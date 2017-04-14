واشنطن تفرض عقوبات على هيئة السجون في طهران

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

‭ ‬اضافت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الخميس‭ ‬الى‭ ‬قائمتها‭ ‬السوداء‭ ‬المالية‭ ‬احدى‭ ‬المنظمات‭ ‬المكلفة‭ ‬ادارة‭ ‬السجون‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬وخصوصا‭ ‬سجن‭ ‬ايوين‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬الاميركية‭ ‬‮«‬انتهاكات‭ ‬خطيرة‮»‬‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وتستهدف‭ ‬العقوبات‭ ‬الجديدة‭ ‬هيئة‭ ‬السجون‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬واحد‭ ‬مسؤوليها‭ ‬السابقين‭ ‬سهراب‭ ‬سليماني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتولى‭ ‬مسؤولياته‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬2014‭ ‬حين‭ ‬تعرض‭ ‬سجناء‭ ‬سياسيون‭ ‬للضرب‭ ‬‮«‬لساعات‭ ‬عدة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬بيان‭.‬

واعتبرت‭ ‬الادارة‭ ‬الاميركية‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬التدابير‭ ‬مرتبطة‭ ‬ب»انتهاكات‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‮»‬‭ ‬ولا‭ ‬تتنافى‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2015‭ ‬برفع‭ ‬عقوباتها‭ ‬المتصلة‭ ‬بالبرنامج‭ ‬النووي‭ ‬لطهران‭.‬

وقال‭ ‬جون‭ ‬سميث‭ ‬احد‭ ‬مسؤولي‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬تثبت‭ ‬التزامها‭ ‬تحميل‭ ‬الحكومة‭ ‬الايرانية‭ ‬مسؤولية‭ ‬القمع‭ ‬المستمر‭ ‬لشعبها‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحافي‭ ‬اليومي،‭ ‬اعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬شون‭ ‬سبايسر‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬تواصل‭ ‬‮«‬اعتقال‮»‬‭ ‬مواطنين‭ ‬اجانب‭ ‬وخصوصا‭ ‬اميركيين‭ ‬‮«‬في‭ ‬شكل‭ ‬ظالم‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬الافراج‭ ‬الفوري‭ ‬عنهم‮»‬‭.‬

ويضم‭ ‬سجن‭ ‬ايوين‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬السجناء‭ ‬السياسيين‭ ‬الذين‭ ‬تعرضوا‭ ‬بحسب‭ ‬الخزانة‭ ‬الاميركية‭ ‬ل»سوء‭ ‬معاملة‮»‬‭ ‬و»عمليات‭ ‬تعذيب‭ ‬جسدي‭ ‬ونفسي‮»‬‭ ‬مع‭ ‬حرمانهم‭ ‬تلقي‭ ‬العلاج‭ ‬المطلوب‭.‬

وسهراب‭ ‬سليماني‭ ‬هو‭ ‬شقيق‭ ‬الجنرال‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني،‭ ‬قائد‭ ‬‮«‬فيلق‭ ‬القدس‮»‬‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬العمليات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري،‭ ‬والمدرج‭ ‬اصلا‭ ‬على‭ ‬القائمة‭ ‬الاميركية‭ ‬السوداء‭ ‬بحسب‭ ‬سبايسر‭.‬

وبداية‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬فرضت‭ ‬ادارة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬مرتبطة‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬ببرنامجها‭ ‬للصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬ما‭ ‬اثار‭ ‬استياء‭ ‬طهران‭.‬