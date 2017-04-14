نبيل نعيم زعيم تنظيم الجهاد الاسلامي لـ (الزمان): جماعة الإخوان غير جادة فى التصالح مع الدولة وسبعة تنظيمات تقاتل في سيناء

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

شهدت‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬الارهابية‭ ‬والتى‭ ‬طالت‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬والجيش‭ ‬وبلغت‭ ‬تلك‭ ‬العمليات‭ ‬ذروتها‭ ‬باستهداف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الكنائس‭ ‬والتى‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الاقباط‭ ‬والمسلمين‭ ‬،ومع‭ ‬تصاعد‭ ‬العمليات‭ ‬الارهابية‭ ‬ادلى‭ ‬نبيل‭ ‬نعيم‭ ‬القيادى‭ ‬السابق‭ ‬بالجماعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬بحديث‭ ‬خاص‭ ‬تناول‭ ‬فيه‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬ازاء‭ ‬التطورات‭ ‬الاخيرة

ماهى‭ ‬وجهة‭ ‬نظرك‭ ‬فى‭ ‬التفجيرات‭ ‬التى‭ ‬حدثت‭ ‬مؤخرا‭ ‬فى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الكنائس‭ ‬المصرية‭ ‬ومَن‭ ‬يقف‭ ‬وراءها‭ ‬؟

ارى‭ ‬ان‭ ‬تفجيرى‭ ‬كنيسة‭ ‬مارى‭ ‬جرجس‭ ‬بطنطا‭ ‬وكنيسة‭ ‬المرقسية‭ ‬بالعطارين‭ ‬بالاسكندرية‭ ‬يقف‭ ‬وراءه‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬مستغله‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬الدين‭ ‬للتغرير‭ ‬بالشباب‭ ‬بدعوى‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬جهادا‭ ‬فى‭ ‬سبيل‭ ‬الله‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬الجماعة‭ ‬بتحريك‭ ‬حركة‭ ‬حسم‭ ‬ولواء‭ ‬الثورة‭ ‬وانصار‭ ‬بيت‭ ‬المقدس‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬تنظيمى‭ ‬واحد‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬المتهم‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬مرسى‭ ‬عضو‭ ‬مكتب‭ ‬الارشاد‭ ‬لجماعه‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الان‭ ‬الوطنى‭ ‬

ولكن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬اعلن‭ ‬مسئوليته‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬العمليات‭ ‬فما‭ ‬هى‭ ‬رؤيتك‭ ‬لذلك‭ ‬؟

جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬تحاول‭ ‬ابعاد‭ ‬التهمه‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬بالصاه‭ ‬التهمه‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬تنسيق‭ ‬بينهما‭ ‬

ومن‭ ‬المسئول‭ ‬عن‭ ‬العمليات‭ ‬التى‭ ‬تجرى‭ ‬ضد‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطه‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬؟

هناك‭ ‬سبعة‭ ‬حركات‭ ‬جهادية‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬مسئولة‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬العمليات‭ ‬وهى‭ ‬انصار‭ ‬بيت‭ ‬المقدس‭ ‬والتوحيد‭ ‬والجهاد‭ ‬وحركة‭ ‬جلجله‭ ‬وحركة‭ ‬مجلس‭ ‬شورى‭ ‬المجاهدين‭ ‬وحركة‭ ‬فرقان‭ ‬وهذة‭ ‬الحركات‭ ‬تم‭ ‬توضيدها‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬الاخوان‭ ‬الى‭ ‬الحكم‭ ‬وبايعوا‭ ‬الدكتور‭ ‬ايمن‭ ‬الظواهرى‭ ‬واعلن‭ ‬انصار‭ ‬بيت‭ ‬المقدس‭ ‬تبعيتهم‭ ‬للقاعده‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬الاخوان‭ ‬وبعد‭ ‬الضربات‭ ‬التى‭ ‬وجهت‭ ‬للقاعدة‭ ‬وقطع‭ ‬التمويل‭ ‬عنها‭ ‬اعلنوا‭ ‬تبعيتهم‭ ‬لداعش‭ ‬مقابل‭ ‬التمويل‭ ‬وكان‭ ‬الممول‭ ‬الاساسى‭ ‬لهم‭ ‬فى‭ ‬السلاح‭ ‬والتدريب‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬فى‭ ‬اعترافات‭ ‬المتهمين‭ ‬فى‭ ‬حادثه‭ ‬اغتيال‭ ‬هشام‭ ‬بركات‭ ‬وخلية‭ ‬الشرقيه‭ ‬وعرب‭ ‬شركس‭ ‬الاخوان

