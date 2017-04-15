(الزمان) تلتقي بمحمود والراضي حماة الأرشيف الرياضي

بغداد – الزمان

الكتابة في الارشيف ليست بالشيء السهل ومن يتصدى لهذه المهمة عليه ان يمتلك مواصفات وخصائص يحتاج فيها المرء الى قدرات ذات مجهود كبير وصبر وانتظار ليحصل على معلومة أو خبر رياضي حدث قبل أربعين سنة واختلف البعض حوله ! فكيف الحال اذا كان هذا التخصص في مجال تندر فيه المعلومة وتشح بسبب عدم إعطائها الاهمية من اصحاب الشأن ! فالكتابة وتدوين الارشيف بالشأن الرياضي تحتاج الى اشخاص يمتلكون كاريزما خاصة ولهم صبر غير محدود وولع وحب يدفعهم للبحث ساعات طويلة من اجل صورة او معلومة لا تتجاوز السطر او السطرين…سقت هذه المقدمة للكتابة عن اثنين من الزملاء الذين يهتمون بالتوثيق والارشيف الرياضي ولهم موقع على صفحات التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك) يرتاده يوميا اللاف من عشاق الارشيف وكرة القد بالذات .. انهما الباحثان في الارشيف الزميلين ” حيدر الراضي وشكري محمود ” التقيتهما على هامش احد اللقاءات والجلسات الرياضية فقررت ان اكتب عنهما وعن الارشيف الرياضي بالذات لكي يتعرف عشاق كرة القدم عن أهمية الارشيف الرياضي وضرورة المحافظة عليه

كان سؤالي الاول لهم لماذا الارشيف الرياضي دون غيره؟

أجاب الاخ حيدر الراضي ان اهتمامي بالرياضة وكرة القدم بالذات جعلني أجمع كل ما يقع بين يدي من مصادر (كتب مجلات وصحف ) واحتفظ به لاني اعرف أهمية الارشيف في حياة الشعوب وبالذات ارشيف الرياضة ومع مرور الأيام والسنين أصبح لدي خزين كبير ومكتبة عامرة بالارشيف وربما نادرة اضافة الى ان اهتمامي في مجال الارشفة الفديوية فلدي مكتبة تضم المئات من المباريات المحلية والدولية والبعض منها نادرا، اما زميله الاخ والصديق شكري محمود فقال بدأت اهتماماتي بالارشيف منذ ان كنت في الرابع الابتدائي وكانت البدايات عباراة عن توثيق الاحداث في سجلات صغيرة وشراء المجلات والكتب الرياضية المحلية والعربية .. اما الصحف فكنت احرص على اقتنائها منذ ذلك الوقت وحتى الساعة ولدي اكثر من خمسة عشر الف صحيفة في منزلي بالاضافة الى الالاف الاخرى المؤرشفة الكترونيا والتي اعانتني في موضوع الارشيف.

عندما سألتهم كيف كان التعارف بينكم وكيف كانت بداية العمل معا ..

اجاب الاخ حيدر الراضي ان المواقع الالكترونية ومنها منتديات كورة عراقية هي من جمعتنا كون اهتمامنا مشتركا وبعد فترة تم اللقاء المباشر واصبحنا اصدقاء منذ تسعة سنوات نلتقي بشكل مستمر ونتبادل الاراء والافكار معا.

سؤال خطر في بالي الان هل لديكما مشروع مستقبلي !!

اجاب السيد شكري محمود نعم لدينا اكثر من مشروع ومنها مشروع كتاب مصغر قد يصدر في الفترة القادمة بعد ان نكمل جمع البيانات وسيكون مشتركا ويحمل تاريخ وعبق الماضي الجميل ان شاء الله.

وكيف خطرت في بالكم فكرة فتح صفحة في الفيس بوك للارشيف الرياضي ..

اجاب الاخ حيدر الراضي بعد ان انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الفيس بوك كانت لدينا العديد من المساهمات من خلال كروبات رياضية نشترك معهم بالنشر والتوثيق وهنا ولدت الفكرة لدى زميلي الاخ شكري محمود بان يكون لنا صفحة خاصة ننشر بها كل ما يتعلق بالشان الرياضي قديما وحديثا والامر لم يقتصر على الشان المحلي بل تعدى الى العربي والعالمي كما انه لم يقتصر على لعبة كرة القدم بل شمل العاب اخرى لها روادها وعشاقها .

