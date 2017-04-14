الحزن يخيم على اجلاء آلاف المدنيين والمقاتلين من أربع مدن سورية

الراشدين‭- ‬دمشق‭ -‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وسط‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الحزن‭ ‬والخوف‭ ‬من‭ ‬المجهول،‭ ‬بدأت‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬عملية‭ ‬اجلاء‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭ ‬والمقاتلين‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬مناطق‭ ‬سورية‭ ‬محاصرة‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬برعاية‭ ‬ايران‭ ‬ابرز‭ ‬حلفاء‭ ‬دمشق‭ ‬وقطر‭ ‬الداعمة‭ ‬للمعارضة‭.‬

وينص‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬توصل‭ ‬اليه‭ ‬الطرفان‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬إجلاء‭ ‬الآلاف‭ ‬على‭ ‬مراحل‭ ‬من‭ ‬بلدتي‭ ‬الفوعة‭ ‬وكفريا‭ ‬الشيعيتين‭ ‬المحاصرتين‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬في‭ ‬ادلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬مدينتي‭ ‬الزبداني‭ ‬ومضايا‭ ‬المحاصرتين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دمشق‭. ‬ووصلت‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬75‭ ‬حافلة‭ ‬و20‭ ‬سيارة‭ ‬اسعاف‭ ‬آتية‭ ‬من‭ ‬بلدتي‭ ‬الفوعة‭ ‬وكفريا‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬الراشدين‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬وتنتظر‭ ‬حاليا‭ ‬لتكمل‭ ‬طريقها‭ ‬الى‭ ‬المدينة،‭ ‬وفق‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬المكان‭.‬

وقال‭ ‬ابو‭ ‬حسين‭ (‬في‭ ‬الخمسينات‭ ‬من‭ ‬العمر‭) ‬احد‭ ‬الخارجين‭ ‬من‭ ‬الفوعة‭ ‬‮«‬فور‭ ‬صعودي‭ ‬الى‭ ‬الحافلة‭ ‬في‭ ‬الفوعة،‭ ‬انهرت‭ ‬تماما‭ ‬من‭ ‬الحزن‭ ‬وسقطت‭ ‬ارضا‭ ‬واضطروا‭ ‬الى‭ ‬اسعافي،‭ ‬لم‭ ‬استطع‭ ‬الاحتمال‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬وقد‭ ‬تورمت‭ ‬عيناه‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬البكاء‭ ‬‮«‬حال‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬مضايا‭ ‬والزبداني‭ ‬مثلي‭ ‬تماما،‭ ‬اي‭ ‬احد‭ ‬يضطر‭ ‬الى‭ ‬ترك‭ ‬بيته‭ ‬لديه‭ ‬شعور‭ ‬الحزن‭ ‬ذاته‮»‬‭. ‬اعرب‭ ‬ابو‭ ‬حسين‭ ‬عن‭ ‬امله‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬قريبا‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬لا‭ ‬احد‭ ‬يعرف‭ ‬ماذا‭ ‬تخبئ‭ ‬له‭ ‬الايام‮»‬‭.‬

وبشكل‭ ‬مواز،‭ ‬خرجت‭ ‬عند‭ ‬حوالي‭ ‬السادسة‭ ‬صباحا‭ ‬عشرات‭ ‬الحافلات‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬مضايا‭.‬

وقال‭ ‬أمجد‭ ‬المالح‭ ‬احد‭ ‬سكان‭ ‬مضايا‭ ‬وهو‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬احدى‭ ‬الحافلات،‭ ‬لفرانس‭ ‬براس‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬من‭ ‬بيروت‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬2200‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬65‭ ‬حافلة‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬ان‭ ‬‮«‬معظم‭ ‬الركاب‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والاطفال‭ (…) ‬وسمح‭ ‬للمقاتلين‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بأسلحتهم‭ ‬الخفيفة‮»‬‭.‬

