نيفيل يوضّح سبب تفضيله صفقة إبراهيموفيتش

{ لندن – وكالات: برر جاري نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق، سبب اختياره لزلاتان إبراهيموفيتش كصفقة الموسم على حساب نجولو كانتي، نجم فريق تشيلسي. وانتقل إبرا إلى مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما انتقل كانتي من ليستر سيتي إلى البلوز مقابل 30 مليون جنيه إسترليني. وسخرت جماهير تشيلسي، من تفضيل نيفيل لإبراهيموفيتش على حساب كانتي، خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلة: نيفيل اختار زلاتان صفقة العام ثم اختار كانتي لاعب العام.. حسنًا جاري، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ستار الإنكليزية. ورد نيفيل على تغريدات جماهير تشيلسي، قائلاً: زلاتان كان صفقة انتقال حر. واستطاع إبراهيموفيتش (35 عامًا)، الرد على من شككوا في قدراته قبل بداية الموسم، بتسجيل 28 هدفًا وصناعة 10 آخرين مع المانيو، في مختلف المسابقات.