القوات العراقية تدمر شبكة أنفاق الفاروق وتنشر القناصين في شارع غازي بالموصل

بغداد – الموصل – الزمان
حققت القوات العراقية انتصارات كبيرة منذ انطلاق عملية استعادة الموصل من سيطرة تنظيم داعش قبل ستة اشهر، لكن معركة طرد داعش من ثاني مدن العراق مازالت مستمرة. وقالت مصادر مطلعة ان تحرير حي اليرموك والتوجه نحو حي الثورة كان بمثابة الضربة القوية ضد داعش الذي يتجمع في حي الرفاعي والنجار والشفاء والمستشفى الجمهوري والهرمات و١٧ تموز . واوضحت المصادر ان القوات العراقية تقدمت في شارع الفاروق ودمرت شبكة انفاق مهمة وباتت عند اقرب نقطة من الجامع النوري الكبير . والشبكة ترتبط بمجموعة الاحياء الصغيرة في البلدة القديمة وفيها نقاط قوة لداعش في وقف تقدم القوات العراقية لكثافة القناصين المحتمين بالاهالي المحاصرين .وقال مصدر عسكري عراقي، الأحد، إن قوات الشرطة الاتحادية حققت اليوم تقدما ملحوظا في منطقة الموصل القديمة (وسط الجانب الغربي للمدينة) وتمكنت من استعادة السيطرة على أجزاء مهمة. جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به المقدم رامي العنبري في جهاز الشرطة الاتحادية، لوكالة لأناضول. وقال العنبري، إن “الشرطة سيطرت على مبانٍ هامة استراتيجية في مناطق (باب السراي، وشارع غازي، ومحلة البدن، ومحلة الشيخ محمد) في المنطقة القديمة وسط الموصل، وطلبت من القناصة الانتشار فوق الأسطح والمباشرة بمعالجة أي هدف تابع لتنظيم (داعش)” وأكد أن “أكثر من 30 قناصاً عراقيا انتشروا على تخوم المنطقة القديمة في غربي مدينة الموصل (مركز المدينة)”. وأضاف العنبري، أن “هذا الإجراء العسكري (المتعلق بنشر القناصة) هو الأول الذي تتبعه الشرطة الاتحادية في معركتها ضد التنظيم بهذا المحور منذ انطلاق عمليات التحرير”. وقال باتريك مارتن المحلل في معهد «دراسات الحرب» ان القوات العراقية والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة «يقتربان من نهاية عملية استعادة الموصل». واضاف لكن «ستكون استعادة الاحياء الاخيرة اكثر صعوبة خصوصا المدينة القديمة والاحياء المتبقية في شمال غرب الموصل».
وكان التقدم الذي حققته القوات الامنية في المدينة القديمة، حيث المباني متلاصقة والازقة ضيقة مع مئات الالاف المدنيين، الاكثر صعوبة وبطئا مقارنة بما تحقق خلال استعادة الجانب الشرقي من الموصل.
وقال الضابط الاميركي الكبير في التحالف الدولي ريك يوريبي عن العملية في المدينة القديمة، «لا يمكن استخدام آليات هناك. لذا، فان العملية ستكون راجلة ما يجعلها (المعركة) صعبة جدا للقيام باي مناورة هناك». واوضح ان تقدم القوات العراقية يكون «احيانا خمسين مترا (...) ويعتبر ذلك يوما عظيما» .
وبدأت القوات العراقية في 17 تشرين الاول/اكتوبر ، عملية انطلاقا من جنوب وشرق وشمال الموصل وتمكنت مطلع العام الحالي من استعادة الجانب الشرقي من المدينة. وتشارك وحدات عسكرية ابرزها من جهاز مكافحة الارهاب، الى جانب قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية والجيش والشرطة في معركة الموصل. وقال الجنرال يوريبي ان «حسم معركة الموصل فقط لا يعني ان داعش انتهى في العراق». واضاف «لا تزال هناك مناطق اخرى في العراق (…) بحاجة الى تطهيرها و(…) القوات العراقية تتأهب لهذا الاحتمال (…) تعلم بان ذلك سيحين اوانه».
من جانبه، قال العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة القوات المشتركة خلال مؤتمر صحافي مؤخرا «لن نترك اي منطقة تحت سيطرة هذا التنظيم الارهابي».
ويسيطر تنظيم داعش على مناطق في محافظة كركوك وغرب الموصل واخرى متفرقة في محافظة الانبار في غرب البلاد، كما يسيطر على مدينة الرقة ومناطق اخرى في الجارة سوريا.
ويرى مارتن ان «النجاحات في الموصل تغطي نجاح (الجهاديين) في محافظات عراقية اخرى».
واضاف ان عناصر داعش «اعادوا تشكيل قدرات هجومية في ديالى ووسط صلاح الدين»، مشيرا الى محافظات استعادتها القوات العراقية في اوقات سابقة من قبضة تنظيم داعش.