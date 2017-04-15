النادي الملكي يحتفل بمديات صاروخ ماديرا

رونالدو يسبق ميسي في الدخول إلى نادي المئة والألمان الضحية

{ مدن – وكالات: احتفل نادي ريال مدريد الإسباني بالإنجاز الكبير الذي حققه نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمتمثل في كونه أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف في المسابقات الأوربية الخاصة بالأندية. وتوجه رئيس النادي الملكي فلورينتو بيريز إلى مقر التدريبات الخاص بالفريق من أجل تهنئة اللاعب البرتغالي، وقدم له قميصا يحمل الرقم 100 . وفي سياق متصل أبدى رونالدو سعادته الكبيرة بتحقيق هذا الإنجاز، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: لقد كان شرفا عظيما أن أسجل 100 هدف في أوربا، أود أن أشكر ريال مدريد على منحي الفرصة للوصول إلى هذه المسيرة الرائعة في النادي، كما أشكر زملائي في الفريق وجمهور النادي. وأضاف رونالدو عندما بدأت التسجيل في دوري أبطال أوربا، لم أكن أعتقد أنني سأحقق هذا السجل الرائع. وتابع كانت لحظة فارقة حين أهدر أرتورو فيدال ركلة الجزاء في مباراتنا أمام بايرن ميونيخ، اعتقدت في البداية أن المباراة معقدة، لكن بعد إهدار ركلة الجزاء، كنت مقتنعا بأنه بإمكاننا تغيير الواقع، وأن الشوط الثاني سيكون لمصلحتنا، لقد سجلت، وكان من الممكن أن يسجل لاعب آخر، ولو سجل لوصفت الأهداف بصورة بسيطة: إنها مثيرة للإعجاب. وختم رونالدو تصريحاته قائلا: كانت مباراة فريدة من نوعها، لأننا تلقينا هدفا، وكنت سعيدا للغاية لأني ساعدت فريقي في تحقيق الفوز الحقيقي، لدينا ميزة وأمل، أن يكون أنصارنا معنا في ملعب سانتياجو بيرنابيو. جدير بالذكر أن رونالدو تفوق بهذا الإنجاز على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، الذي كان يسعى ليكون أول لاعب في العالم يحقق هذا الإنجاز الكبير، لكن الدون سبقه بذلك بعدما سجل هدفين ثمينين قاد بهما ريال مدريد للفوز على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2-1، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوربا.

الضحية الأولى

ونشرت صحيفة ذا صن البريطانية تقريراً استعرضت فيه كافة التفاصيل الخاصة بالمائة هدف، التي سجلها المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي ريال مدريد الإسباني على الصعيد القاري، سواء في مسابقة دوري أبطال أوربا أو بقية المسابقات التابعة للاتحاد الأوربي، وذلك بعدما نجح في تسجيل الهدف رقم 100 له في مشواره القاري في المباراة ضد نادي بايرن ميونيخ الألماني، التي اقيمت الأربعاء المنصرم في ذهاب ربع نهائي صاحبة الأذنين . وسجل رونالدو أهدافه المائة في مسابقتي دوري الأبطال والسوبر الأوربي، إذ سجل في الأولى 98 هدفاً، بينما سجل في الثانية هدفين خلال 140 مباراة قارية، حيث سجل الدون 84 هدفًا لريال مدريد، فيما احرز قبلها 16 هدفًا بقميص نادي مانشستر يونايتد، بينما لم يسجل أي هدف لناديه الأول (سبورتنيغ لشبونة البرتغالي). وتعتبر شباك الأندية الألمانية الضحية الأولى لرونالدو، بعدما اهتزت أمامه بـ 20 هدفاً، تليها الأندية الإيطالية بـ 13 هدفاً ثم الأندية الإنكليزية والفرنسية بـ 9 أهداف لكل منها، فيما يعتبر نادي شالكة الألماني ونادي أياكس أمستردام الهولندي أكثر الفرق الأوربية تضرراً من الهداف البرتغالي، بعدما استقبلت شباكهما 7 أهداف، يليهما نادي بايرن ميونيخ بـ 6 أهداف. هذا وسجل رونالدو أهدافه القارية المائة على 24 ملعبًا من الملاعب الأوربية خلال زيارات قادته إلى 15 بلدًا، إذ تعتبر الثنائية التي هز بها شباك الحارس الألماني مانويل نوير الأربعاء المنصرم هي الثنائية رقم 25 لرونالدو على الصعيد القاري، بينما اكتفى بإحراز خمس هاتريك (3 أهداف في المباراة الواحدة). واحرز رونالدو هدفه الأوربي الأول بقميص نادي مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر من عام 2005، ومن ذلك العام ولغاية يوم الأربعاء المنصرم (تاريخ توقيعه الهدف المائة) خاض رونالدو 140 مباراة قارية في ظرف 4624 يومًا قبل أن يصل إلى مبتغاه التهديفي . يشار الى أن رونالدو فاز بلقب دوري أبطال أوربا ثلاث مرات عام 2008 بقميص نادي مانشستر يونايتد، وعامي 2014 و 2016 بألوان ريال مدريد، كما توج بكأس السوبر الأوربي مع الأبيض الملكي.

نادي الـ 100 هدف

وحقق اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، رقماً قياسياً جديدا بوصوله إلى 100 هدف في المسابقات الأوربية للأندية، متفوقاً بذلك على غريمه التقليدي، الأرجنتيني لوينيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة، الذي كان يسعى ليكون أول لاعب في العالم يحقق هذا الإنجاز الكبير. وسجل رونالدو هدفين ثمينين قاد بهما ريال مدريد للفوز على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت، مساء الأربعاء الماضي، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوربا لكرة القدم. ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، العالمية فإن كريستيانو رونالدو شارك في 143 مباراة أوربية رفقة ناديي مانشستر يونايتد الإنكليزي و ريال مدريد الإسباني، فسجل 97 هدفا في دوري أبطال أوربا، وهدف في تصفيات البطولة ذاتها، وهدفين في كأس السوبر الأوربي. ويتقدم كريستيانو رونالدو في قائمة هدافي المسابقات الأوربية للأندية على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 197 هدفاً في 118 مباراة، من بينها 94 هدفًا في دوري أبطال أوربا و3 أهداف في كأس السوبر الأوربي. ويعتبر موسم (2013-2014) هو الأفضل بالنسبة لرونالدو، على المستوى القاري، حيث سجل 17 هدفا في مسابقة دوري أبطال أوربا رفقة نادي ريال مدريد بينما الموسم الأفضل لميسي فكان (2011-2012) عندما سجل 15 هدفاً مع فريقه الأبدي برشلونة في دوري الأبطال.