهاب لكن لم يحدث شيء من هذا».
وتؤكد الحكومة ان هذا التعديل لا بد منه لضمان استقرار البلاد ومواجهة التحديات الامنية والاقتصادية. لكن المعارضة ترى فيه جنوحا الى الاستبداد من قبل رجل تتهمه باسكات كل صوت منتقد، خصوصا منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016. وقال تقرير وقعه سنان ايكيم وكمال كيريشي من مركز «بروكينغز انستيتيوت» انه في حال اقر النص فانه «سيؤدي الى اكبر عملية اعادة هيكلة في 94 عاما من تاريخ السياسة التركية ونظام الحكم فيها».