البرلمان يستجّوب غداً رئيس مفوضية الإنتخابات

تشكيل لجنة للتحقيق بشبهات منفذ الصفرة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

يستجوب البرلمان غدا الاثنين رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى وكذلك يصوت على قانون انتخابات مجالس المحافظات . وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب لـ(الزمان) امس ان (البرلمان عقد جلسته برئاسة سليم الجبوري وصوت على قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق وكذلك التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية على منفذ الصفرة)، واضافت ان (الجلسة شهدت القراءة الاولى لبعض القوانين وايضا مناقشة التعديل الثاني لمفوضية حقوق الانسان)، لافتة الى ان (البرلمان حدد يوم غد الاثنين موعدا لإستجواب مصطفى)، واوضحت نجيب ان (البرلمان ارجأ التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية بالاضافة الى قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين وكذلك قانون تصديق اتفاقية تجنب الأزدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين العراق وايران الى جلسة غد). وتابعت نجيب ان (الجبوري قرر ايقاف الاجازات الاعتيادية لإعضاء البرلمان لحين انتهاء الفصل التشريعي الجاري ، كما وجه باعداد صيغة لتشكيل لجنة نيابية تأخذ على عاتقها تقديم الحلول بشان مشكلة نازحي الحويجة). وأكد رئيس لجنة المساءلة والعدالة النيابية هشام السهيل أن قانون مصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة سيحل الكثير من مشكلات تشابه الاسماء . وقال السهيل في تصريح امس ان (القانون الجديد يتعلق بشريحة واسعة واغلبهم لديهم تشابه اسماء مع مسؤولي النظام السابق ، اذ سيحل الكثير من المشكلات)، موضحا انه (منذ العام 2003 هذه الأموال محجوزة وبعض الأموال منها لم تتم مصادرتها ، لاسيما ان هناك من قام بعمليات احتيال وإصدار قرارات قضائية للاحتيال على قرار مجلس الحكم)، مبينا انه (بموجب القانون شكلت لجنة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي العدل والمالية للنظر في تلك القضايا، وقرار هذه اللجنة ليس باتا، لان هناك من يريد أن يعترض على قرار اللجنة أو القانون أن يرفع دعوى في القضاء). من جانبه قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عدنان الاسدي ان التعديلات التي اجريت على قانون العفو العام المتعلقة بجرائم الخطف ستكون لها تأثيرات سلبية.

واكد الاسدي في تصريح امس إن (هناك اعتراضات كبيرة على قانون العفو على خلفية تأثيره السيء والسلبي على الوضع العام وارتفاع مستوى الجريمة)، مبينا ان (الحكومة حاولت اصلاح هذا الخطأ وارسلت تعديلا للقانون ولكن اللجنة القانونية النيابية لم تأخذ بالتعديل ، بل عملت على اعادة تفسير وتوسيع التعديل المتعلق بجرائم الخطف)، مشيرا الى ان (الحكومة ارادت عدم شمول جرائم الخطف بالعفو ، لكن اللجنة قالت ان جرائم الخطف التي لم تؤد الى عاهة مستديمة او وفاة او ضرر يتم شمولها)، واوضح الاسدي ان (هناك الكثير من حالات الخطف التي تحدث يتم مساومة اهل المختطف واخذ مبالغ مالية منهم يصاحب هذا الوضع حالة هستيرية يتعرض لها ذوو المخطوف ناهيك عن الاضرار النفسية المستقبلية على المخطوف او الاضرار المادية التي لا يمكن اصلاحها)، لافتا الى ان (هذه التبعات التي تنجم عن الخطف لم تاخذ بها اللجنة، وعالجت الموضوع بطريقة سطحية)، واكد الاسدي ان (هذا الوضع لا يعد ايجابيا للبلد وسيشجع المجرمين على تكرار افعالهم). من جانب اخر شدد الجبوري على ان المراحل التي تعقب الصراعات والحروب تحتاج الى جهد تعليمي وتربوي احترافي وناضج ومسؤول لترتقي الى حجم الكارثة وتداعياتها. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس تأكيد الجبوري خلال مؤتمر حوار بغداد التربوي ان ( لجنة التربية والتعليم النيابية تعمل مع الجهات التنفيذية ذات الصلة على تذليل الصعوبات التي تعوق الأجهزة التربوية والتعليمية)، واضاف (اننا لانوشك على الانتهاء من مرحلة المواجهة المسلحة ضد الإرهاب ، ونستعد لخوض حرب أكثر تعقيدا وتاثيرا في نصرها وهزيمتها)، مبينا ان (ثروتنا الحقيقية هي الجيل الجديد الذي يعد الجزء الستراتيجي من هذه الثروة الذي نعول عليه في بناء المستقبل ورسم صورة الغد المأمول).