أزمة جديدة بين الرئاسة ومشيخة الازهرحول المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬بمشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬عن‭ ‬تفجير‭ ‬ازمة‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬مشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬والرئاسة‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬اعلى‭ ‬لمكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬يوكل‭ ‬بمهمه‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬وهو‭ ‬مايعنى‭ ‬عملية‭ ‬تهميش‭ ‬دور‭ ‬الازهر‭ ‬وشيخه‭ ‬واعتراف‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬بفشله‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المهمة‭. ‬واضافت‭ ‬المصادر‭ ‬فى‭ ‬ان‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬سوف‭ ‬يحدد‭ ‬الخطوة‭ ‬التالية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الرئاسه‭ ‬بتعيينه‭ ‬او‭ ‬عدم‭ ‬تعيينه‭ ‬فى‭ ‬المجلس‭ ‬،واوضحت‭ ‬المصادر‭ ‬انه‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬تعيينه‭ ‬فى‭ ‬المجلس‭ ‬الجديد‭ ‬والذى‭ ‬يمثل‭ ‬اهانه‭ ‬كبيرة‭ ‬للازهر‭ ‬واختراقا‭ ‬صريحا‭ ‬للدستور‭ ‬فان‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬سوف‭ ‬يفكر‭ ‬فى‭ ‬تقديم‭ ‬استقالته‭ ‬بدعوى‭ ‬ان‭ ‬ظروفه‭ ‬الصحية‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬استمراره‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬اما‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬تعيينه‭ ‬فسوف‭ ‬يطلب‭ ‬بسن‭ ‬تشريعات‭ ‬تعينه‭ ‬على‭ ‬اداء‭ ‬تلك‭ ‬المهمه‭ ‬منها‭ ‬منع‭ ‬الاساءة‭ ‬للازهر‭ ‬وعلمائه‭ ‬سواء‭ ‬بالحبس‭ ‬او‭ ‬بالغرامة‭ ‬وصدور‭ ‬قانون‭ ‬يحدد‭ ‬من‭ ‬له‭ ‬حق‭ ‬الفتوى‭ ‬ومنع‭ ‬ظهور‭ ‬السلفيين‭ ‬فى‭ ‬الاعلام‭ . ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬قد‭ ‬وجه‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬لشيخ‭ ‬الازهر‭ ‬فى‭ ‬مناسبات‭ ‬عده‭ ‬بدعوى‭ ‬فشله‭ ‬فى‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬،فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬بدأ‭ ‬فيه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب‭ ‬من‭ ‬ائتلاف‭ ‬دعم‭ ‬مصر‭ ‬المعروف‭ ‬بتأييده‭ ‬للسيسى‭ ‬فى‭ ‬اعداد‭ ‬تشريع‭ ‬لعرضه‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الصلاحيات‭ ‬لشيخ‭ ‬الازهر‭ ‬واختيار‭ ‬لجنة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الرئيس‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذى‭ ‬اثار‭ ‬استياء‭ ‬الازهر‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬بشن‭ ‬حمله‭ ‬واسعه‭ ‬ضد‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬والمؤسسة‭ ‬الازهرية‭ ‬بدعوى‭ ‬فشلها‭ ‬فى‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬واختراقها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الاخوان‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬انتقد‭ ‬سياسيون‭ ‬ومثقفون‭ ‬الحمله‭ ‬التى‭ ‬تشن‭ ‬على‭ ‬الازهر‭ ‬معتبرين‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬يشنون‭ ‬تلك‭ ‬الحملة‭ ‬يحملون‭ ‬الازهر‭ ‬باخطاء‭ ‬العالم‭ ‬،وقال‭ ‬د‭ / ‬مصطفى‭ ‬الفقى‭ ‬الكاتب‭ ‬السياسى‭ ‬ان‭ ‬الازهر‭ ‬كان‭ ‬دائما‭ ‬منبر‭ ‬للوسطية‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬تطرف‭ ‬بعض‭ ‬الجماعات‭ ‬وان‭ ‬مناهجه‭ ‬اصبحت‭ ‬الان‭ ‬افضل‭ ‬بكثير‭ ‬وتم‭ ‬تعديلها‭ ‬وهى‭ ‬تنشر‭ ‬الوسطية‭ ‬وتحارب‭ ‬التطرف‭ .‬

فيما‭ ‬اعلنت‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬حالة‭ ‬الاستنفار‭ ‬القصوى‭ ‬لحماية‭ ‬الكنائس‭ ‬اثناء‭ ‬احتفالات‭ ‬الاقباط‭ ‬بعيد‭ ‬القيامة‭ ‬المجيد‭ ‬،حيث‭ ‬وضعت‭ ‬البوابات‭ ‬الالكترونية‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬كل‭ ‬كنيسة‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬المفرقعات‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اقامة‭ ‬الحواجز‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬كل‭ ‬كنيسة‭ ‬،فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬حذر‭ ‬فيه‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬موجة‭ ‬ارهابية‭ ‬جديدة‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬الصعيد‭ .‬

وقال‭ ‬فؤاد‭ ‬الدواليبى‭ ‬القيادي‭ ‬السابق‭ ‬بالجماعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬ان‭ ‬الصعيد‭ ‬تعد‭ ‬قنبلة‭ ‬موقوتة‭ ‬لاعتناق‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬للفكر‭ ‬التكفيري‭ ‬مطالبا‭ ‬بان‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬مواجهة‭ ‬فكرية‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬تراجع‭ ‬الفصيل‭ ‬الوسيطى‭ ‬لان‭ ‬الحل‭ ‬الامني‭ ‬وحده‭ ‬لا‭ ‬يكفى‭.‬