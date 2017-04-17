نجمة هندية في دور شخصية إباحية

بيروت – الزمان
وقعت الفنانه الهندية هوما قريشي Huma Qureshi عقد بطولة فيلمها الجديد «Shakeela »، الذي يعد سيرة ذاتية حول حياة الممثلة الاباحية ونجمة الكبار الهندية شاكيلا التي قدمت العديد من الأفلام التي المصنفة للكبار فقط بحسب موقع جولولي الخاص بأخبار النجوم والمشاهير . ومن المعروف أن كبار صناع السينما في بوليوود لا يغامرون كثيرا في إنتاج أفلام سيرة لأشخاص اتسمت حياتهم بالانزواء حتى لو كانوا من المشاهير، بل يبحثون دائما عن قصص حياة مثيرة للاهتمام من أجل تقديمها على الشاشات الفضية. في وقت سابق كانت نجمة البورنو السابقة قد عملت علي تقديم أحد البرامج التي تقدم نصائح في علم الجنس، بإحدى القنوات بموقع يوتيوب، بالإضافة لظهورها كضيف شرف في فيلم Luv U Alia، لـ”زميلتها” الممثلة سوني ليون.