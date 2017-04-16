إيناس: الريشة الطائرة تحتاج إلى الدعم

بغداد- ساري تحسين

طالبت لاعبة المنتخب الوطني بلعبة الريشة الطائرة ايناس خالد القائمين على اللعبة بتوفير معسكرات خارجية وبفترات زمنية طويلة واقامة المباريات مع ابطال اللعبة بهدف الاحتكاك والتأقلم على ملاعب عالمية وكذلك توفير المستلزمات الخاصة باللاعب اسوه باللاعب الاجنبي وتوفير الدعم المالي بهدف تحفيزه وتشجيعة على تقديم مستويات عالية في المستحقات القادمة.

واضافت ان اهم الصعوبات التي يواجهها اغلب اللاعبين واللاعبات هو التوفيق بين الدراسة و التمرين حيث من الصعوبة خلال فترة الدراسة و الامتحانات المواظبة على تمارين النادي وخاصة في فترة الاعداد للبطولة حيث يتطلب ساعات عدة من التمرين تصل لاربع ساعات في اليوم الواحد. واوضحت خالد ان المنتخب الوطني يستحق الدعم لتحقيقنا العدد من الانجازات على المستوى الدولي والمحلي وهي بطولة المنتخبات حصلنا على المركز الثاني فردي نساء بالاضافة الى المركز الاول في الزوجي نساء والبطولة العربية في سوريا 2010 احرزت المركز الثالث فردي والبطولة العربية في الجزائر خطفنا المركز الثالث فردي وزوجي مختلط والبطولة العربية في الاردن عام 2011 كان المركز ثاني فردي ومركز ثاني زوجي مختلط من نصيبنا وبطولة دولية في ماليزيا بمشاركة ابطال العالم في اللعبة حيث خضنا ثلاث مباريات فيها تمكنت من الفوز في مباراة واحدة حيث كان الهدف من هذه البطولة هو التصنيف العالمي وبطولة بروناي الدولية بمشاركة جميع ابطال العالم حيث خضنا ايضا مباراتين فيها مع بطلات العالم في اللعبة وكان الهدف من هذه المشاركة هو الاحتكاك الفني ورقع مستوى اللاعبين واخيرا المشاركة في بطولة فجر الدولية في ايران للمنتخبات حيث التقينا في مباراتين فردي نساء وثلاث مباريات زوجي نساء ايضا حيث تمكنت من تقديم اداء جيدمنافس لباقي منتخبات العالم يعكس صورة ايجابية لهذه اللعبة اما على المستوى المحلي بطولة اندية العراق المركز الاول مع نادي الاثوريين والمركز الاول زوجي مختلط في بطولة العراق في اربيل.