ولماذا‭ ‬فشل‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬فى‭ ‬اقناع‭ ‬ترامب‭ ‬بادراج‭ ‬الاخوان‭ ‬على‭ ‬راس‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬؟

اعتقد‭ ‬ان‭ ‬المخابرات‭ ‬الامريكية‭ ‬تريد‭ ‬استمرار‭ ‬الاخوان‭ ‬لانهم‭ ‬عملاء‭ ‬لها‭ ‬ويستخدمون‭ ‬الجماعه‭ ‬فى‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬فى‭ ‬دول‭ ‬المنطقه‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬التنظيمات‭ ‬الجهاديه‭ ‬التى‭ ‬تقاتل‭ ‬فى‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬وليبيا

وما‭ ‬مدى‭ ‬فاعلية‭ ‬القرار‭ ‬الذى‭ ‬اتخذه‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬بتشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬لمكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬فى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬ظاهرة‭ ‬الارهاب‭ ‬والتطرف‭ ‬؟

اعتقد‭ ‬ان‭ ‬تاثير‭ ‬ذلك‭ ‬المجلس‭ ‬فى‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬والتطرف‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬مجديا‭ ‬خاصة‭ ‬اذا‭ ‬حاولت‭ ‬تلك‭ ‬اللجنه‭ ‬اقصاء‭ ‬دور‭ ‬الازهر‭ ‬والذى‭ ‬يمثل‭ ‬مؤسسه‭ ‬الفكر‭ ‬الوسطى‭ ‬المعتدل‭ ‬واقصاؤه‭ ‬هو‭ ‬انتصار‭ ‬للارهاب‭ ‬

وهل‭ ‬يتطلب‭ ‬الامر‭ ‬تعديل‭ ‬الاجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬لمكافحة‭ ‬تلك‭ ‬الظاهرة‭ ‬؟

لقد‭ ‬طالبنا‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬بتطبيق‭ ‬المحاكمات‭ ‬الناجزة‭ ‬على‭ ‬العناصر‭ ‬الارهابية‭ ‬لان‭ ‬طول‭ ‬فترة‭ ‬المحاكمه‭ ‬يشجع‭ ‬تلك‭ ‬العناصر‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬فى‭ ‬نهجها‭ ‬الاجرامى

هناك‭ ‬انتقادات‭ ‬حاده‭ ‬توجه‭ ‬الى‭ ‬الازهر‭ ‬بدعوى‭ ‬تقاعسه‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬وهو‭ ‬ماكان‭ ‬له‭ ‬اثرا‭ ‬سلبيا‭ ‬فى‭ ‬مكافحة‭ ‬ظاهرة‭ ‬التطرف‭ ‬فما‭ ‬هو‭ ‬ردك‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الانتقادات‭ ‬؟

هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬غير‭ ‬مبرر‭ ‬فالازهر‭ ‬غير‭ ‬متقاعس‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬وسبق‭ ‬ان‭ ‬قام‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنه‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬لتنقية‭ ‬كتب‭ ‬التراث‭ ‬وهذا‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬وقت‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬الفكر‭ ‬المتطرف‭ ‬ناتج‭ ‬من‭ ‬الوهابى‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج

وما‭ ‬هى‭ ‬حقيقة‭ ‬قيام‭ ‬اللواء‭ ‬احمد‭ ‬جمال‭ ‬الدين‭ ‬مستشار‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬باستدعائك‭ ‬للمشاركه‭ ‬فى‭ ‬لجنه‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬لمواجهة‭ ‬الفكر‭ ‬المتطرف‭ ‬؟

بالفعل‭ ‬حدث‭ ‬اتصال‭ ‬بى‭ ‬ودعونى‭ ‬الى‭ ‬المشاركه‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬اللجنه‭ ‬وحتى‭ ‬الان‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬اى‭ ‬جديد‭ ‬وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬المراجعات‭ ‬الفكرية‭ ‬لعناصر‭ ‬الاخوان‭ ‬المتواجدين‭ ‬فى‭ ‬السجون‭ ‬خطوة‭ ‬جاده‭ ‬نحو‭ ‬محاربة‭ ‬الفكر‭ ‬المتطرف‭ ‬لدى‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشباب‭ ‬؟

