قاضية توقف تنفيذ سلسلة اعدامات بالحقنة القاتلة

واشنطن-(أ ف ب) – اوقفت قاضية فدرالية اميركية امس تنفيذ الاعدام المقرر قبل نهاية الشهر لعدد من المحكومين في ولاية اركنسو بعد ان حدد مسؤولون فيها جدولا زمنيا محدودا للقيام بذلك بسبب انتهاء صلاحية مادة تستخدم في الحقنة القاتلة قريبا.
ويتوقع ان تستأنف سلطات هذه الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة هذا القرار الذي اصدرته القاضية الفدرالية في محكمة البداية كريستين بايكر ومقرها ليتل روك للمضي قدما بالاعدامات، الاولى في هذه الولاية منذ 2005. وكتبت بايكر «ترى المحكمة انه من حق المدعين ان يفيدوا من انذار قضائي اولي بعد طعنهم بكيفية تنفيذ الاعدام بموجب التعديل الثامن» في اشارة الى قسم في الدستور الاميركي يحظر «الاعدامات الوحشية او غير المعهودة». بالتالي، اوقف موقتا تنفيذ برنامج الاعدامات الذي اعده الحاكم المحافظ آسا هاتشينسون. وقال متحدث باسم المدعية العامة لاركنسو في بيان «من المؤسف ان تكون وقفت قاضية الى جانب محكومين في محاولة اخيرة لتأخير سير القضاء». وفي حال كانت الامور سارت كما خططت سلطات اركنسو كان يفترض اعدام ثمانية محكومين بين 17 و27 نيسان/ابريل. لكن سجينين احدهما مصاب باضطرابات عقلية حصلا على تأجيل في قرارين منفصلين.
والجمعة عطل قاضي منطقة ويندل غريفن الاعدامات الستة الاخرى بعد ان رفعت اليه شركة لتوزيع الادوية شكوى بانتظار درس حجج الشركة.
وتتهم شركة ماكيسون سلطات السجون بشراء مادة تشل العضلات من دون ابلاغها بانها ستستخدم في بروتوكول بهدف اعدام محكومين .