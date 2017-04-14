خبراء:أم القنابل رسالة واشنطن الى إيران وكوريا

الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬يتوعد‭ ‬برد‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬الرحمة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬استفزاز‭ ‬أميركي

القاهرة‭- ‬واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ – ‬الزمان‭ ‬

نفى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬أعماق‭ ‬الدعائية‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬تسجيل‭ ‬اية‭ ‬اصابات‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬جراء‭ ‬استهداف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬شبكة‭ ‬انفاق‭ ‬للتنظيم‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬بأكبر‭ ‬قنبلة‭ ‬غير‭ ‬نووية‭ ‬تملكها‭. ‬وقال‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬ان‭ ‬القنبلة‭ ‬الجديدة‭ ‬رسالة‭ ‬مزدوجة‭ ‬لايران‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تهدد‭ ‬مخابيء‭ ‬اسلحتهم‭ ‬تحت‭ ‬الارض‭ ‬لاسيما‭ ‬الصواريخ‭ ‬العابرة‭ ‬للقارات‭ . ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬حسابات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬تنفي‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬لوكالة‭ ‬أعماق‭ ‬سقوط‭ ‬اي‭ ‬قتلى‭ ‬او‭ ‬جرحى‭ ‬بسبب‭ ‬الضربة‭ ‬الاميركية‭ ‬على‭ ‬ننغرهار‭ ‬باستخدام‭ ‬قنبلة‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬يو‭-‬43‭/‬بي‮»‬‭. ‬واستهدفت‭ ‬‮«‬قنبلة‭ ‬العصف‭ ‬الهوائي‭ ‬الجسيم‮»‬‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬أم‭ ‬القنابل‮»‬‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬الخميس‭ ‬ضد‭ ‬مخابئ‭ ‬للتنظيم‭ ‬الجهادي‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬آشين‭ ‬بولاية‭ ‬ننغرهار‭ (‬شرق‭ ‬أفغانستان‭). ‬فيما‭ ‬توعد‭ ‬جيش‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬الجمعة‭ ‬برد‭ ‬‮«‬لا‭ ‬رحمة‭ ‬فيه‮»‬‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬استفزاز‭ ‬اميركي،‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية،‭ ‬مع‭ ‬ازدياد‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬بشأن‭ ‬برنامج‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬النووي‭ ‬والبالستي‭.‬

وافاد‭ ‬بيان‭ ‬للجيش‭ ‬نشرته‭ ‬الوكالة‭ ‬الرسمية‭ ‬وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬الضربة‭ ‬الصاروخية‭ ‬لسوريا‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬ادارة‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬دخلت‭ ‬مسار‭ ‬التهديد‭ ‬المفتوح‭ ‬وابتزاز‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الشعبية‮»‬‭. ‬اكدت‭ ‬السلطات‭ ‬الافغانية‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬أكبر‭ ‬قنبلة‭ ‬غير‭ ‬نووية‭ ‬ألقتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬36‭ ‬مسلحا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬باستهدافها‭ ‬شبكة‭ ‬أنفاق‭ ‬عميقة‭ ‬للجهاديين،‭ ‬مستبعدة‭ ‬سقوط‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬القصف‭. ‬واستهدفت‭ ‬‮«‬قنبلة‭ ‬العصف‭ ‬الهوائي‭ ‬الجسيم‮»‬‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬جي‭ ‬بي‭ ‬يو‭-‬43‭/‬بي‮»‬‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬أم‭ ‬القنابل‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬المعركة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬الخميس‭ ‬مخابئ‭ ‬للتنظيم‭ ‬الجهادي‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬آشين‭ ‬بولاية‭ ‬ننغرهار‭ (‬شرق‭ ‬أفغانستان‭).‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الافغانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نتيجة‭ ‬للقصف،‭ ‬دمرت‭ ‬مخابئ‭ ‬وشبكات‭ ‬انفاق‭ ‬عميقة‭ ‬وقتل‭ ‬36‭ ‬مقاتلا‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركية‭ (‬البنتاغون‭) ‬اعلنت‭ ‬ان‭ ‬الجيش‭ ‬الاميركي‭ ‬القى‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬‮«‬أم‭ ‬القنابل‮»‬‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬انفاق‭ ‬تابعة‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬افغانستان،‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬وصفها‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬ناجحة‭ ‬جدا‭ ‬جدا‭.‬‮»‬‭ ‬لقيت‭ ‬القنبلة‭ ‬التي‭ ‬تزن‭ ‬9‭,‬8‭ ‬اطنان‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬قوتها‭ ‬احد‭ ‬عشر‭ ‬طنا‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬ال»تي‭ ‬ان‭ ‬تي‮»‬‭ ‬من‭ ‬الباب‭ ‬الخلفي‭ ‬لطائرة‭ ‬النقل‭ ‬‮«‬ام‭ ‬سي‭- ‬130‮»‬‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬استخدام‭ ‬لها‭ ‬أثناء‭ ‬المعارك‭. ‬وتم‭ ‬تصميم‭ ‬القنبلة‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬لتخويف‭ ‬الأعداء‭ ‬وتطهير‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الاميركي‭ ‬الكولونيل‭ ‬بات‭ ‬رايدر‭ ‬ان‭ ‬‮«‬جي‭ ‬جي‭ ‬يو‭-‬43‭/‬بي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬صممت‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬حرب‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬2002‭-‬2003‭ ‬‮«‬هي‭ ‬اكبر‭ ‬قنبلة‭ ‬غير‭ ‬نووية‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬معركة‮»‬‭.‬