اعتقد‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الخطوة‭ ‬غير‭ ‬فعالة‭ ‬لان‭ ‬تلك‭ ‬الجماعة‭ ‬مرتبطة‭ ‬باجندات‭ ‬اجنبية‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬فى‭ ‬جيلنا‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬الجماعات‭ ‬الاسلامية‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مرتبطة‭ ‬باجندات‭ ‬خارجيه‭ ‬

وما‭ ‬هى‭ ‬رؤيتك‭ ‬فى‭ ‬مدى‭ ‬جدية‭ ‬المبادرات‭ ‬التى‭ ‬طرحتها‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬للمصالحه‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬؟

المبادرات‭ ‬التى‭ ‬تطرحها‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬غير‭ ‬جاده‭ ‬وهى‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تطرح‭ ‬عندما‭ ‬يسافر‭ ‬الرئيس‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬الاخيرة‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬لممارسة‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬وعدم‭ ‬ادراج‭ ‬الجماعه‭ ‬ضمن‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابية

هل‭ ‬تتوقع‭ ‬عودة‭ ‬الاخوان‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭ ‬الى‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬؟

لا‭ ‬اعتقد‭ ‬ذلك‭ ‬فالشعب‭ ‬لم‭ ‬يستجب‭ ‬للاخوان‭ ‬فى‭ ‬دعوتهم‭ ‬للتظاهر‭ ‬يوم‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضى‭ ‬ضد‭ ‬الغلاء‭ ‬بسبب‭ ‬كراهيتهم‭ ‬للاخوان‭ ‬لانه‭ ‬يدرك‭ ‬ان‭ ‬الاخوان‭ ‬يحاولن‭ ‬ركوب‭ ‬الموجه‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬الحكم‭ ‬فقط

ما‭ ‬هى‭ ‬حقيقة‭ ‬الانشقاقات‭ ‬التى‭ ‬حدثت‭ ‬مؤخرا‭ ‬فى‭ ‬صفوف‭ ‬الجماعه‭ ‬؟

بالفعل‭ ‬هذة‭ ‬الانشقاقات‭ ‬حقيقية‭ ‬بسبب‭ ‬استئثار‭ ‬القيادات‭ ‬بالاموال‭ ‬والامور‭ ‬التنظيمية

وهل‭ ‬استطاع‭ ‬الخوان‭ ‬اختراق‭ ‬المؤسسات‭ ‬السيادية‭ ‬كالجيش‭ ‬والشرطه‭ ‬؟

بالفعل‭ ‬قد‭ ‬استطاع‭ ‬الاخوان‭ ‬اختراق‭ ‬كافة‭ ‬المؤسسات‭ ‬كالجيش‭ ‬والشرط‭ ‬والازهر‭ ‬ولكن‭ ‬بنسب‭ ‬معينه

فى‭ ‬النهاية‭ ‬ما‭ ‬هى‭ ‬رؤيتكم‭ ‬فى‭ ‬كيفية‭ ‬مواجهة‭ ‬ظاهرة‭ ‬التطرف‭ ‬والارهاب‭ ‬؟

ارى‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬يتطلب‭ ‬دعم‭ ‬الازهر‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬محاربته‭ ‬لانه‭ ‬المؤسسة‭ ‬بما‭ ‬يضمه‭ ‬من‭ ‬علماء‭ ‬اجلاء‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬الفكر‭ ‬المتطرف‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬فالامر‭ ‬يتطلب‭ ‬مواجهة‭ ‬الازمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وارى‭ ‬ان‭ ‬قانون‭ ‬الطوارئ‭ ‬يفاقم‭ ‬تلك‭ ‬الازمة‭ ‬لانه‭ ‬سوف‭ ‬يؤثر‭ ‬بالسلب‭ ‬على‭ ‬السياحه‭ ‬والاستثمار‭ ‬ورغم‭ ‬اهمية‭ ‬اتخاذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬الامنية‭ ‬الضرورية‭ ‬لمواجهة‭ ‬الارهابيين‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الاهم‭ ‬اخراج‭ ‬الشباب‭ ‬المحبط‭ ‬الذى‭ ‬يمثل‭ ‬الوقود‭ ‬للارهابيين‭ ‬من‭ ‬محنته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬ومحاربة‭ ‬الفساد‭ ‬وزيادة‭ ‬الدخل