‭- ‬‮«‬صفعة‭ ‬على‭ ‬الوجه‮»‬‭ -‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬اجلاء‭ ‬جميع‭ ‬سكان‭ ‬الفوعة‭ ‬وكفريا‭ ‬الذين‭ ‬يقدر‭ ‬عددهم‭ ‬بـ16‭ ‬الف‭ ‬شخص،‭ ‬مقابل‭ ‬خروج‭ ‬من‭ ‬يرغب‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬مضايا‭ ‬والزبداني،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭. ‬واكد‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬انه‭ ‬خرج‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬5000‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬الفوعة‭ ‬وكفريا،‭ ‬‮«‬هم‭ ‬3700‭ ‬مدني‭ ‬و1300‭ ‬مقاتل‮»‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬2200‭ ‬بينهم‭ ‬‮«‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬400‭ ‬مقاتل‮»‬‭ ‬من‭ ‬مضايا‭.‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬مقاتلي‭ ‬الفصائل‭ ‬في‭ ‬الزبداني‭ ‬الذين‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬عددهم‭ ‬150‭ ‬مقاتلا‮»‬‭ ‬ينتظرون‭ ‬اجلاءهم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.‬

واختار‭ ‬آلاف‭ ‬االمواطنين‭ ‬في‭ ‬مضايا‭ ‬البقاء‭.‬

ووصف‭ ‬الطبيب‭ ‬محمد‭ ‬درويش،‭ ‬اثناء‭ ‬تواجده‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬احدى‭ ‬الحافلات‭ ‬الخارجة‭ ‬من‭ ‬مضايا،‭ ‬حالة‭ ‬السكان‭ ‬المغادرين‭ ‬بـ»الضياع‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬فرح‭ ‬من‭ ‬كوننا‭ ‬تخلصنا‭ ‬من‭ ‬الازمة‭ ‬لكن‭ ‬الجو‭ ‬العام‭ ‬هو‭ ‬الكآبة‭ ‬والحزن‭ ‬والغضب‭ (…) ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬مصير‭ ‬الناس‭ ‬الذي‭ ‬تركناهم‭ ‬خلفنا،‭ ‬ولا‭ ‬نعرف‭ ‬مصيرنا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬وكأن‭ ‬الناس‭ ‬تلقت‭ ‬صفعة‭ ‬على‭ ‬وجهها،‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬صدمة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬اجلاؤهم،‭ ‬بحسب‭ ‬درويش،‭ ‬حوالى‭ ‬‮«‬20‭ ‬حالة‭ ‬مرضية‭ ‬بينهم‭ ‬ثمانية‭ ‬يتم‭ ‬نقلهم‭ ‬في‭ ‬سيارات‭ ‬اسعاف‮»‬‭. ‬واشار‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬نساء‭ ‬حوامل‭ ‬ورجل‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬جراحة‭ ‬في‭ ‬البطن‭ ‬وآخر‭ ‬الى‭ ‬بتر‭ ‬أحد‭ ‬اطرافه‭.‬

وتأجل‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬لاسباب‭ ‬عديدة‭ ‬بينها‭ ‬ان‭ ‬سكان‭ ‬البلدات‭ ‬الاربع‭ ‬اعربوا‭ ‬عن‭ ‬تحفظاتهم‭ . ‬وبعد‭ ‬طول‭ ‬انتظار،‭ ‬بدأ‭ ‬تنفيذ‭ ‬المرحلة‭ ‬الاولى‭ ‬منه‭ ‬الاربعاء‭ ‬عبر‭ ‬تبادل‭ ‬الطرفين‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المخطوفين‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬الحافلات‭ ‬وسيارات‭ ‬الاسعاف‭ ‬من‭ ‬الفوعة‭ ‬وكفريا‭ ‬تنتظر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الراشدين‭ ‬حيث‭ ‬يخرج‭ ‬الركاب‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬لقضاء‭ ‬حاجاتهم،‭ ‬ويوزع‭ ‬متطوعو‭ ‬الهلال‭ ‬الاحمر‭ ‬السوري‭ ‬المياه‭ ‬عليهم‭.‬