الأردن:اعتقال أشخاص أساءوا الى رموز دول شقيقة وصديقة في تظاهرة غير مرخصة

عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬

أبلغ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاردني‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ ‬ابراهيم‭ ‬الجعفري‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬اوقفت‭ ‬اشخاصا‭ ‬‮«‬قامو‭ ‬ا‭ ‬بتصرفات‭ ‬فردية‭ ‬مثلت‭ ‬إساءة‭ ‬مدانة‭ ‬الى‭ ‬العراق‮»‬،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الاردنية‭ ‬الرسمية‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬استدعت‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬السفير‭ ‬الاردني‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وابلغته‭ ‬استياءها‭ ‬من‭ ‬الاساءة‭ ‬لرموز‭ ‬دينية‭ ‬بعد‭ ‬احراق‭ ‬عناصر‭ ‬عراقية‭ ‬واخرى‭ ‬تنتمي‭ ‬الى‭ ‬السلفية‭ ‬الجهادية‭ .‬صورا‭ ‬للسيد‭ ‬علي‭ ‬السيستاني‭ ‬المرجع‭ ‬الاعلى‭ ‬للشيعة‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬وكذلك‭ ‬صور‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬وحسن‭ ‬نصرالله‭ ‬والرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬والرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ .‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الصفدي‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ ‬أن‭ ‬الأردن‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬علاقاته‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬الشقيق،‭ ‬ويرفض‭ ‬أي‭ ‬إساءة‭ ‬له،‭ ‬وأن‭ ‬المملكة‭ ‬دولة‭ ‬قانون‭ ‬وتطبق‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يخرقه‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬اردنية‭ ‬ان‭ ‬التظاهرة‭ ‬مفاجئة‭ ‬وغير‭ ‬مرخصة‭ . ‬وأشار‭ ‬الصفدي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬توقيف‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬قاموا‭ ‬بتصرفات‭ ‬فردية‭ ‬مثلت‭ ‬إساءة‭ ‬مدانة‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬الشقيق،‭ ‬وأنه‭ ‬سيتم‭ ‬محاكمتهم‭ ‬وفق‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يمنع‭ ‬الإساءة‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬ورموزها‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬فقد‭ ‬‮«‬اتفق‭ ‬الصفدي‭ ‬والجعفري‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تتأثر‭ ‬بتصرفات‭ ‬فردية‭ ‬مرفوضة‭ ‬ومدانة‭ ‬ولا‭ ‬تمثل‭ ‬الا‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بها،‭ ‬وأن‭ ‬البلدين‭ ‬سيستمران‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تعاونهما‭ ‬وسيقطعان‭ ‬الطريق‭ ‬امام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يحاول‭ ‬الإساءة‭ ‬لعلاقاتهما‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬اكد‭ ‬الجعفري‭ ‬ان‭ ‬‮«‬العراق‭ ‬يريد‭ ‬أفضل‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬ويبادلها‭ ‬الموقف‭ ‬ذاته‭ ‬ولا‭ ‬يقبل‭ ‬أي‭ ‬إساءة‭ ‬لها‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬خبرني‮»‬‭ ‬الاخباري‭ ‬المحلي‭ ‬الاردني‭ ‬نقل‭ ‬قيام‭ ‬عشرات‭ ‬الاشخاص‭ ‬بالتظاهر‭ ‬في‭ ‬المفرق‭ (‬70‭ ‬كلم‭ ‬شمال‭ ‬عمان‭) ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أسموه‭ ‬ب»التوغل‭ ‬الايراني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

ونشر‭ ‬الموقع‭ ‬صورا‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الاشخاص‭ ‬وهم‭ ‬يدوسون‭ ‬باقدامهم‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬شخصيات‭ ‬منها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬السابق‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬والرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬وزعيم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬وزعيم‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬عبد‭ ‬الملك‭ ‬الحوثي‭ ‬والرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬والمرشد‭ ‬الاعلى‭ ‬علي‭ ‬خامنئي،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يقوموا‭ ‬باحراقها‭.‬

وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرة‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬اسبوع‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الاردنية‭ ‬باستدعاء‭ ‬السفير‭ ‬الايراني‭ ‬لدى‭ ‬الاردن‭ ‬مجتبى‭ ‬فردوسي‭ ‬بور‭ ‬وابلاغه‭ ‬احتجاج‭ ‬المملكة‭ ‬‮«‬شديد‭ ‬اللهجة‮»‬‭ ‬على‭ ‬انتقادات‭ ‬ايرانية‭ ‬لتصريحات‭ ‬ادلى‭ ‬بها‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭. ‬وكانت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الايرانية‭ (‬فارس‭) ‬نقلت‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬بهرام‭ ‬قاسمي‭ ‬وصفه‭ ‬تصريحات‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬سخيفة‭ ‬وغير‭ ‬مدروسة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬عاهل‭ ‬الاردن‭ ‬اكد‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الالكتروني‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬مشاكل‭ ‬استراتيجية‭ ‬لإيران‭ ‬علاقة‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬منطقتنا‮»‬‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬محاولة‭ ‬لإيجاد‭ ‬تواصل‭ ‬جغرافي‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والعراق‭ ‬وسوريا‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‮»‬‭.‬