علاوي يبحث مع مصر إنعكاسات القمة ويتلقّى دعوة لزيارة القاهرة

بغداد – الزمان

بحث نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي مع السفير المصري لدى العراق علاء موسى،الحرب على الارهاب وانعكاسات مؤتمر القمة العربية وكذلك التداعيات التي خلفها الربيع العربي على مجمل الاوضاع ،فيما تلقى دعوة رسمية لزيارة القاهرة . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا الحرب على الارهاب والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين من اجل هزيمة الجماعات المتطرفة التي باتت تهدد العالم بأسره).

واضاف ان (الجانبين ناقشا انعكاسات القمة العربية على الواقع العربي)،مشيرا الى ان (الجانبين اعربا عن املهما في ترميم العلاقات العربية ووقف التداعيات التي خلفها الربيع العربي من نزيف وتخريب للبنى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية)، واكد علاوي ان (معظم مقررات القمة المرتبطة بالعراق قد جاءت تتويجا لرؤيته السياسية ومواقفه الوطنية من الأزمة وسبل تفكيكها).

واضاف (نسعى الى بناء دولة المواطنة المدنية التي تعلي القيم ومفاهيمها من عدل وحرية ومساواة ،وترفض المناهج الطائفية ،وتعمل على احلال مفهوم المواطنة بديلا لمفهوم المكونات)،لافتا الى ان (مرحلة مابعد داعش ستكون مختلفة ،مما يتطلب فهما واداءً مختلفين تتعزز من خلالهما المصالحة الوطنية وتدار البوصلة باتجاه الاعمار والتنمية والانفتاح على العمق العربي والاقليمي للعراق)، مضيفا ان (ذلك يستدعي سن القوانين المحفزة وتعديل اوالغاء القوانين المعطلة اضافة الى استكمال بناء المؤسسات الناجزة ،ومحاولة حل بعض العقد في النظامين السياسي والاداري للدولة)،من جانبه قدم موسى (دعوة رسمية لعلاوي لزيارة مصر).