و ما الذي دعاكم لفتح تلك الصفحة هل هو من اجل ان يكون لكم شهرة صدى في الشارع الرياضي العراقي ؟

رد الاخ شكري محمود لا لا ليس هذا فنحن إعلاميين معروفين قبل ان نفتح تلك الصفحة اما ما دعانا لفتح الصفحة فهو سبب مهم وجوهري فاليوم اصبح الوصول الى المعلومة النادرة سهلا جدا من قبل سراق المعلومة ونحن نسميهم اصحاب (الكوبي بيست ) حيث بضغطة زر يسرق مجهودك الكبير الذي قضيت ساعات من اجله ويقوم من اقتبس الموضوع بنشره في الصحف ووسائل الاعلام الاخرى وباسمائهم دون خجل وهذا هو السبب الجوهري الذي جعلنا نفتح صفحة نضيف خلالها من نطمأن لهم ووللعلم رفضنا قبول المئات في موقعنا ممن نشتبه بهم او ممن لديهم اجندات لافشال فكرة الارشيف الرياضي ويسيئون للأعضاء الآخرين وايضا أبعدنا المتعصبين الذين لا يوافقون رؤيتنا في النشر.

كم هو عدد الاعضاء في صفحتكم ؟

أجاب الراضي الاعداد الحالية فاقت الثلاثة الاف عضو مسجل بعد ان قمنا بحذف من لا يتفاعل مع الموقع اما المتواجدين فهم ما بين لاعبين دوليين سابقين واعلاميين وشخوص رياضية ومتابعين ومهتمين بالشأن الكروي ومن مختلف المحافظات اضافة الى العديد من العراقيين المغتربين كما وانضم لدينا عدد من الاخوة العرب .

كيفية ادارة الموقع وكم ساعة تخصصون له وهل هناك هنالك معاناة او مشاكل ؟

أجاب شكري محمود : ادارة الموقع محصورة بيننا نحن الاثنين فقط ونتناوب على الواجبات والمسؤوليات في قبول نشر المواضيع وقبول طلبات الانظمام ونقضي يوميا ما لا يقل من ستة الى سبعة ساعات في الموقع ، الحمد لله لا توجد لدينا معاناة او مشاكل . احيانا يحدث سوء فهم حول معلومة والنقاش فيها يفضي الى فائدة الجميع.

هل يقوم الموقع بتقديم استفتاءات واسئلة للاعضاء ؟

اجاب حيدر الراضي : نعم احيانا نقدم استفتاءات تتزامن مع الاحداث الكروية الساخنة ونجد متابعة من الاعضاء من خلال المشاركة وابداء الراي

كيفية تفاعــــل الاعضاء مع المواضيع والنشر ؟

قال شكري محمود : هنالك تفاعل كبير من الاعضاء مع ما يتم نشرة سواء من قبلنا او من قبل الاعضاء في الموقع والنقاشات التي تحصل غالبا ما تكون عن بطولات ومباريات حدثت ىالسبعينات والثمانينات وعبق الماضي الجميل التي يحن لها من عاش تلك الحقبة الزمنية واحيانا يحصل جدال والنقاشات تكون رائعة بين اعضاء يمتلكون اسلوبا حضاريا في محاورة الاخر بعيدا عن التعصب في ابداء الراي ونحن بدورنا نشارك معهم وان وجدنا ردود غير مقبولمة يتم التصرف معها بالحذف

ما هي رسالتكم للمسؤولين عن الشان الكروي؟

اجاب حيدر الراضي: نحن ليس لدينا مطالب خاصة لكن الواقع الرياضي العراقي بحاجة الى اعادة نظر في كل المنظومة الرياضية وكل الالعاب المحتاجة الى التخصيصات المالية لكي تنهض من جديد بالاضافة الى بناء منشاءات جديدة تواكب التقدم الرياضي في كل دول العالم !

سؤالي الأخير. . سمعنا ان لدى الاخ شكري محوود مشروع توثيقي ضخم هل من الممكن ان تحدثنا عنه ؟

نعم استاذ علي لدي مشروع تأليف كتاب ضخم يتعدى الثمانية الاف صفحة يتحدث عن الكرة العراقية في الخمسين سنة الاخيرة في كل فصولها من مباريات خارجية وداخلية للمنتخبات الوطنية اضافة الى البطولات المحلية واتمنى ان نجد دعما من المسؤولين الرياضيين لتنفيذ المشروع ولو على شكل اجزاء لان اليد الواحدة لا تصفق ونناشد الاخوة في الصحف ووسائل الاعلام بالتعاون معنا في أي معلومة قد نحتاجها لانها ستصبر مستقبلا في توثيق دقيق وصحيح يخدم شريحة رائعة من المهتمين بهذا الشان

كلمة اخيرة لكم

نشكر جريدة الزمان لاتاحة الفرصة لنا للتحدث ولكي يعرف الجمهور الرياضي أهمية الارشيف الرياضي وكيفية المحافظة عليه من الضياع