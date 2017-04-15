تنحي الأسد – حسين علي الحمداني

الضربة الأمريكية على سوريا فجر الجمعة الماضية 1/4 حركت الكثير من الساكن وطرحت الكثير من الأسئلة أبرزها ما هو مستقبل بشار الأسد؟ خاصة وإن الضربة الأمريكية حملت رسائل كثيرة سواء لروسيا أو ايران وتتمثل هذه الرسالة بكلمات قليلة تؤكد حان الآن موعد التفكير الجدي بتنحي الأسد وهذا الأمر لم يشأ البعض إعلانه صراحة واكتفى البعض الآخر بالتنديد بالعدوان الأمريكي على سوريا فيما رحب البعض الآخر بهذا العدوان.

الموقف العراقي كالعادة لم يكن يحمل موقف معين رغم إعراب الحكومة عن قلقها من التصعيد الأمريكي وهذا الموقف الرسمي . لكن دعوة السيد مقتدى الصدر بتنحي بشار الأسد دعوة جريئة وصريحة في نفس الوقت خاصة وإن نظام الأسد بات اليوم هدفا لأمريكا التي دخلت بقوة عبر 59 صاروخاً وجهت لهدف وان كان صغيرا إلا أنها تمكنت من إيصال الرسالة بسرعة.

بشار الأسد يحتاج اليوم إلى النصيحة أكثر من حاجته للمواقف الداعمة له والتي لاتغير من الموقف الأمريكي إزاء نظامه وان مصلحة سوريا الآن تكمن في أحداث تغيير سياسي يمهد الطريق لنظام ديمقراطي عبر انتخابات مباشرة وبرعايـة أممية ودول ضامنة.

دعوة السيد مقتدى الصدر بتنحي بشار الأسد وان استقبلها البعض في الشارع العراقي بشكل مفاجئ وغير متوقع إلا أنها تمثل رأيا ظل الكثير من العراقيين يكتمه ولا يصرح به وكنت أتمنى أن يكون موقف الحكومة العراقية منذ زمان نحو هذا التوجه اي تقديم النصيحة للأسد بالتنحي وترك الشعب السوري يحدد مستقبله .

واجد أن تنحي الأسد ليست هزيمة له كما يتصور البعض بل أحيانا انتصار ولنا في تنحي ابن علي عن حكم تونس ما جعله محل إعجاب وتقدير حتى خصومه والامر ذاته ينطبق على حسني مبارك .