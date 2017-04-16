جهاز مكافحة الإرهاب لـ (الزمان): نحو ثلاثة آلاف قتيل داعشي في المحور الشمالي

عمليات مباغتة للإتحادية تسفر عن إقتحام أبرز تحصينات داعش قرب الحدباء

بغاد – محمد الصالحي

أكد جهاز مكافحة الارهاب مقتل نحو ثلاثة آلاف داعشي خلال الأيام الماضية بمعاركه في المحور الشمالي، مشيرا الى ان العمليات العسكرية تتجه لتحرير حي التنك بالكامل خلال الايام المقبلة.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان لـ(الزمان) امس ان (تنظيم داعش تكبد خسائر فادحة خلال الايام الاربعة الاخيرة الماضية في المحور الشمالي بقيادة قوات الجهاز لاسيما في حيي الابار والتنك). مبينا أن الاحصائية الاولية تشير الى مقتل اكثر من 2900 داعشي). واضاف ان (قواتنا حررت حي الابار بالكامل وتقوم بتطهير حي التنك ايضا). مشيرا إلى أن (عناصر داعش باتوا غير قادرين على مجابهة القوات المحررة ولاسيما بعد ان تم كشف جميع التكتيكات القتالية للعدو). ومن جانبه نفى قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي تعرض قواته إلى هجوم كيمياوي من قبل داعش.وقال الأسدي في تصريح أمس ان (الترويج لاستخدام داعش اسلحة كيمياوية او مواد سامة هو جزء من حملة لتشجيع داعش ورفع معنوياته بعد الهزائم والخسائر التي تلاقها). وأضاف أن (داعش سبق وان استخدم هذا نوع من الاسلحة في الرمادي وهيت والقيارة والساحل الأيسر). من جانب آخر اوضح الأسدي أن (جامع النوري مجرد عارضة تعبوية لتنظيم داعش حالها حال اي حي أو منطقة في الساحل الأيمن). داعيا إلى (عدم اعطاء الجامع اهمية).

عملية التفاف

الى ذلك قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قطعات من الشرطة الاتحادية اندفعت بعملية التفاف مباغتة من منطقة قضيب البان باتجاه المدينة القديمة وتوغلت 200م، والعدو تقهقر وعناصره انهزموا من المحور). وأشار إلى أن (قناصة الاتحادية تمركزت على أسطح المباني وفرضت سيطرتها على المنطفة المحيطة بالحدباء وتستهدف العجلات المشبوهة والاشخاص المسلحين). وقال مصدر امس ان (قناصا مجهول المصدر تمكن من قتل القيادي في تنظيم داعش أبو هاجر السعودي أثناء خروجه من احد المنازل السكنية وسط قضاء البعاج).وأضاف أن (داعش يعيش حالة انقسام كبيرة بين عناصره الأجانب والمحليين بسبب الخلافات حول مناصب قيادية في التنظيم). وقال مصدر امس ان (تنظيم داعش إعدام 8 من عناصره رميا بالرصاص بينهم المدعو أبو عبد الرحمن الحيالي مسؤول المفارز الأمنية في الساحل الأيمن لمدينة الموصل وذلك بتهمة تسريب معلومات الى القوات الأمنية). مبينا أن (ذلك جاء بعد تلقي التنظيم ضربة جوية من قبل طيران القوة الجوية استهدفت تجمعا لقياداته في احد المنازل). وتابع المصدر ان (ما يسمى بالمحكمة الشرعية التابعة للتنظيم أصدرت حكماً بإعدامهم بتهمة الخيانة وان عملية الإعدام قام بها التنظيم أمام جمع من عناصره لنشر الرعب بينهم). وفي الانبار قال القيادي في الحشد الشعبي قطري العبيدي في تصريح أمس ان (عناصر تنظيم داعش انسحبوا وعائلاتهم بصورة مفاجئة من مناطق مختلفة من قضاء راوة الى منطقة قضاء القائم القريب من الحدود العراقية السورية غربي الانبارعلى خلفية نية القوات الامنية والقوات الساندة اقتحامها).

قصف جوي

واضاف ان (قيادات داعش اوعزت الى قياداتها بالانسحاب من قضاء راوة واخلاء 17 موقعا للتنظيم بالتزامن مع تعرض مواقع ارتكازه لقصف جوي عنيف من قبل طيران الجيش). مبينا أن (داعش اقدم قبل انسحابه من المدينة الى حرق العديد من منازل المدنيين التي كانت يتخذها مواقع لعناصرهم). واشار العبيدي إلى أن (انسحاب عناصر التنظيم من المدينة جاء بالتزامن ايضا بقيام مجاميع مسلحة لم تعلن عن نفسها باستهداف عناصر التنظيم الاجرامي مما ادى الى مقتل واصابة عدد اخر).