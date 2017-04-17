أزمة جديدة بين الرئاسة ومشيخة الازهرحول المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب

القاهرة – مصطفى عمارة
كشفت مصادر بمشيخة الازهر فى تصريحات خاصة ل (الزمان) عن تفجير ازمة جديدة بين مشيخة الازهر والرئاسة بعد قرار الرئيس تشكيل مجلس اعلى لمكافحة الارهاب يوكل بمهمه تطوير الخطاب الدينى وهو مايعنى عملية تهميش دور الازهر وشيخه واعتراف من الدولة بفشله فى تلك المهمة. واضافت المصادر فى ان شيخ الازهر سوف يحدد الخطوة التالية بناء على قرار الرئاسه بتعيينه او عدم تعيينه فى المجلس ،واوضحت المصادر انه فى حالة عدم تعيينه فى المجلس الجديد والذى يمثل اهانه كبيرة للازهر واختراقا صريحا للدستور فان شيخ الازهر سوف يفكر فى تقديم استقالته بدعوى ان ظروفه الصحية تحول دون استمراره فى هذا المنصب اما فى حالة تعيينه فسوف يطلب بسن تشريعات تعينه على اداء تلك المهمه منها منع الاساءة للازهر وعلمائه سواء بالحبس او بالغرامة وصدور قانون يحدد من له حق الفتوى ومنع ظهور السلفيين فى الاعلام . وكان الرئيس السيسى قد وجه انتقادات حادة لشيخ الازهر فى مناسبات عده بدعوى فشله فى تطوير الخطاب الدينى ،فى الوقت الذى بدأ فيه عدد من أعضاء مجلس الشعب من ائتلاف دعم مصر المعروف بتأييده للسيسى فى اعداد تشريع لعرضه على البرلمان للحد من الصلاحيات لشيخ الازهر واختيار لجنة كبار العلماء من جانب الرئيس وهو الامر الذى اثار استياء الازهر فضلا عن قيام عدد من وسائل الاعلام بشن حمله واسعه ضد شيخ الازهر والمؤسسة الازهرية بدعوى فشلها فى تطوير الخطاب الدينى واختراقها من جانب الاخوان . فى السياق ذاته انتقد سياسيون ومثقفون الحمله التى تشن على الازهر معتبرين ان من يشنون تلك الحملة يحملون الازهر باخطاء العالم ،وقال د / مصطفى الفقى الكاتب السياسى ان الازهر كان دائما منبر للوسطية فى مواجهة تطرف بعض الجماعات وان مناهجه اصبحت الان افضل بكثير وتم تعديلها وهى تنشر الوسطية وتحارب التطرف .
فيما اعلنت قوات الشرطة حالة الاستنفار القصوى لحماية الكنائس اثناء احتفالات الاقباط بعيد القيامة المجيد ،حيث وضعت البوابات الالكترونية عند مدخل كل كنيسة للكشف عن المفرقعات فضلا عن اقامة الحواجز عند مدخل كل كنيسة ،فى الوقت الذى حذر فيه الخبراء من موجة ارهابية جديدة تنطلق من الصعيد .
وقال فؤاد الدواليبى القيادي السابق بالجماعة الاسلامية ان الصعيد تعد قنبلة موقوتة لاعتناق عدد كبير من الشباب للفكر التكفيري مطالبا بان تكون هناك مواجهة فكرية فى ظل تراجع الفصيل الوسيطى لان الحل الامني وحده لا يكفى.