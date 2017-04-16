العدوان الأمريكي على القاعدة الجوية السورية -عبدالخالق الشاهر

رقص البعض وطربوا وأطربو والتهاني تناثرت هنا وهناك …لماذا؟؟ أمريكا عدوة الشعوب انتقمت من نظام الاسد (الصهيو صفو نصيري) و بائع الجولان لكونه ضرب شعبه في خـــــان شيخون بالغازات السامة …

من قال لكم انه المسؤول عن ذلك هو او جيشه ؟؟ وهل يكفي عرض فلم مزيف للقول أن النظام هو مرتكب الجريمة ؟؟ وأن كان الفيلم والجريمة صحيحة فمن المجرم ؟؟

انسيتم الطفلة الكويتية التي بكت وأبكت العالم في شهادتها على قتل الاطفال الخدج من لدن الجنود العراقيين ؟؟

انسيتم مجزرة حلبجة التي لم يتمكن وزير الدفاع او رئيس اركانه في حينه وحتى الآن ان يعرفوا هل العراق هو الذي استخدم الغاز السام ام ايران ام الاثنان معا …

وتتذكرون ايضا كيف ان الشهداء من اهلنا الكرد كانوا بضعة مئات وتزايدوا اعلاميا ليصبحوا خمسة آلاف ضحية وهو نفس الرقم الذي يمثل تضحيات جيشنا في حلبجة (شهداء وجرحى وأسرى ومفقودين) لم يذكرهم الاعلام ولن ، وكأنهم لا اهل لهم .والسبب كان حصارا تم فرضه بالتعاون بين القوات الايرانية والبيشمركة العائدة للاتحاد الوطني الكردستاني

أين التحقيق الدولي ؟؟ وأن حصل التحقيق الدولي وأدان الأسد فمن خول زمبابوي او امريكا بأن تضرب؟؟ وأن جاز التخويل بالضربة فهل يمكن تخويل امريكا التي دمرت بلدا مثل العراق لمرتين متتاليتين ، وهذا التدمير انتشرت سمومه للمنطقة كلها بعد ان فقدت المنطقة توازنها بسبب خروج العراق من الساحة…

وكل ذلك بسبب كذبتين قذرتين عرفهما القاصي والداني (التعاون مع القاعدة وأمتلاك اسلحة التدمير الشامل).

نهج العدوان هذا ينبغي لكل شريف رفضه ان وقع على سوريا او العراق بل وحتى ان وقع على اسرائيل لأننا لا نريده ان يذهب سنة او نهجا يتكرر لأن تكراره قد يؤدي الى وقوعه على بلدنا يوما وعند ذاك سوف نخجل من ان نشتكي عند احد لأن كل المجتمع الدولي سيقول لنا : انتم من وافق ورقص لضربة مشابهة دون تحقيق وبالتالي فأنتم من ضربتم الموصل او راوة بالكيمياوي.

متى نعرف بل متى نتمكن من فرز العدو عن الصديق وكلنا نعرف ان كل طائرات العدوان التي ضربتنا في العدوان الرئيسي الثاني جاءت من الذين عظمتهم حتى بعض الاحزاب القومية والوطنية في التسمية فقط وانهالت على سوريا بالشتائم المخجلة ، بل جاءت من اطراف لا زال طائفيو اهل السنة (سنة السلطة) يكيلون لها الشتائم …

الشتائم لمن ؟؟ للذي قال في قمة شرم الشيخ 2002 ((لايحق لأي دولة عربية فيها وجود اجنبي ان تسمح لهذا الوجود بالعدوان على العراق لأنها ستكون هي المعتدية)) و ((دعونا نقول بصراحة اننا نريد تدمير العراق )) ((نشكر العراق على تعاونه مع الامم المتحدة ولا بد من مطالبة امريكا بالشيء نفسه)) ((امريكا اذا قدمنا لها التنازل رقم 100 ستقول اين التنازل رقم واحد)) ((الفشل في قضية العراق هو الفشل في قضية فلـــــسطين لأنهما حالة واحدة اليوم)) ((هذه الحرب هي تغطية لجرائم اسرائيل والتفاف حول المقاومة والانتفاضة)) ((نرفض ضرب العراق بل ونرفــــــــض التدخل في شؤونه)) ((يحق لنا ان نعجب بالرئيس او لا نعجب ونختلف في هذا لكن لا يحق لنا ابدا ان نختلف على ضرب العراق)) ((الخطر المحدق بالعراق هو محدق بالجميع وان ضرب العراق هو ســـــايكس بيكو وهو انشاء دولة اسرائيل )) ((سيتقسم العراق ويصبح العرب دويلات تحيط بدولة اسرائيل)).

ولا نريد ان نطيل ونذكر ما قدمته سوريا للعراق خلال العدوان ولا دعمها للمقاومة العراقية ولا دعمها غير المحدود للقائمة العراقية التي رفضتها ايران ولا ولا …

هنا اتوقف بعد ان اذكر جملا قالها قيادي عراقي كبير (( كل الانظمة لم تقف معنا الا الملك العربي الغيور ملك السعودية))والسلام عليكم فليس كل ما يعرف يقال.