مجلس بغداد يشرع بتخصيص زوارق لنقل الطلبة إلى الجامعة

بغداد ــ داليـا أحمـد

كشف مجلس محافظة بغداد عن تخصيص زوارق في نهر دجلة لنقل الطلبة من جانب الكرخ الى مباني جامعة بغداد، مؤكدا ان المشروع يسهم وبشكل كبير في حل مشكلة الإختناقات المرورية لجسر الجادرية. وقال عضو المجلس محمد الربيعي لـ (الزمان) أمس ان (المجلس يعمل وبشكل مكثف على حل جميع المشاكل التي يعاني منها المواطن لاسيما الاختناقات المرورية لذلك فأنه يعمل بالوقت الحالي على اكمال مشروع تخصيص زوارق في نهر دجلة لنقل الطلبة من جانب الكرخ الى جامعة بغداد لحل مشكلة الازدحامات في جسر الجادرية)، واضاف ان (المشروع ينجز بالتعاون مع جهات مسؤولة هي جامعة بغداد وأمانة بغداد ومديرية المرور العامة ووزارة النقل للعمل على تخصيص اراضي معينية في جهتي الرصافة والكرخ لتخصيصها مآرب للسيارات وفتح بوابة اخرى للجامعة)، وأوضح الربيعي ان (المشروع طرح على شكل استبيان رأي للطلبة لمعالجة الزحام المروري في شوارع بغداد مع بداية ونهاية الدوام الرسمي يوميا ومعاناة الطلبة في الوصول الى كلياتهم، واجمل ما يميز الاستبيان هو تصميمه بشكل مكعب وبعد فتحه لملء الإستبيان يأخذ شكل زورق رمزا للمشروع). ويذكر ان أهمية النقل النهري تكمن في سهولة الاستخدام وقدرة الإنسان على تحسين مسارات النقل وزيادة طاقة الأنهار على النقل عن طريق عمليات التوسع والتصنيف لمجاري الأنهار.ومما يزيد أهمية النقل النهري الترابط بين النقل النهري والنقل البحري عن طريق توسيع الموانئ الواقعة على مصبات الأنهار، وكذلك الترابط بين النقل النهري والنقل البري من خلال إنشاء موانئ وتجهيزها وربطها بشبكة الطرق البرية، وبشكل يسهم في زيادة مرونة النقل النهري في عملية نقل البضائع وتسويقها وبالتالي يقلل تكاليف النقل النهري مقارنة بالنقل البري، ويُعدُّ النقل النهري في البلدان العربية هامشياً، وذلك لقصر أنهاره وقلة غزارتها ووجود عوائق طبيعية في مجاريها. أما الأنهار التي يمكن أن تصلح للملاحة فهي نهر دجلة في أجزائه الجنوبية، ونهر النيل في أجزائه الشمالية. وتعد الأنهار صالحة للملاحة وذات جدوى اقتصادية إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة. وكانت وزارة النقل، افتتحت في مرسى الجادرية مشروع التكسي النهري. وقالت الوزارة في بيان سابق انه (تم تخصيص 20 مليار دينار للمشروع وان الوزارة تحملت تكاليف شراء 30 زورقاً بكلفة خمسة مليارات دينارعلى ان تشمل المرحلة الاولى محافظة بغداد فقط)، مشيراً الى انه (سيكون هناك اكثر من 20 مرسى في مدينة بغداد، فضلا عن محطات لركوب مستخدمي هذه الزوارق). وأعلنت الوزارة عام 2010 عن انها ستقوم بإنشاء 16 مرسى على جانبي الكرخ والرصافة من بغداد ويبدأ من الاعظمية إلى الجادرية وجزيرة بغداد.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ليث الربيعي لـ(الزمان) امس أن (مشروع التكسي النهري مستمر منذ افتتاحه ويقدم الخدمات للمواطنين على ضفتي نهر دجلة)، واضاف ان (الوزارة تشرع في تطوير المشروع للاستفادة من خدمات النقل النهري بهدف التخفيف من حدة الزحامات المرورية).