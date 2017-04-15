السكرتير الأسبق للشيوعي العراقي يشيد بـ (الزمان)

عزيز محمد يجري عملية جراحية ناجحة

اربيل – حمدي العطار

تعرض السكرتير الاسبق للحزب الشيوعي العراقي عزيز محمد الى حادثة سقوط في بيته بأربيل مما أدى الى كسر مضاعف في قدمه واجريت له عملية جراحية ناجحة ، وزارت (الزمان) محمدا لتبارك له نجاح العملية وتتمنى له الشفاء العاجل، وكانت غرفته بالمستشفى مزدحمة برفاقه من الشيوعي الكردستاني وكاكا شيرزاد خوشناو وأخرون من الديمقراطي الكردستاني والعديد من معارفه وأقربائه، وكان كعادته مرحا برغم الالم والشيخوخة (تجاوز الثانية والتسعين ) ويردد انا زور باشا انت شلونك،كان يقول بأن الطبيب يتحدث معه على الصحة والطب وهو يتحدث معه بالسياسة قائلا أنه (لا يعرف بالطب)، وحينما سألوه هل تعرف من يكون؟ قصدوني! بنظرة خاطفة وكأنه يتذكر لقاءنا سنة 2016 قائلا (المعرف لا يعرف) متذكرا بأنني اعمل بجريدة الزمان مشيدا بها وبشهرتها ومهنيتها. وتولى محمد سكرتارية الحزب للمدة من 1963 لغاية 1993.