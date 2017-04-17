القوات العراقية تدمر شبكة أنفاق الفاروق وتنشر القناصين في شارع غازي بالموصل

بغداد‭ – ‬الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬

حققت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬انتصارات‭ ‬كبيرة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬عملية‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬اشهر،‭ ‬لكن‭ ‬معركة‭ ‬طرد‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬ثاني‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭ ‬مازالت‭ ‬مستمرة‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬ان‭ ‬تحرير‭ ‬حي‭ ‬اليرموك‭ ‬والتوجه‭ ‬نحو‭ ‬حي‭ ‬الثورة‭ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ ‬الضربة‭ ‬القوية‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬الذي‭ ‬يتجمع‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الرفاعي‭ ‬والنجار‭ ‬والشفاء‭ ‬والمستشفى‭ ‬الجمهوري‭ ‬والهرمات‭ ‬و‮١٧‬‭ ‬تموز‭ . ‬واوضحت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬تقدمت‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬الفاروق‭ ‬ودمرت‭ ‬شبكة‭ ‬انفاق‭ ‬مهمة‭ ‬وباتت‭ ‬عند‭ ‬اقرب‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬الجامع‭ ‬النوري‭ ‬الكبير‭ . ‬والشبكة‭ ‬ترتبط‭ ‬بمجموعة‭ ‬الاحياء‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬وفيها‭ ‬نقاط‭ ‬قوة‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬تقدم‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬لكثافة‭ ‬القناصين‭ ‬المحتمين‭ ‬بالاهالي‭ ‬المحاصرين‭ .‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬عراقي،‭ ‬الأحد،‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬حققت‭ ‬اليوم‭ ‬تقدما‭ ‬ملحوظا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الموصل‭ ‬القديمة‭ (‬وسط‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭ ‬للمدينة‭) ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬مهمة‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬المقدم‭ ‬رامي‭ ‬العنبري‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية،‭ ‬لوكالة‭ ‬لأناضول‭. ‬وقال‭ ‬العنبري،‭ ‬إن‭ ‬“الشرطة‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬مبانٍ‭ ‬هامة‭ ‬استراتيجية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ (‬باب‭ ‬السراي،‭ ‬وشارع‭ ‬غازي،‭ ‬ومحلة‭ ‬البدن،‭ ‬ومحلة‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭) ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬القديمة‭ ‬وسط‭ ‬الموصل،‭ ‬وطلبت‭ ‬من‭ ‬القناصة‭ ‬الانتشار‭ ‬فوق‭ ‬الأسطح‭ ‬والمباشرة‭ ‬بمعالجة‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬تابع‭ ‬لتنظيم‭ (‬داعش‭)‬”‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬“أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬قناصاً‭ ‬عراقيا‭ ‬انتشروا‭ ‬على‭ ‬تخوم‭ ‬المنطقة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬غربي‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ (‬مركز‭ ‬المدينة‭)‬”‭. ‬وأضاف‭ ‬العنبري،‭ ‬أن‭ ‬“هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬العسكري‭ (‬المتعلق‭ ‬بنشر‭ ‬القناصة‭) ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬تتبعه‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬معركتها‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭ ‬بهذا‭ ‬المحور‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬عمليات‭ ‬التحرير”‭. ‬وقال‭ ‬باتريك‭ ‬مارتن‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬‮«‬دراسات‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬والتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬يقتربان‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬عملية‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬استعادة‭ ‬الاحياء‭ ‬الاخيرة‭ ‬اكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬خصوصا‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬والاحياء‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة،‭ ‬حيث‭ ‬المباني‭ ‬متلاصقة‭ ‬والازقة‭ ‬ضيقة‭ ‬مع‭ ‬مئات‭ ‬الالاف‭ ‬المدنيين،‭ ‬الاكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬وبطئا‭ ‬مقارنة‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬خلال‭ ‬استعادة‭ ‬الجانب‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬الموصل‭.‬

وقال‭ ‬الضابط‭ ‬الاميركي‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ريك‭ ‬يوريبي‭ ‬عن‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬استخدام‭ ‬آليات‭ ‬هناك‭. ‬لذا،‭ ‬فان‭ ‬العملية‭ ‬ستكون‭ ‬راجلة‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ (‬المعركة‭) ‬صعبة‭ ‬جدا‭ ‬للقيام‭ ‬باي‭ ‬مناورة‭ ‬هناك‮»‬‭. ‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬تقدم‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬احيانا‭ ‬خمسين‭ ‬مترا‭ (.‬‭..) ‬ويعتبر‭ ‬ذلك‭ ‬يوما‭ ‬عظيما‮»‬‭ .‬

وبدأت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬،‭ ‬عملية‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬وشرق‭ ‬وشمال‭ ‬الموصل‭ ‬وتمكنت‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬الجانب‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬المدينة‭. ‬وتشارك‭ ‬وحدات‭ ‬عسكرية‭ ‬ابرزها‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬قوات‭ ‬الرد‭ ‬السريع‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭. ‬وقال‭ ‬الجنرال‭ ‬يوريبي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬حسم‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭ ‬فقط‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬داعش‭ ‬انتهى‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬مناطق‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬العراق‭ (…) ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬تطهيرها‭ ‬و‭(…) ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬تتأهب‭ ‬لهذا‭ ‬الاحتمال‭ (…) ‬تعلم‭ ‬بان‭ ‬ذلك‭ ‬سيحين‭ ‬اوانه‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬العميد‭ ‬يحيى‭ ‬رسول‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قيادة‭ ‬القوات‭ ‬المشتركة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مؤخرا‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نترك‭ ‬اي‭ ‬منطقة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬هذا‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‮»‬‭.‬

ويسيطر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬وغرب‭ ‬الموصل‭ ‬واخرى‭ ‬متفرقة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الانبار‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬كما‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة‭ ‬ومناطق‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬الجارة‭ ‬سوريا‭.‬

ويرى‭ ‬مارتن‭ ‬ان‭ ‬‮«‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬تغطي‭ ‬نجاح‭ (‬الجهاديين‭) ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬عراقية‭ ‬اخرى‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬‮«‬اعادوا‭ ‬تشكيل‭ ‬قدرات‭ ‬هجومية‭ ‬في‭ ‬ديالى‭ ‬ووسط‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬محافظات‭ ‬استعادتها‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬اوقات‭ ‬سابقة‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