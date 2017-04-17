انهيار جبل نفايات على حي عشوائي

كولومبو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ادى‭ ‬انهيار‭ ‬جبل‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬19‭ ‬شخصا‭ ‬وانهيار‭ ‬145‭ ‬مسكنا‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬كولوناوا‭ ‬العشوائي‭ ‬بشمال‭ ‬غرب‭ ‬كولومبو‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الجنود‭ ‬السريلانكيون‭ ‬ينبشون‭ ‬بأيديهم‭ ‬أكوام‭ ‬القمامة‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬ناجين‭.‬

وقالت‭ ‬بوشبا‭ ‬سويسا‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬المستشفى‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬كولومبو‭ ‬ان‭ ‬بين‭ ‬القتلى‭ ‬صبيين‭ ‬وفتاتين‭ ‬تراوح‭ ‬اعمارهم‭ ‬بين‭ ‬11‭ ‬و15‭ ‬عاما‭.‬

انهار‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬جبل‭ ‬النفايات‭ ‬البالغ‭ ‬ارتفاعه‭ ‬91‭ ‬مترا‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬شهد‭ ‬سقوط‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬أكوام‭ ‬الزبالة،‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الاحتفال‭ ‬بعيد‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬التقليدي‭. ‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬ان‭ ‬145‭ ‬مسكنا‭ ‬انهارت‭ ‬بسبب‭ ‬ضغط‭ ‬النفايات‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬روشان‭ ‬سينيفيراتني‭ ‬ان‭ ‬الجيش‭ ‬يواصل‭ ‬عملية‭ ‬الاغاثة‭ ‬رغم‭ ‬تضاؤل‭ ‬فرص‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬ناجين‭.‬

وقالت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬المستشفى‭ ‬الوطني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬نبقى‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭. ‬تم‭ ‬انتشال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاشخاص‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ (…) ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬متواصلة‭ ‬لذلك‭ ‬نتوقع‭ ‬ان‭ ‬ينقل‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬المستشفى‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال‭ ‬سامان‭ ‬ويمالاسيري‭ ‬من‭ ‬اوائل‭ ‬الذين‭ ‬هرعوا‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الانقاذ‭. ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬اغاثة‭ ‬اشخاص‭ ‬طمرتهم‭ ‬النفايات‭.‬

وقال‭ ‬ويمالاسيري‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬استخدمنا‭ ‬حبالا‭ ‬لننتشل‭ ‬مسنة‭ ‬علقت‭ ‬تحت‭ ‬انقاض‭ ‬بيتها‭. ‬استغرق‭ ‬الامر‭ ‬اربع‭ ‬ساعات‭ ‬لاخراجها‭ ‬سالمة‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬ان‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬اليها‭ ‬لان‭ ‬انزلاق‭ ‬النفايات‭ ‬جعلها‭ ‬غير‭ ‬مستقرة‭.‬

بدأ‭ ‬عمليات‭ ‬الانقاذ‭ ‬الاولى‭ ‬متطوعون‭ ‬مثل‭ ‬ويمالاسيري،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يصدر‭ ‬الرئيس‭ ‬السريلانكي‭ ‬مايثريبالا‭ ‬سيريسينا‭ ‬امرا‭ ‬بتوجه‭ ‬مئات‭ ‬الجنود‭ ‬لبحث‭ ‬عن‭ ‬ناجين‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬رانيل‭ ‬يكريميسينغي‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬اليابان‭ ‬حاليا‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬لنقل‭ ‬جبل‭ ‬النفايات‭ ‬ولكنه‭ ‬انهار‭ ‬بل‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬ازالته‭.‬

واضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬انه‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬تعويض‭ ‬من‭ ‬خسروا‭ ‬منازلهم‭ ‬ومن‭ ‬سيتعين‭ ‬نقلهم‭ .‬

‭ ‬سنفي‭ ‬بوعدنا‭ ‬بازالة‭ ‬جبل‭ ‬النفايات‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬السكان‭ ‬يشكون‭ ‬باستمرار‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬جبل‭ ‬النفايات‭ ‬الذي‭ ‬يتكدس‭ ‬فيه‭ ‬23‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬القمامة‭ ‬تضاف‭ ‬اليها‭ ‬800‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬الصلبة‭ ‬يوميا‭.‬