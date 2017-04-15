كربلاء تجهّز الفلاحين بمنظومة ري محورية وخطية

الناصري يعلن إكمال الإستعدادات لحملة الحصاد

ذي قار – باسم الركابي

اكملت محافظة ذي قار الاستعدادات لموسم الحصاد بعد تشكيل لجان مختصة في سايلو الرفاعي والناصرية مؤكدة منع تسويق الحنطة خارج المحافظة للحاجة الى المحصول . وقال المحافظ يحيى الناصري في بين تلقته (الزمان) أمس أن (الحكومة المحلية شكلت لجانا متخصصة في سايلوي الرفاعي والناصرية استعدادا لموسم حصاد الحنطة والشعير الذي ينطلق في أنطلق امس السبت وينتهي في 30الثلاثين من حزيران المقبل لإيجاد حلول سريعة لألية التسويق وتجاوز المعوقات التي واجهناها بتسويق محصول الموسم الماضي وتوصلنا بالتشاور مع الجهات المختصة الى نتائج طيبة).

نقص الحنطة

واضاف ان (الجهات المختصة منعت تسويق الحنطة خارج المحافظة لحاجة المحافظة الماسة اليها ولتجاوز نقص الحنطة الذي حدث في السايلوات مؤخرا)، واوضح الناصري انه (سيتم افتتاح اكثر من منفذ لتسويق الحبوب حيث سيستقبل سايلو الناصرية يوميا اكثر من 100 سيارة حمل بينما سيستقبل سايلو الرفاعي حوالي 110 سيارات اخرى وهنالك لجان متخصصة ستكون موجودة وعلى تواصل مستمر بعملية التسويق لتجاوز كافة المشاكل الانية التي قد تعترض عملية التسويق لإنجازها بأفضل صورة)، واشار البيان الى ان (اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة قد اعلن عن استكمال الاستعدادات الخاصة بموسم الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير والبالغة مساحتها اكثر من 600 الف دونم وبمشاركة اكثر من 250 حاصدة فيما سيتم اضافة حاصدات اخرى من المحافظات المجاورة وكذلك من القطاع الخاص من اجل تغطية جميع المساحات المزروعة لغرض الاسراع بعملية التسويق الى سايلوي الناصرية والرفاعي).وعلى صعيد اخر جهزت مديرية زراعة محافظة كربلاء فلاحي المحافظة ب 151 منظومة ري مدعومة محورية وخطية وثابتة بين الفلاحين والمزارعين ضمن قروض المبادرة الزراعية،. وقالت وزاراة الزراعة في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (المديرية وزعت 151 منظومة مختلفة الأنواع بين الفلاحين والمزارعين ضمن قروض المبادرة الزراعية للحكومة العراقية،بنسبة دعم تصل إلى 50بالمئة من سعرها في الأسواق المحلية،حيث تم توزيع 20 منظومة ري محورية لمساحة 120 دونما،و55 منظومة ري محورية وزعت لمساحة (80) دونما، كما تم توزيع(20)منظومة ري ثابتة لمساحة 42 دونما، إضافة إلى 28 منظومة خطية الحركة وبأحوال مختلفة، وان تشغيل هذه المنظومات إضافة أكثر من26 ألف دونما للمساحات الزراعية المزروعة بالحنطة والشعير)، واضاف ان (المديرية عقدت ندوة إرشادية حول تقانات الري الحديثة ودورها في زيادة الإنتاج وتقليل الهدر المائي،بحضور عدد من الفلاحين والمزارعين،تم فيها مناقشة مواضيع عديدة تهم الفلاحين والمزارعين، و تهدف إلى زيادة خبراتهم عن أهمية التقانات الحديثة ودورها في زيادة الإنتاج والمتمثلة بالري السطحي والري الثابت والمحوري، حيث إن هذه التقانات تقلل الأيدي العاملة وتقنن كميات الماء المستخدمة في الري وزيادة الإنتاج).

مكافحة القوارض

واوضح البيان ان (الندوة ناقشت كذلك كيفية مكافحة القوارض الزراعية في البساتين وأنواع الأسمدة المتوفرة لدى التجهيزات الزراعية)، داعية الفلاحين الى (عدم التعامل مع الطيور البرية المهاجرة لما لها من مخاطر على حياتهم كونها قد تكون حاملة لأمراض انتقالية،وكذلك عدم التعامل مع الأسماك المتوحشة ومنها اسماك البيرانا لخطورتها على الثروة السمكية وعلى حياة الإنسان)،وتابع البيان ان (المركز الإرشادي التدريبي الزراعي في بغداد بالتعاون مع قسم البستنة في دائرة الإرشاد ومحطة أبحاث أبي غريب نفذ ضمن خطته الإرشادية حقلا إيضاحيا حول استخدام الأسمدة المايكورزاية في إنتاج دايات الخضر وإن مساحة الأرض التي خصصت للحقل الإيضاحي كان بمساحة 500 مترا زرعت بمحصول الباميا بدون إضافة الأسمدة الكيمياوية والثاني بعد إضافة الأسمدة الكيمياوية والثالث بعد إضافة الأسمدة المايكورزاية لإجراء المقارنة في الإنتاج حيث إن هذه الأسمدة تعوض عن استخدام الأسمدة الكيمياوية وفعالة للمحاصيل المزروعة بعد إضافته حيث تساعد في مقاومة الأمراض الجذرية وتقاوم الجفاف وملوحة التربة).