خمس وثلاثون عملية إنقاذ في البحر المتوسط لنجدة أربعة آلاف مهاجر

روما‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلن‭ ‬حرس‭ ‬السواحل‭ ‬الإيطاليون‭ ‬ومنظّمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ ‬نحو‭ ‬35‭ ‬عملية‭ ‬إنقاذ‭ ‬تمّت‭ ‬أو‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬جارية‭ ‬السبت‭ ‬لنجدة‭ ‬زهاء‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬مهاجر‭ ‬قبالة‭ ‬السواحل‭ ‬الليبية‭.‬

وأوضح‭ ‬حرس‭ ‬السواحل‭ ‬الإيطاليون‭ ‬الذين‭ ‬ينسّقون‭ ‬عمليات‭ ‬الإنقاذ‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط،‭ ‬أنّ‭ ‬تلك‭ ‬العمليات‭ ‬تمت‭ ‬بإشرافهم،‭ ‬وأنّ‭ ‬15‭ ‬منها‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرّة‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭.‬

وبحسب‭ ‬منظّمة‭ ‬‮«‬جوجند‭ ‬ريتيت‮»‬‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬العمليات،‭ ‬تمّت‭ ‬نجدة‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬خلال‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الذي‭ ‬تكثّفت‭ ‬فيه‭ ‬عمليات‭ ‬الإنقاذ‭ ‬بفضل‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوّية‭ ‬الجيدة‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭.‬

لكنّ‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬المنظمة‭ ‬بولين‭ ‬شميدت‭ ‬قالت‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتعيّن‭ ‬إنقاذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬الزوارق‭ ‬المنتشرة‭ ‬قد‭ ‬امتلأت‭ ‬وحلّ‭ ‬الظلام‭ ‬قبالة‭ ‬ليبيا‭.‬

ويُفترض‭ ‬وصول‭ ‬زوارق‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬بهدف‭ ‬استكمال‭ ‬مهمة‭ ‬الزوارق‭ ‬المنتشرة‭ ‬حالياً‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬استأجرتها‭ ‬منظمات‭ ‬غير‭ ‬حكوميّة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوضحت‭ ‬المتحدثة‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتوجّب‭ ‬علينا‭ ‬سابقاً‭ ‬الاهتمام‭ ‬بهذا‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬تمّ‭ ‬الجمعة‭ ‬إنقاذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬مهاجر‭ ‬قبالة‭ ‬ليبيا‭. ‬وعثر‭ ‬على‭ ‬فتى‭ ‬ميتاً‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الزوارق‭ ‬الجانحة‭ ‬المكتظة‭ ‬بالمهاجرين‭.‬

وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬أو‭ ‬المفقودين‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬المنطلقين‭ ‬من‭ ‬ليبيا‭ ‬666‭ ‬شخصا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬2017،‭ ‬مقابل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬في‭ ‬2016،‭ ‬بحسب‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭.‬

وتمّ‭ ‬إنقاذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬ونقلهم‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يُعتبر‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وفقاً‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭.‬