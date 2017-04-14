الحزن يخيم على اجلاء آلاف المدنيين والمقاتلين من أربع مدن سورية

الراشدين- دمشق -بيروت – الزمان – (أ ف ب) – وسط حالة من الحزن والخوف من المجهول، بدأت صباح الجمعة عملية اجلاء آلاف المدنيين والمقاتلين من أربع مناطق سورية محاصرة بموجب اتفاق بين الحكومة والفصائل المقاتلة برعاية ايران ابرز حلفاء دمشق وقطر الداعمة للمعارضة.
وينص الاتفاق الذي توصل اليه الطرفان الشهر الماضي على إجلاء الآلاف على مراحل من بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين المحاصرتين من الفصائل المقاتلة في ادلب (شمال غرب)، ومن مدينتي الزبداني ومضايا المحاصرتين من قوات النظام في ريف دمشق. ووصلت صباح الجمعة 75 حافلة و20 سيارة اسعاف آتية من بلدتي الفوعة وكفريا الى منطقة الراشدين التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة غرب مدينة حلب وتنتظر حاليا لتكمل طريقها الى المدينة، وفق مراسل فرانس برس في المكان.
وقال ابو حسين (في الخمسينات من العمر) احد الخارجين من الفوعة «فور صعودي الى الحافلة في الفوعة، انهرت تماما من الحزن وسقطت ارضا واضطروا الى اسعافي، لم استطع الاحتمال». واضاف وقد تورمت عيناه من شدة البكاء «حال الناس في مضايا والزبداني مثلي تماما، اي احد يضطر الى ترك بيته لديه شعور الحزن ذاته». اعرب ابو حسين عن امله في العودة قريبا «لكن لا احد يعرف ماذا تخبئ له الايام».
وبشكل مواز، خرجت عند حوالي السادسة صباحا عشرات الحافلات من مدينة مضايا.
وقال أمجد المالح احد سكان مضايا وهو على متن احدى الحافلات، لفرانس براس عبر الهاتف من بيروت «نحن 2200 شخص على متن 65 حافلة».
واوضح ان «معظم الركاب هم من النساء والاطفال (…) وسمح للمقاتلين الاحتفاظ بأسلحتهم الخفيفة».
- «صفعة على الوجه» -
ومن المتوقع بموجب الاتفاق اجلاء جميع سكان الفوعة وكفريا الذين يقدر عددهم بـ16 الف شخص، مقابل خروج من يرغب من سكان مضايا والزبداني، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. واكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن انه خرج حتى الآن 5000 شخص من الفوعة وكفريا، «هم 3700 مدني و1300 مقاتل»، فضلا عن 2200 بينهم «ما لا يقل عن 400 مقاتل» من مضايا.
واشار الى ان مقاتلي الفصائل في الزبداني الذين «لا يتجاوز عددهم 150 مقاتلا» ينتظرون اجلاءهم في وقت لاحق.
واختار آلاف االمواطنين في مضايا البقاء.
ووصف الطبيب محمد درويش، اثناء تواجده على متن احدى الحافلات الخارجة من مضايا، حالة السكان المغادرين بـ»الضياع». وقال «هناك فرح من كوننا تخلصنا من الازمة لكن الجو العام هو الكآبة والحزن والغضب (…) لا نعرف مصير الناس الذي تركناهم خلفنا، ولا نعرف مصيرنا».
وتابع «وكأن الناس تلقت صفعة على وجهها، الجميع في صدمة».
ومن بين الذين تم اجلاؤهم، بحسب درويش، حوالى «20 حالة مرضية بينهم ثمانية يتم نقلهم في سيارات اسعاف». واشار الى وجود نساء حوامل ورجل بحاجة الى جراحة في البطن وآخر الى بتر أحد اطرافه.
وتأجل تنفيذ الاتفاق لاسباب عديدة بينها ان سكان البلدات الاربع اعربوا عن تحفظاتهم . وبعد طول انتظار، بدأ تنفيذ المرحلة الاولى منه الاربعاء عبر تبادل الطرفين عدداً من المخطوفين.
ولا تزال الحافلات وسيارات الاسعاف من الفوعة وكفريا تنتظر في منطقة الراشدين حيث يخرج الركاب بين الحين والآخر لقضاء حاجاتهم، ويوزع متطوعو الهلال الاحمر السوري المياه عليهم.