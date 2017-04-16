لو لا (الزمان) لما فزت بالجائزة الأولى – حمدي العطار

هل يمكن أن تكون لجريدة كل هذا التأثير الايجابي؟ فقد كنا نسمع دائما الكثير من الكتاب يلوم العمل الصحفي وتأثيره السلبي على الكتاب لعدم تفرغهم ووجود الوقت الكافي لتأليف الكتب فيقولون (سرقتنا) الصحافة! ألا انني ومن خلال عملي ونشر العديد من المقالات المتنوعة في أكثر من مجال صرت اجمع المقالات السياسية الساخرة لأصدر ثلاثة كتب هي (سكين في الخاصرة -الطلاق الطائفي- امريكا والدجاجات الخمس) كما أن جريدة الزمان تدعم كتاب الاعمدة المتسلسلة حول الموضوع الواحد ،فكانت لي سلسلة من المقالات عن التغيير في ليبيا ومنها صدر كتابي الرابع (زنكة …زنكه ).

وكتاب آخر قيد الانجاز يمثل السيرة السياسية الذاتية (اعترافات سياسي أممي) كما أنني اهتم بالنقد الدرامي وفي الزمان يجد الكاتب ضالته ففي الصفحة الفنية قبل الاخيرة هناك مكان لهذا اللون .

أنشر فيها النقد التلفزيوني خاصة في شهر رمضان (شهر الانتاج الدرامي) ومن هذه المقالات كان كتابي الخامس (الدراما بين محنة المؤلف ومتعة المشاهد).

وبعد كل هذا جعلتني جريدة الزمان ان اكون مولعا بالسفر لخوض تجربة كتابة أدب الرحلات وبتشجيع خاص من رئيس التحرير د. أحمد عبد المجيد بدأت بنشر مشاهداتي لكل دول او مدينة اسافر اليها لتكون لي سلسلة مقالات أستطلاعية بعنوان (دول في عيون صحفي عراقي) ومنها كانت ولادة كتابي السادس (أيران في عيون صحفي عربي) وكذلك مخطوطتي عن ادب الرحلات التي أشتركت بها في مساقة جواد الساعاتي لسنة 2016 (مسافر زاده الخيال) والتي حصلت على الجائزة الاولى ،ولو لا الزمان لما كانت لي هذه الانجازات.

وتكتسب أهمية (الزمان) بفضاء حرية وأجواء مهنية أحترافية يوفرها رئيس مؤسسة الزمان ورئيس تحرير جريدة الزمان (طبعة العراق) فليس هناك أملاءات على الكتاب بتناول مواضيع محدد، ولا توجد رقابة تمنع بعض الافكار والتوجهات من اليسار او اليمين، ففي الجريدة وأنت تتصفحها تجد فيها (الشيوعي – القومي- الاسلامي) وتجد الاسلوب (الكلاسيكي – الحداثة – وما بعد الحداثة) .

ووفق ما نسمعه من زملاء لنا في الصحف الاخرى وما يتعرضون له من ضغوطات متنوعة نحسد أنفسنا على ما توفره لنا الزمان من فضاءات وأفاق مريحة للكتابة والابداع ومن هذا اكتسبت الزمان متابعة وأحترام القراء في داخل العراق وخارجه،كما يسعى الادباء والكتاب في داخل العراق وخارجه للكتابة ونشر مقالاتهم ودراساتهم الادبية والفلسفية في جريدة الزمان لسببين كما يقولون.

(أولا لمهنية الجريدة وأتساع انتشارها ) النسخة الورقية والالكترونية، ومن خلال سفري الى دول عربية وحى أجنبية ،كانوا يسألونني عن الجريدة التي اعمل بها فأقول لهم (الزمان) يطلقون صوتاً يدل على الاعجاب والتقدير ،وهم يعرفون من يقف وراء هذا المطبوع ويهزون رؤوسهم دليلاً عن الرضا والثناء .

الى جريدة الزمان التي جعلتني اصدر كل هذه الكتب وأفوز بالجائزة الاولى لأدب الرحلات أتقدم بالتبريكات والتهاني لكل العالمين في هذا الصرح الاعلامي بمناسبة مرور 20 عاما لأصدارها متمنيا لها دوام الاستمرار في طريق الابداع وخدمة الحقيقة وتحقيق السلم الاجتماعي بين أبناء الشعب العراقي.