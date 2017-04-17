فيلم ايراني يفوز بجائزة الحكّام في مهرجان أمريكي

لوس‭ ‬انجلس‭ – ‬الزمان‭ ‬

فاز‭ ‬الفيلم‭ ‬الايراني‭ ‬‮«‬زمن‭ ‬آخر‮»‬‭ ‬للمخرجة‭ ‬ناهيد‭ ‬حسن‭ ‬زادة‭ ‬بجائزة‭ ‬الحكام‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬اثينا‭ ‬الدولي‭ ‬للافلام‭ ‬السنمائية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

و‭ ‬عادة‭ ‬يقام‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬اثينا‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬اربعة‭ ‬عقود‭ ‬ويدعم‭ ‬المخرجين‭ ‬قليلي‭ ‬التجارب‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬السينمائي‭ ‬تشجيعا‭ ‬لهم‭ .‬

‮«‬زمن‭ ‬آخر‮»‬‭ ‬هو‭ ‬التجربة‭ ‬الاخراجية‭ ‬الطويلة‭ ‬الاولى‭ ‬للمخرجة‭ ‬الايرانية‭ ‬حسن‭ ‬زادة،‭ ‬ويروي‭ ‬قصة‭ ‬اناس‭ ‬يقعون‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬صعبة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يشعرون‭ ‬ويبحثون‭ ‬عن‭ ‬حل‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الظروف‭.‬

ويمثل‭ ‬ادوار‭ ‬الفيلم‭ ‬النجوم‭: ‬مجيد‭ ‬بتكي‭ ‬وياسمن‭ ‬نصرتي‭ ‬وشقايق‭ ‬كمندي‭ ‬وفريبا‭ ‬خادمي‭ ‬وعصمت‭ ‬رضابور‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬زمن‭ ‬آخر‮»‬‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬شارك‭ ‬بمهرجانات‭ ‬دولية‭ ‬عديدة‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬كلكتا‭ ‬الدولي‭ ‬بالهند‭ ‬كما‭ ‬نال‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬مانهايم‭ ‬الدولي‭ ‬بألمانيا‭. ‬