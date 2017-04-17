قاضية توقف تنفيذ سلسلة اعدامات بالحقنة القاتلة

واشنطن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اوقفت‭ ‬قاضية‭ ‬فدرالية‭ ‬اميركية‭ ‬امس‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاعدام‭ ‬المقرر‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المحكومين‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬اركنسو‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬حدد‭ ‬مسؤولون‭ ‬فيها‭ ‬جدولا‭ ‬زمنيا‭ ‬محدودا‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك‭ ‬بسبب‭ ‬انتهاء‭ ‬صلاحية‭ ‬مادة‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬الحقنة‭ ‬القاتلة‭ ‬قريبا‭.‬

ويتوقع‭ ‬ان‭ ‬تستأنف‭ ‬سلطات‭ ‬هذه‭ ‬الولاية‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬اصدرته‭ ‬القاضية‭ ‬الفدرالية‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬البداية‭ ‬كريستين‭ ‬بايكر‭ ‬ومقرها‭ ‬ليتل‭ ‬روك‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‭ ‬بالاعدامات،‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الولاية‭ ‬منذ‭ ‬2005‭. ‬وكتبت‭ ‬بايكر‭ ‬‮«‬ترى‭ ‬المحكمة‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬المدعين‭ ‬ان‭ ‬يفيدوا‭ ‬من‭ ‬انذار‭ ‬قضائي‭ ‬اولي‭ ‬بعد‭ ‬طعنهم‭ ‬بكيفية‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاعدام‭ ‬بموجب‭ ‬التعديل‭ ‬الثامن‮»‬‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬قسم‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬الاميركي‭ ‬يحظر‭ ‬‮«‬الاعدامات‭ ‬الوحشية‭ ‬او‭ ‬غير‭ ‬المعهودة‮»‬‭. ‬بالتالي،‭ ‬اوقف‭ ‬موقتا‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬الاعدامات‭ ‬الذي‭ ‬اعده‭ ‬الحاكم‭ ‬المحافظ‭ ‬آسا‭ ‬هاتشينسون‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬المدعية‭ ‬العامة‭ ‬لاركنسو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬من‭ ‬المؤسف‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬وقفت‭ ‬قاضية‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬محكومين‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬اخيرة‭ ‬لتأخير‭ ‬سير‭ ‬القضاء‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬الامور‭ ‬سارت‭ ‬كما‭ ‬خططت‭ ‬سلطات‭ ‬اركنسو‭ ‬كان‭ ‬يفترض‭ ‬اعدام‭ ‬ثمانية‭ ‬محكومين‭ ‬بين‭ ‬17‭ ‬و27‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭. ‬لكن‭ ‬سجينين‭ ‬احدهما‭ ‬مصاب‭ ‬باضطرابات‭ ‬عقلية‭ ‬حصلا‭ ‬على‭ ‬تأجيل‭ ‬في‭ ‬قرارين‭ ‬منفصلين‭.‬

والجمعة‭ ‬عطل‭ ‬قاضي‭ ‬منطقة‭ ‬ويندل‭ ‬غريفن‭ ‬الاعدامات‭ ‬الستة‭ ‬الاخرى‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬رفعت‭ ‬اليه‭ ‬شركة‭ ‬لتوزيع‭ ‬الادوية‭ ‬شكوى‭ ‬بانتظار‭ ‬درس‭ ‬حجج‭ ‬الشركة‭.‬

وتتهم‭ ‬شركة‭ ‬ماكيسون‭ ‬سلطات‭ ‬السجون‭ ‬بشراء‭ ‬مادة‭ ‬تشل‭ ‬العضلات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ابلاغها‭ ‬بانها‭ ‬ستستخدم‭ ‬في‭ ‬بروتوكول‭ ‬بهدف‭ ‬اعدام‭ ‬محكومين‭ .‬