فم مفتوح.. فم مغلق

إلى قرّاء زيد الحلي – أحمد عبد المجيد

لم يفعلها قبلي سوى الراحل العزيز أمير الحلو .. لقد كتب نيابة عني عموداً في (صباح الخير) الذي توليت كتابته منذ العام 1981 حتى توقفه لأسباب خارجة عن إرادتي في العام 1993 . ها أنا أفعلها واكتب نيابة عن زميل العمر زيد الحلي الذي يطل اسبوعياً هنا على القراء بعموده ذائع الصيت (فم مفتوح.. فم مغلق) . اكتب عن زعله وليس غيابه، فقلم الحلي يبقى حياً وإطلالته لايحجبها زعل طارئ على (الزمان). وأقدر له حبه لهذه الجريدة وعتبه عليها لانها كما يظن تجاهلت ابلاغه بموعد صدور العدد الخاص بذكراها العشرين وربما بل مؤكد انه كان ينوي نشر الورود على صفحاتها. ومن حقه ان يظن ولكن ليس من حقه ان يحجب عموده عن محبيه. ولطالما قال لي إننا لسنا ملكاً لأنفسنا بل ملكاً للقراء، نتحرك نيابة عنهم على مسرح الحياة،لنلتقط صعوباتها فنذللها ونستكشف مواطن الجمال فيها فنحث الخطى لمقابلة أشعة الشمس أو صياح الديك.

ربطتني بأخي زيد الحلي سنوات طويلة من الكفاح في محراب الكلمة . كنت اقتدي بقلمه واواكب خطى تجربته الصحفية المفعمة بالنجاحات والانجازات. ولا مبالغة في القول انه كيان صحفي قائم بذاته، وهو مؤسسة اعلامية باسقة، يندر وجودها في العراق. ويوم لا أرى زيداً يكتب عموداً او ينشر حكمة او يدعو الى فضيلة، أجد روح المهنة بلا أعمدة تقف عليها، واتوقع عقبات تواجهها لأنها ضيقت على نفسها نوافذ الأمل وقبلت بالوقوع في الحصار والظلمة وانحنت للريح الصفراء.

وأنني اذ احتذي بقلم وتجربة الحلي تغمرني محبة استثنائية لمهنة الصحافة وعشق نادر للدرب الذي سرنا عليه سوية، حلوه ومره، همومه وتطلعاته، احباطاته وملامح النجاح فيه. فلا أتوقع تحقيق طفرة اذا لم يكن لقلم زيد الحلي عصارة فيها ولبلاغته وعبقرية رؤاه حلم قابل للتحقق على أرض واقعها. ويوم يغادر، قلم كقلمه، فإني لا أتحمل ضغطاً من قرائه ولا عتباً من سواه. ولعله اكثر زملائي قرباً من القلب وتحسساً للآلام والجراح. واذا جربنا العدول عن قرار نتخذه في لحظة غضب أو ندم فلا بأس من تذكر ماضينا برغم اني لا اكترث لماض تولّى بل ادعوه دوماً الى مستقبل آت.

زيد الحلي في اجازة ولن يقدم رؤاه الراقية التي يرسمها يراعه كل يوم أحد. اعتذر لكم نيابة عنه . وساتكفل بعودته الظافرة قريباً.. أقرب من لمح البصر. ذلك أن قامة عالية مثله غالباً ما تتحامل على الجراح منطلقاً من كونه كبيراً يتراجع امام سوء فهم بسيط أو عتب صديق لصديقه. وعذراً له ولفمه المفتوح وقلمه المغلق هذا الاسبوع ..فقط.

بغداد