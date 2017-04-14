كرة القدم وسيلة لمحو آثار التطرف في شرق الموصل

الموصل‭ (‬العراق‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يسأل‭ ‬ليث‭ ‬علي‭ ‬رفاقه‭ ‬‮«‬أبيض‭ ‬أم‭ ‬أصفر؟‮»‬‭ ‬ليختار‭ ‬أخيراً‭ ‬زي‭ ‬فريق‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬خماسية‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬الملاعب‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭. ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬حي‭ ‬السلام‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ليث‭ ‬ليجرؤ‭ ‬على‭ ‬التفكير‭ ‬بذلك‭. ‬يقول‭ ‬أسامة‭ ‬علي‭ ‬حميد‭ (‬26‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يرتدي‭ ‬زيا‭ ‬عليه‭ ‬شعار‭ ‬فريق‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬كنا‭ ‬نلعب،‭ ‬كانوا‭ ‬يراقبوننا‭ ‬وبعضهم‭ ‬يحمل‭ ‬سلاحا،‭ ‬ويمنعوننا‭ ‬من‭ ‬ارتداء‭ ‬لباس‭ ‬الفرق‭ ‬الأجنبية‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬الكفار‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬وصل‭ ‬أحدنا‭ ‬وهو‭ ‬يرتدي‭ ‬قميصا‭ ‬عليه‭ ‬شعار‭ ‬فريق‭ ‬أجنبي،‭ ‬كانوا‭ ‬ينزعون‭ ‬شعار‭ ‬الفريق‭ ‬بالمقص‮»‬‭.‬

وطغى‭ ‬الحماس‭ ‬على‭ ‬مباراة‭ ‬نظمت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬مسؤولو‭ ‬قطاع‭ ‬الرياضة‭ ‬والشباب‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬إطلاقها‭.‬

وهم‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬ساحات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وافتتاحها‭ ‬أمام‭ ‬الفرق‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬ثاني‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭.‬

أعلنت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬شرق‭ ‬الموصل،‭ ‬فيما‭ ‬تواصل‭ ‬معركتها‭ ‬لاستعادة‭ ‬غرب‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬أيدي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وبين‭ ‬البيوت‭ ‬شبه‭ ‬المدمرة،‭ ‬وحول‭ ‬الملعب‭ ‬المسيج‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬تتخطى‭ ‬مساحته‭ ‬120‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬والمغطى‭ ‬بطبقة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬العشب‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬تجمع‭ ‬بعض‭ ‬شبان‭ ‬الحي‭ ‬لتشجيع‭ ‬رفاقهم‭ ‬بالهتافات‭.‬

تبدأ‭ ‬المباراة‭ ‬ويبدأ‭ ‬الصراخ‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬لتحديد‭ ‬التمركز‭ ‬وتنسيق‭ ‬التمريرات‭.‬

يقول‭ ‬ليث‭ ‬علي‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬ممنوعا‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬الشاب‭ ‬بسرواله‭ ‬القصير‭ ‬والطامح‭ ‬للاحتراف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نلعب‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مراقبة‭ ‬داعش‭. ‬كانوا‭ ‬يفرضون‭ ‬علينا‭ ‬القوانين،‭ ‬كأن‭ ‬يكون‭ ‬السروال‭ ‬شرعيا‭ ‬تحت‭ ‬الركبة،‭ ‬وإيقاف‭ ‬اللعب‭ ‬وقت‭ ‬الصلاة‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬اليوم،‭ ‬واصل‭ ‬الشبان‭ ‬مباراتهم‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬صوت‭ ‬آذان‭ ‬الظهر‭.‬

أيهم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حاضرا‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتعد‭ ‬الثلاثين‭ ‬شخصا،‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬هي‭ ‬متنفسنا‭. ‬والشبان‭ ‬هنا‭ ‬لاعبون‭ ‬ماهرون‭. ‬ليث‭ ‬مثلا،‭ ‬لديه‭ ‬تسديدة‭ ‬لا‭ ‬تخيب‭ ‬بقدمه‭ ‬اليسرى،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬دعم‭ ‬للمواهب‮»‬‭.‬

وتعد‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الخماسية‭ (‬ميني‭ ‬فوتبول‭) ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬الموصل،‭ ‬ويعد‭ ‬نادي‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الأندية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وكان‭ ‬يتحضر‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬دخول‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬إلى‭ ‬المدينة‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬مغادرته‭ ‬لخوض‭ ‬مباريات‭ ‬التأهل‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬خارج‭ ‬الموصل‭.‬

‭- ‬إعادة‭ ‬إحياء‭ ‬اللعبة‭ -‬

ويتطلع‭ ‬المسؤولون‭ ‬عن‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الشمالية‭ ‬إلى‭ ‬اعادة‭ ‬إحياء‭ ‬اللعبة‭ ‬وجذب‭ ‬الجمهور‭ ‬إليها‭.‬

ويقول‭ ‬مدير‭ ‬الرياضة‭ ‬والشباب‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬المعماري‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬قمنا‭ ‬بتأهيل‭ ‬12‭ ‬ساحة‭ ‬تتيح‭ ‬إقامة‭ ‬مباريات‭ ‬للفرق‭ ‬الشعبية‮»‬‭.‬

وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬قررت‭ ‬دائرة‭ ‬الرياضة‭ ‬والشباب‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬والتي‭ ‬أقامت‭ ‬مقرها‭ ‬المؤقت‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الكرامة،‭ ‬إقامة‭ ‬فعاليات‭ ‬رياضة‭ ‬أول‭ ‬يوم‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬كل‭ ‬شهر،‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬الرياضة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬المتحدث‭ ‬الإعلامي‭ ‬للدائرة‭ ‬عمر‭ ‬شمس‭ ‬الدين‭.‬