خبراء:أم القنابل رسالة واشنطن الى إيران وكوريا

الجيش الكوري الشمالي يتوعد برد خال من الرحمة على أي استفزاز أميركي
القاهرة- واشنطن- مرسي ابو طوق – الزمان
نفى تنظيم داعش الجمعة في بيان نشرته وكالة أعماق الدعائية التابعة له تسجيل اية اصابات في صفوفه جراء استهداف الولايات المتحدة شبكة انفاق للتنظيم في أفغانستان بأكبر قنبلة غير نووية تملكها. وقال خبراء في لندن ان القنبلة الجديدة رسالة مزدوجة لايران وكوريا الشمالية تهدد مخابيء اسلحتهم تحت الارض لاسيما الصواريخ العابرة للقارات . وجاء في البيان الذي نشر على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي «تنفي مصادر أمنية لوكالة أعماق سقوط اي قتلى او جرحى بسبب الضربة الاميركية على ننغرهار باستخدام قنبلة جي بي يو-43/بي». واستهدفت «قنبلة العصف الهوائي الجسيم» المعروفة باسم «أم القنابل» للمرة الأولى الخميس ضد مخابئ للتنظيم الجهادي في اقليم آشين بولاية ننغرهار (شرق أفغانستان). فيما توعد جيش كوريا الشمالية الجمعة برد «لا رحمة فيه» على أي استفزاز اميركي، وفق وكالة الانباء الكورية الشمالية، مع ازدياد حدة التوتر بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي والبالستي.
وافاد بيان للجيش نشرته الوكالة الرسمية وتطرق إلى الضربة الصاروخية لسوريا الاسبوع الماضي أن ادارة الرئيس دونالد ترامب «دخلت مسار التهديد المفتوح وابتزاز جمهورية كوريا الشمالية الديموقراطية الشعبية». اكدت السلطات الافغانية الجمعة ان أكبر قنبلة غير نووية ألقتها الولايات المتحدة في أفغانستان أدت إلى مقتل 36 مسلحا على الأقل من تنظيم داعش باستهدافها شبكة أنفاق عميقة للجهاديين، مستبعدة سقوط مدنيين في القصف. واستهدفت «قنبلة العصف الهوائي الجسيم» من طراز «جي بي يو-43/بي» المعروفة باسم «أم القنابل» والتي تستخدم في المعركة للمرة الأولى الخميس مخابئ للتنظيم الجهادي في اقليم آشين بولاية ننغرهار (شرق أفغانستان).
وقالت وزارة الدفاع الافغانية في بيان «نتيجة للقصف، دمرت مخابئ وشبكات انفاق عميقة وقتل 36 مقاتلا من تنظيم الدولة الاسلامية». وكانت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) اعلنت ان الجيش الاميركي القى واحدة من «أم القنابل» الخميس على شبكة انفاق تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية في افغانستان، في عملية وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها «ناجحة جدا جدا.» لقيت القنبلة التي تزن 9,8 اطنان وتعادل في قوتها احد عشر طنا من مادة ال»تي ان تي» من الباب الخلفي لطائرة النقل «ام سي- 130» في أول استخدام لها أثناء المعارك. وتم تصميم القنبلة في الأصل لتخويف الأعداء وتطهير مناطق واسعة.
وقال الناطق باسم سلاح الجو الاميركي الكولونيل بات رايدر ان «جي جي يو-43/بي» التي صممت في بداية حرب العراق في 2002-2003 «هي اكبر قنبلة غير نووية تستخدم في معركة».