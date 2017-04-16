ترشيح في محله لشخصية أثبتت مهنيتها وجدارتها

نخب لـ (الزمان): دعم الحسناوي لإدارة اليونسكو مهمة وطنية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

دعا اعضاء في مجلس النواب واكاديميون وناشطون الحكومة والمؤسسات الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني الى دعم ترشيح النائب والوزير السابق صالح الحسناوي لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مؤكدين ان الحسناوي من المؤهلين لهذا المنصب وهو فخر للعراق.

وقالوا في احاديث لـ(الزمان) أمس ان الحسناوي ينبغي ان ينال الدعم الذي يحتاج إليه للإسهام في نيله المنصب، لأن هذا الامر إن تحقق يعد فخرًا للعراق ، مشددين على ضرورة ان يكون الدعم من جميع الجهات بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية والقومية والدينية لأن تسنم هذا المنصب يعد نجاحًا ونصرًا لجميع العراقيين وكذلك هي مهمة وطنية.

وقال عضو مجلس النواب جاسم محمد جعفر لـ(الزمان) امس ان (الحسناوي طبيب مختص بالطب النفسي يمتلك امكانيات عالية في هذا الجانب وهو يستحق ان يكون بهذا المنصب ليمثل العراق خير تمثيل وهو إن لم يكن الاول عربيا فالاول اسيويا)، مضيفًا (سأضع يدي بيد من يدعم الحسناوي وهنا ينبغي تقديم وزارة الخارجية الدعم المطلوب من خلال الاتصال بالدول الصديقة حتى وان تطلب الامر اقامة احتفالات من اجل توثيق الجوانب التي يجهلها البعض عن الحسناوي بهدف ايصاله الى هذا المنصب). ودعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري الحكومة الى تسخير امكانياتها لدعم ترشيح الحسناوي للمنصب وذلك لأهمية هذا المنصب دولياً ولكونه سيسهم في عودة العراق لممارسة دوره الريادي. وقال الجبوري في تصريح ان (على وزارة الخارجية ان تبذل كل الجهود الدبلوماسية لأجل تحقيق هذا المبتغى الذي نطمح اليه جميعاً لأن الحسناوي شخصية عراقية وطنية تميزت بالولاء للوطن بعيداً عن كل الانتماءات)، مضيفًا ان (الحسناوي أثبت اخلاصه ونزاهته في العمل عندما كان وزيراً للصحة ومن خلال عملة البرلماني نائبًا لدورتين انتخابيتين).وقال مدير اعلام وزارة الصحة احمد الرديني لـ(الزمان) امس ان (تسلم اي قيادة صحية عراقية مناصب في منظمات عالمية يعد انجازًا للبلد والحسناوي شخصية مرموقة ولديه خبرة طويلة في مجال العمل الاداري ولهذا فهو يستحق الدعم)، مشيرًا الى (ضرورة وقوف جميع الجهات الاعلامية والمنظمات المعنية بهذا الموضوع لدعم هذا الترشيح لأن الفوز به سيكون مفخرة للعراقيين لاسيما ان الحسناوي طبيب عراقي لديه مكانه علمية مرموقه بين الاوساط العلمية العالمية). واكد معاون مدير عام دائرة صحة الرصافة جبر مكان لـ(الزمان) امس ان (الحسناوي يمتلك دراية ومتابعة في العمل وله باع طويل وبحوث ودراسات تتعلق بالامور الصحية كافة بالاضافة الى تكامله مع الامور التربوية ما يجعله يصلح أهلاً لهذا المنصب ناهيك عن كونه وزيرًا سابقا للصحة ونائبًا في الوقت الراهن)، موضحًا ان (هذا المنصب ليس لمتابعة الامور الخاصة بالتعليم لكن بالامور الصحية اي التكامل البدني والعقلي والاجتماعي والاقتصادي).

وعدّ مكان ترشيح الحسناوي (فخرا للبلد لانه من الاشخاص المؤهلين لشغل المنصب ما سيؤدي الى رفع اسم العراق في المحافل الدولية)، معربًا عن أمله في فوز الحسناوي. ورأى التدريسي في كلية الاعلام بالجامعة العراقية محسن عبود كشكول ان (الحسناوي شخصية علمية مرموقة في مجال الطب وترشيحه بالتأكيد سوف يعكس صورة العراق الايجابيه للمنظمات الدولية وهذا مهم جدا في دعم واقع العملية السياسية في البلد لاسيما بالوقت الحاضر كونه شخصية مهنية)، مضيفًا انه (يمكن معرفة ذلك من خلال تاريخه المهني وادائه المتميز عندما تسنم منصب وزير الصحة ، إذ كان اداؤه جيدًا من الناحية الادارية والخدماتية وقد كان اثره واضحاً). واعرب كشكول لـ(الزمان) عن أمله في ان (يحظى هذا الترشيح بدعم حكومي بغض النظر عن الاستحقاقات السياسية وان يحصل على دعم اعلامي ومن منظمات المجتمع المدني)، مؤكدًا (ضرورة ان تكون هناك واجهات سياسية بمناصب دولية لتكون الشخص المناسب في المكان المناسب).