أيها العالم.. مدينتي في جحيم – خالد الخزرجي

خمسة عشر عاما والموت يعشش بيننا .. خمسة عشرعاما وشياطين ألموت جاءوا مع ألمجرمين ألامريكان ليفتكوا بنا .. ويسرقوا خيراتنا ويستبيحوا دماءنا .. خمسة عشر عاما لم يبقوا على كثير من مدننا حجر على حجر كما تمناها لنا ألبعض من أشقائنا .. عملاء وخونة ولصوص وقتلة .. رسموا لنا خريطة ألدم .. نخوض في برها وبحرها في سهولها وجبالها ..مدن ألعراق تدفع ثمن خيانة البعض من سياسييها وقادتها .. وأليوم يدفع أهل ألموصل ثمن حقد أعمى دفين مدمر .. يلاحقهم ألموت في كل مكان .. وتتساقط على رؤسهم صواريخ الطائرات وألمدافع والهاونات كالمطر

يأتيهم الموت من بين أيديهم وخلفهم ..من فوقهم وتحتهم .. أصبحوا جثثا ممزقة الاوصال .. جثث تترنح تحت أنقاض بيوتها في شوارعها وازقتها .. مناظر مروعة تعيشها هذه المدينة العريقة .. فهل علمتم سادتي لماذا سلمت مفاتيح ألموصل وهرب جنرلاتها (( ألشجعان )) ليدخل أليها خفافيش ألدم والموت تحت شعارات دينية مزيفة .. داعش دخل يمنع ألسكائر ويمنع المقاهي .. ويمنع ان تظهر ألمرأة وجهها ..منعوا حلق أللحى … لكنهم أباحوا ألموت والقتل وتفننوا به ..فبين قطع الرؤوس والحرق والغرق .. حولوا ألمدينة الى جحيم ..حاصروا اهلها لايسمحوا لهم بالخروج يريدون أن يُقتل اهلها جميعهم .. دمروا أثارها تراثها أحرقوا علومها .. حتى مراقد أنبيائنا لم تسلم منهم .؟

وسقط من أهلي في ألوسط والجنوب من قواتنا ألمسلحة ممن جاء يطهر ألموصل من هؤلاء الاوباش سقطوا بالمئات سقطوا في هذا ألحي وذاك … وألبعض من ألسياسيين منشغلين في زيادة رواتبهم ويخططون للعبة ألانتخابات ألمقبلة .. كيف يكسبونها ؟؟

البعض منهم تخلى عن شرفه الوطني وضميره وتعاون على أن يدخل ألاوباش في هذه ألمدينة وتلك ؟؟ … واليوم وبعد ان سرقوا ثرواتنا وتسببوا في تدمير مدننا .. عاد الامريكان مرة أخرى وقد أوشك مخططهم على نهايته ؟؟ وهذ ألمرة بوجه جديد ليس بشعارات ألتحرير التي رفعوها عام 2003 .. ولكن هذه ألمرة بشعار ألخلاص والاستقرار… ؟؟؟

أقول للبعض من ألسياسيين أنتم .. مجرمون .. سفلة مارقون .. تعيشون بين ألماء وألخضراء وترتمون بين أحضان ألعاهرات .. في بيروت وعمان ولندن وباريس وبين الكثير من دول العالم … أما الابرياء من شعبنا الابي .. فهم يسبحون بدمائهم

شيوخ ورجال وشباب ونساء وأطفال … يُقتلون شر قتلة ..؟؟ أما أنتم ومن جاء بكم فلستم سوى عملة واحدة متشابهة في الاجرام والسرقة.

أخيرا أقول أيها ألعالم .. أيتها ألانسانية .. ياضمير ألعالم … مدينتي في جحيم أناديكم بصوت عال .. لأنكم أصبحتم لا تسمعون صراخ الأطفال والنساء لأن عالم أليوم بلا أخلاق ..