نجمة هندية في دور شخصية إباحية

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

وقعت‭ ‬الفنانه‭ ‬الهندية‭ ‬هوما‭ ‬قريشي‭ ‬Huma‭ ‬Qureshi‭ ‬عقد‭ ‬بطولة‭ ‬فيلمها‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬Shakeela‭ ‬‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬سيرة‭ ‬ذاتية‭ ‬حول‭ ‬حياة‭ ‬الممثلة‭ ‬الاباحية‭ ‬ونجمة‭ ‬الكبار‭ ‬الهندية‭ ‬شاكيلا‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬التي‭ ‬المصنفة‭ ‬للكبار‭ ‬فقط‭ ‬بحسب‭ ‬موقع‭ ‬جولولي‭ ‬الخاص‭ ‬بأخبار‭ ‬النجوم‭ ‬والمشاهير‭ . ‬ومن‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬كبار‭ ‬صناع‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬بوليوود‭ ‬لا‭ ‬يغامرون‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬أفلام‭ ‬سيرة‭ ‬لأشخاص‭ ‬اتسمت‭ ‬حياتهم‭ ‬بالانزواء‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬المشاهير،‭ ‬بل‭ ‬يبحثون‭ ‬دائما‭ ‬عن‭ ‬قصص‭ ‬حياة‭ ‬مثيرة‭ ‬للاهتمام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديمها‭ ‬على‭ ‬الشاشات‭ ‬الفضية‭. ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬كانت‭ ‬نجمة‭ ‬البورنو‭ ‬السابقة‭ ‬قد‭ ‬عملت‭ ‬علي‭ ‬تقديم‭ ‬أحد‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬نصائح‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الجنس،‭ ‬بإحدى‭ ‬القنوات‭ ‬بموقع‭ ‬يوتيوب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لظهورها‭ ‬كضيف‭ ‬شرف‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬Luv‭ ‬U‭ ‬Alia،‭ ‬لـ”زميلتها”‭ ‬الممثلة‭ ‬سوني‭ ‬ليون‭.‬