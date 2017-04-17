النظام الرئاسي في العراق .. لماذا وكيف ؟

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فاتح عبد السلام

قبل‭ ‬سنوات‭ ‬عدة،‭ ‬قال‭ ‬السياسي‭ ‬الكردي‭ ‬المخضرم‭ ‬محمود‭ ‬عثمان‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬استمر‭ ‬العمل‭ ‬بالأغلبية‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قوائم‭ ‬تمثل‭ ‬الطوائف‭ ‬والنسب‭ ‬المخصصة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬المقاعد‭ ‬،فإن‭ ‬لامعنى‭ ‬للانتخابات‭ ‬وسوف‭ ‬يكون‭ ‬الفوز‭ ‬محتكراً‭ ‬ومفروغاً‭ ‬منه‭ ‬لصالح‭ ‬طائفة‭ ‬معينة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬ما‭ ‬دامت‭ ‬تمثل‭ ‬الاغلبية‭ ‬،‭ ‬وما‭ ‬لم‭ ‬تتغير‭ ‬المعادلات‭ ‬السياسية‭.‬

المشكلة‭ ‬قائمة‭ ‬ومستمرة‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬تحت‭ ‬السقف‭ ‬المتداول‭ ‬للعملية‭ ‬السياسية‭ ‬أحزاب‭ ‬عابرة‭ ‬للطائفية‭ ‬،وإن‭ ‬وجدت‭ ‬نواة‭ ‬لها‭ ‬هنا‭ ‬أو‭ ‬هناك‭ ‬،فلا‭ ‬يسمح‭ ‬لها‭ ‬بالتحرك‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬تحكمها‭ ‬الاحزاب‭ ‬والكتل‭ ‬الطائفية‭ ‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ . ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الحال‭ ‬هو‭ ‬حال‭ ‬تقسيم‭ ‬العراق‭ ‬الفعلي‭ ‬،‭ ‬فلا‭ ‬منطق‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬تقسيمي‭ ‬وطائفي‭ ‬وعرقي‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬المناداة‭ ‬بوحدة‭ ‬العراق‭ ‬ورفض‭ ‬الفيدراليات‭ ‬ومعاداة‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬كردية‭ ‬مستقلة‭ .‬‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬مترابط‭ ‬،‭ ‬ومَن‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬بمشاركة‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬قرار‭ ‬البلد‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يتحمل‭ ‬نتائج‭ ‬اتجاه‭ ‬الآخرين‭ ‬المهمشين‭ ‬نحو‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬أخرى‭ ‬‭. ‬لكن‭ ‬الوضع‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬اصلاحه‭ ‬اذا‭ ‬استمرت‭ ‬الادوات‭ ‬نفسها‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬سوف‭ ‬تستمر‭ ‬لفترة‭ ‬ليست‭ ‬قصيرة‭ ‬كما‭ ‬يبدو‭ ‬من‭ ‬حصيلة‭ ‬التحرك‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬ومحيطه‭ ‬الاقليمي‭ ‬والدولي‭ . ‬اذن‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬؟

العراق‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬مؤسسة‭ ‬توازن‭ ‬الخلل‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬الذي‭ ‬يمثله‭ ‬البرلمان‭ ‬وما‭ ‬يفرزه‭ ‬من‭ ‬تحالفات‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬،‭ ‬وهذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الكفة‭ ‬الراجحة‭ ‬والمؤثرة‭ ‬وغير‭ ‬خاضعة‭ ‬لاستقطابات‭ ‬الاحزاب‭ ‬الحاكمة‭ ‬،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬للشعب‭ ‬الكلمة‭ ‬الأوضح‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬هي‭ ‬مؤسسة‭ ‬الرئاسة‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬تغيير‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬برلماني‭ ‬،يسوق‭ ‬الوضع‭ ‬نحو‭ ‬التدهور‭ ‬المتراكم‭ ‬الى‭ ‬نظام‭ ‬رئاسي‭ ‬يخضع‭ ‬فيه‭ ‬الرئيس‭ ‬الى‭ ‬الانتخاب‭ ‬الحر‭ ‬المباشر‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬يتطلب‭ ‬اعلان‭ ‬شروط‭ ‬دقيقة‭ ‬وواضحة‭ ‬وعادلة‭ ‬للمرشحين‭ ‬الى‭ ‬الرئاسة‭ ‬والمناصب‭ ‬الرئاسية‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬عليها‭ ‬مسؤولية‭ ‬ضبط‭ ‬الايقاع‭ ‬السياسي‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬وفق‭ ‬أسس‭ ‬وطنية‭ ‬لا‭ ‬حزبية‭ ‬ولا‭ ‬طائفية‭ ‬حتى‭ ‬لواستمر‭ ‬عمل‭ ‬الاحزاب‭ ‬الطائفية‭ . ‬لكن‭ ‬مؤسسة‭ ‬الرئاسة‭ ‬المقترحة‭ ‬هنا‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تمسك‭ ‬بالقيادة‭ ‬الاعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والقرارات‭ ‬المصيرية‭ . ‬حيث‭ ‬الآن‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬قوة‭ ‬تواجه‭ ‬التواطؤ‭ ‬بين‭ ‬البرلمان‭ ‬والحكومة‭. ‬والإثنان‭ ‬متناسلان‭ ‬متداخلان‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأسماء‭ ‬الفردية‭ ‬وانما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العناوين‭ ‬السياسية‭ .‬

عمق‭ ‬مصيبة‭ ‬العراق‭ ‬السياسية‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬الذي‭ ‬بلاشك‭ ‬تعتريه‭ ‬العراقيل‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬اليأس‭ ‬الكبير‭ ‬يستدعي‭ ‬حضور‭ ‬الآمال‭ ‬الصغيرة‭ ‬والخطوات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تلبي‭ ‬الطموح‭ ‬في‭ ‬الانتقال‭ ‬العاجل‭ ‬نحو‭ ‬ضفة‭ ‬الخلاص‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الانحطاط‭ .‬

الانتقال‭ ‬الى‭ ‬النظام‭ ‬الرئاسي‭ ‬هو‭ ‬مرحلة‭ ‬نضوج‭ ‬عظيمة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬السياسي،‭ ‬لا‭ ‬تتوافر‭ ‬شروطها‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الراهن‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬العراق‭ ‬يمتلك‭ ‬في‭ ‬اعماقه‭ ‬طاقة‭ ‬خلاقة‭ ‬دائمة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعده‭ ‬الى‭ ‬عبور‭ ‬الحالة‭ ‬الخائسة‭ ‬الى‭ ‬الحال‭ ‬الصحيح‭ ‬فيما‭ ‬لو‭ ‬توفرت‭ ‬ارادة‭ ‬دولية‭ ‬داعمة‭ ‬بالشكل‭ ‬الصحيح‭ . ‬وأقصد‭ ‬هنا‭ ‬دعم‭ ‬العراق‭ ‬ككل‭ ‬وليس‭ ‬ذلك‭ ‬الدعوم‭ ‬الجزئي‭ ‬الذي‭ ‬يسفر‭ ‬عن‭ ‬تحريض‭ ‬فئة‭ ‬على‭ ‬أخرى‭ .‬

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