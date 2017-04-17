فيلم ايراني يفوز بجائزة الحكّام في مهرجان أمريكي

لوس انجلس – الزمان
فاز الفيلم الايراني «زمن آخر» للمخرجة ناهيد حسن زادة بجائزة الحكام من مهرجان اثينا الدولي للافلام السنمائية في الولايات المتحدة.
و عادة يقام مهرجان «اثينا» منذ اكثر من اربعة عقود ويدعم المخرجين قليلي التجارب في العمل السينمائي تشجيعا لهم .
«زمن آخر» هو التجربة الاخراجية الطويلة الاولى للمخرجة الايرانية حسن زادة، ويروي قصة اناس يقعون في ظروف صعبة من حيث لا يشعرون ويبحثون عن حل للخروج من تلك الظروف.
ويمثل ادوار الفيلم النجوم: مجيد بتكي وياسمن نصرتي وشقايق كمندي وفريبا خادمي وعصمت رضابور. يذكر أن «زمن آخر» سبق ان شارك بمهرجانات دولية عديدة وحصل على جائزة أفضل فيلم من مهرجان كلكتا الدولي بالهند كما نال جائزة أفضل ممثل من مهرجان مانهايم الدولي بألمانيا.