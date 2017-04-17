125 قتيلاً في تفجير حافلات أهالي بلدتين خرجت من الحصار بسوريا

الراشدين‭ (‬سوريا‭)- ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ادانت‭ ‬هيئات‭ ‬ومنظمات‭ ‬دولية‭ ‬عملية‭ ‬قتل‭ ‬نحو‭ ‬125‭ ‬شخصا،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬اهالي‭ ‬الفوعة‭ ‬وكفريا‭ ‬المواليتين‭ ‬للنظام‭ ‬وبينهم‭ ‬68‭ ‬طفلا،‭ ‬في‭ ‬تفجير‭ ‬انتحاري‭ ‬استهدف‭ ‬السبت‭ ‬حافلات‭ ‬غرب‭ ‬حلب‭ ‬كانت‭ ‬تقلهم‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬بلدتيهما‭ ‬اللتان‭ ‬تعانيان‭ ‬مرارة‭ ‬الحصار‭ ‬منذ‭ ‬عامين‭.‬

ووقع‭ ‬التفجير‭ ‬غداة‭ ‬عملية‭ ‬اجلاء‭ ‬شملت‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬اربع‭ ‬بلدات‭ ‬سورية،‭ ‬هي‭ ‬الفوعة‭ ‬وكفريا‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭) ‬ومضايا‭ ‬والزبداني‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬ضمن‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬والفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬برعاية‭ ‬ايران‭ ‬حليفة‭ ‬دمشق‭ ‬وقطر‭ ‬الداعمة‭ ‬للمعارضة‭. ‬وغداة‭ ‬التفجير،‭ ‬يتواصل‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬وغالبيتهم‭ ‬من‭ ‬اهالي‭ ‬الفوعة‭ ‬وكفريا‭. ‬وافاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬عصر‭ ‬الاحد‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬‮«‬126‭ ‬قتيلا‭ ‬بينهم‭ ‬109‭ ‬من‭ ‬اهالي‭ ‬الفوعة‭ ‬وكفريا‮»‬‭ ‬في‭ ‬التفجير‭ ‬الانتحاري‭ ‬بشاحنة‭ ‬مفخخة‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬75‭ ‬حافلة‭ ‬كانت‭ ‬تقلهم‭ ‬ومتوقفة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الراشدين‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬غرب‭ ‬حلب‭ ‬وتنتظر‭ ‬اكمال‭ ‬طريقها‭ ‬الى‭ ‬المدينة‭.‬

وكان‭ ‬المرصد‭ ‬افاد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الاحد‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬112‭ ‬شخصا‭. ‬واكد‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬ان‭ ‬بين‭ ‬القتلى‭ ‬‮«‬68‭ ‬طفلا‮»‬‭.‬

وبين‭ ‬القتلى‭ ‬ايضا،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد،‭ ‬موظفو‭ ‬اغاثة‭ ‬ومقاتلون‭ ‬معارضون‭ ‬كانوا‭ ‬يواكبون‭ ‬القافلة‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬مرشحا‭ ‬للارتفاع‭ ‬نتيجة‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬مئات‭ ‬الجرحى‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الذي‭ ‬اشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الحصيلة‭ ‬الكبيرة‭ ‬مردها‭ ‬انفجار‭ ‬شاحنة‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬قرب‭ ‬محطة‭ ‬وقود‭ ‬في‭ ‬المكان‭.‬

وغداة‭ ‬التفجير،‭ ‬كانت‭ ‬الاشلاء‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬منتشرة‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬المستهدف،‭ ‬وبينها‭ ‬اشلاء‭ ‬تعود‭ ‬لاطفال،‭ ‬وفق‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

ونقل‭ ‬المراسل‭ ‬مشاهدته‭ ‬لحاجيات‭ ‬الناس‭ ‬مرمية‭ ‬بينها‭ ‬حقائب‭ ‬مفتوحة‭ ‬داخلها‭ ‬ثياب‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اوان‭ ‬منزلية‭ ‬وتلفزيونات‭.‬

كما‭ ‬وصلت‭ ‬قافلة‭ ‬مضايا‭ ‬والزبداني‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬دام‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الراموسة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬قرب‭ ‬حلب‭ ‬الى‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب،‭ ‬ابرز‭ ‬معاقل‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬والاسلامية‭.‬