عمومية الملاكمة تصادق على التقريرين الإداري والمالي

بطولة جنجون تنطلق في الكوت بمشاركة 73 نادياً

واسط – قاسم شلاكه

صادقت الجمعية العمومية لاتحاد الملاكمة على التقريرين الاداري والمــــــــــالي لعام 2016 بالاغلبية، بالاضافة الى منـــــــاقشة منهاج عام 2017.

ابتدا المؤتمر بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم بعدها الوقوف دقيقة وقراءه سورة الفاتحة ترحما على شهداء الوطن والبطل الراحل فاروق جنجون. بعدها القى رئيس الاتحاد العراقي بالملاكمة بشار مصطفى كلمة قال فيها:

تحقيق الانجاز

نشكر جميع الاخوة الذين تحملوا عناء السفر والحضور للمؤتمر والمساهمة في نجاحه ونجاح اللعبة بارائهم. نجتمع اليوم عائلة الملاكمة العراقية بالتزامن مع انتصارات قواتنا البطلة من ابنا الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي والبيشمركه على الارهاب الدراعشي الاجرامي وتحرير اراضينا الطاهرة من دنس الاعداء، ونسال الله ان يكون هذ العام عام التحرير بجهود السواعد العراقية.اليوم يختلف عن سابقه في ضل وجود داعم للاتحاد بشخصية عراقية وطنية مهمة مخلصا لكل ابناء شعبه انحدر من رحم الرياضة العراقية ويعي معناتها ونتائجها وتاثيرها على شبنا الواعي من حيث رفع علم العراق في المحافل الدولية وارتقاء باللعبة من اجل الوصول الى مصاف الدول المتقدمة. السيد اراس حبيب الذي اغدق على الملاكمة العراقية بالفبض الكريم من اجـــــل الوقوف من عائلة الملاكمة العراقية وتهيئة الظروف من اجل نجاحنا في المهمة

بناء قاعات مختصة

راعي اتحاد الملاكمة اراس حبيب قال في كلمته: انا اليوم اقف معكم من اجل تطوير اللعبة والمساهمة في خلق اجيالا من ابطال اللعبة بالتعاون مع اتحاد الملاكمة العراقي الذي عمل سنوات طوال وساهم في ارتقاء اللعبة. واول الخطوات هو بناء قاعة نظامية للملاكمة في جميع محافظات العراق ابتدا بالعاصمة الحبيبة بغداد وتم الاتفاق مبدئيا عل ذلك، فرياضة الملاكمة تمتلك قاعدة لاياضية كبيرة في جميع ارجاء الوطن وما تحتاجة هو البنى التحتية لذلك قررنا ان تكون في كل محافظة قاعة رياضية متكاملة من جميع النواحي لتسهم في رفع المستويات الفنية.

نجاح اداري

بعدها تلى امين سر الاتحاد عبد الرضا علي التقرير الاداري والذي اكد فيه نجاح الاتحاد بالعمل الاداري حيث حضى رئيس الاتحاد بعضوية الاتحاد الاسيوي وامين السر بعضوية لجنة المنتخبات بالاضافة الى حصولة عضو الاتحاد فراس موسى على عضوية اللجنة الفنية في الاتحاد الاسيوي وهو مكسب حقيقي للاتحاد، ناهيك عن المعسكرات الداخلية والخارجية للمنتخب الوطنى بالاضافة الى المشاركات في المحافل الدولية واحراز نتائج طيبة، وتمت مناقشته مع اعضاء الجمعية العمومية اذ كانت هنالك مداخلات دونت ن اجل العمل بها مستقبلا. ليتم التصديق من قبل اغلب اعضاء الجمعية العمومية على التقرير الاداري، فيما تلى الامين المالي للاتحاد علي تكليف التقرير المالي للعام 2016 والمبالغ التي صرفت خلاله بالاضافة الى رواتب المنتخبات والمدربين، وتمت مناقشة مع الاعضاء ليصادق عليه باغلبية الجمعية العمومية.

مصادقة المنهاج

عضو الاتحاد مدير العلاقات الدولية فراس موسى ناقش منهاج الاتحاد لعام 2017 وتحديد مكان وزمان اقامة بطولات اندية العراق بجميع الفئات ومشاركة منتخباتنا الوطنية في الاستحقاقات العربية والاسيوية والدولية وتحديد مكانها حيث اشار الى الموسم الحالي متخم بالمشاركات الدولية وذلك يتطلب منا مضاعفة الجهود في ضل وجود داعم حقيقي متمثل بالسيد اراس حبيب حيث انه ابن الرياضة ويعي جيدا متطلباتها من اجل النجاح مستقبلا، كما اكد موسى على تميز المنهاج حيث حضي باقامة دورات دولية تختص بالتدريب واخرى بالتحكيم بعد العمل الكبير من قبل اتحاد الملاكمة مع الاتحاد الدولية في الحصول على الموافقات حيث ستكون الاولى شهر ايار المقبل في مدينة اربيل. امام الدورة التحكيمية فسيحددها الاتحاد الدولي في وقت لاحق. ان هذه الدورات تسهم بشكل كبير في تطوير مستوى اللعبة حيث هنالك ضوابط معينة مشترطية لكل من يشــــــترك في هذه الدورات.

افتتاح مبهر

كما افتتحت ايضا في محافظة واسط بطولة اندية العراق والتي اطلق عليها بطولة الراحل فاروق جنجون بحضور رسمي ورياضي تمثل بمحافظ واسط مالك خلف الوادي و رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس محافظة واسط عباس مايح ورئيس ممثلية اللجنة الأولمبية في واسط ماجد خلف الحركاني ومدير شباب ورياضة واسط مناضل جاسم حسن وامين سر ممثلية الأولمبية في واسط اياد هادي ومدير مركز رعاية الموهبة الرياضية في واسط سلام حسين إبراهيم ورئيس اتحاد كرة القدم الفرعي كريم اسكندر بالاضافة الى الجماهير الغفيرة من ابناء مدينة واسط باستعراض رائع للفرق المتبارية ولحكام اللعبة عطرتها موسقى فرقة الجوق الموسيقي. وقد حظيت البطولة بمشاركة واسعة حيث شارك فيها 287 ملاكما يمثلون 73 ناديا.