الرد السريع يتقدم نحو جامع النوري ويستعد لتحرير ما تبقى من الموصل القديمة

الحشد يحصي عدد قتلى داعش بنحو 355 بينهم قيادات بارزة خلال أيام

بغداد – محمد الصالحي

حققت قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية تقدما كبيرا في محور القتال قرب جامع النوري الكبير ومنارة الحدباء، فيما أكدت قوات الحشد الشعبي مقتل 355 عنصرا بتنظيم داعش بينهم ثلاثة قياديين بارزين وتدمير 29 عجلة مفخخة خلال الايام الماضية.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى حسن سبعاوي في تصريح أمس ان (قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع اقتربت من استعادة جامع النوري بشكل كامل بسبب هروب قادة داعش من الجامع). لافتا إلى أن (هذا المكان يعد مقر انطلاق الخلافة المزعومة). واضاف ان (القوات الأمنية بصدد الانتهاء من استعادة عدد من المناطق القديمة). مشيرا إلى أن (داعش انتهى بسبب هروب اغلب عناصره وعدم تمكنهم من مواجهة قواتنا في اغلب المحاور). ومن جانبها نعت قيادة العمليات المشتركة، العقيد فلاح حسن سلمان آمر الفوج الثالث في اللواء الـ91 الذي استشهد خلال معركة تحرير الموصل. وذكر بيان للقيادة تلقته (الزمان) امس أنها (تنعى الشهيد العقيد فلاح حسن سلمان آمر الفوج الثالث من اللواء الحادي والتسعين جيش). وأضاف أن (سلمان استشهد في عمليات قادمون يانينوى). الى ذلك قال المتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات الحشد احبطت 32 تعرضا لداعش على الجانب الغربي للموصل منذ توقف العمليات بتاريخ 26 – 2 – 2017 اذ حاولت القوات خلالها منع هروب الدواعش باتجاه سوريا او تقديم الدعم لعناصره المنكسرة في الموصل، بالإضافة إلى إفشال تعرضات عصابات داعش على مناطق صلاح الدين).وأضاف أن (العمليات اسفرت عن قتل 355 عنصرا من داعش بينهم ثلاثة قياديين بارزين و30 انتحاريا ومعالجة 26 عبوة ناسفة وتفكيك 4 منازل مفخخة وإسقاط 9 طائرات مسيرة وتدمير 60 عجلة مسلحة وست آليات نوع شفل). مشيرا إلى أنه (تم تفجير 29 عجلة مفخخة وتدمير 3 مضافات لداعش). وتابع أن (احباط التعرضات اسفرت ايضا عن تدمير 7 مفارز اطلاق قنابر هاون والسيطرة على 3 انفاق تستخدم لنقل السلاح والسيطرة على ممرات وخنادق سرية يستخدمها داعش لتنقلاتهم).

معامل تفخيخ

مؤكدا أنه (تم الاستيلاء على 5 عجلات 2 منها مفخخة والعثور على 3 معامل تفخيخ و6 أحزمة ناسفة). وقالت خلية الاعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس إنه (بناء على معلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومن خلال اللجنة الرباعية لتبادل المعلومات الاستخبارية وجهت القوة الجوية السورية سلسلة ضربات استهدفت مقرات داعش في الرقة والبوكمال وقرية الدشيشة القريبة من الحدود العراقية وهي أكبر المواقع التي تضم قيادات بارزة من الإرهابيين في سوريا من الانغماسيين والانتحاريين والاقتحاميين). واضاف أن (الضربة أسفرت عن تدمير مقر لما يسمى مجلس الشورى التابع لداعش في الرقة السورية، وتدمير مقر مركز ادارة عمليات داعش في البوكمال السورية، وتدمير مقر مركز ادارة الولايات التابع للتنظيم في منطقة البوكمال السورية). وتابع أن (الضربة اسفرت ايضا عن تدمير مقر تابع لعصابات داعش يختبئ فيه الارهابي القيادي المدعو ابو بكر بن الحبيب الحكيم وهو فرنسي الجنسية من اصول جزائرية المسؤول العسكري لولاية الرقة).

عصابات القاعدة

مشيرا الى ان (هذا الشخص كان يعمل ضمن عصابات القاعدة الارهابية سابقا ويشغل منصب القائد العسكري في جبهة النصرة السورية). واوضح البيان ان (الضربة استهدفت تجمعا كبيرا من الانتحاريين من مختلف الجنسيات كانت نيتهم الدخول الى العراق من مخفر تل الصفوك الحدودي، وأسفرت عن قتل العديد منهم في قرية الدشيشة السورية). وفي الانبار قال مصدر امس ان (طيران التحالف الدولي قصف أربع عجلات لتنظيم داعش في مدينة راوة). وأضاف أن (القصف أسفر عن تدمير العجلات وقتل جميع الإرهابيين في داخلها). وفي صلاح الدين قال مصدر امس ان (قصفاً جوياً استهدف مضافة لداعش في المحيط الغربي لمنطقة المطيبيجة بين صلاح الدين وديالى ما اسفر عن مقتل ثلاثة من مسلحي التنظيم وفقا لمعلومات اولية). واضاف ان (المضافة كانت مخصصة لاستقبال المتسللين من الحويجة باتجاه المطيبيجة ومنها ينطلقون صوب ديالى عبر حاوي العظيم او الى مناطق صلاح الدين).