توقيف رئيس الصفاقسي التونسي مدى الحياة بعد عضه الحكم المساعد

تونس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬التونسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬توقيف‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬الرياضي‭ ‬الصفاقسي‭ ‬المنصف‭ ‬خماخم‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬بسبب‭ ‬اعتدائه‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬مساعد،‭ ‬بما‭ ‬شمل‭ ‬‮«‬العض‮»‬‭ ‬و»لمسه‭ ‬من‭ ‬مؤخرته‮»‬‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭. ‬وتعود‭ ‬الحادثة‭ ‬الى‭ ‬مباراة‭ ‬بين‭ ‬الصفاقسي‭ ‬والنجم‭ ‬الساحلي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬صفاقس‭ ‬في‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬وانتهت‭ ‬بفوز‭ ‬المضيف‭ ‬3‭-‬2‭. ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬توترا‭ ‬واحتجاجات‭ ‬على‭ ‬التحكيم‭. ‬وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬ان‭ ‬خماخم‭ ‬تعمد‭ ‬‮«‬النزول‭ ‬الى‭ ‬أرضية‭ ‬الميدان‭ ‬أثناء‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬والتوجه‭ ‬الى‭ ‬المساعد‭ ‬الأول‭ ‬للحكم‭ (…) ‬أثناء‭ ‬سير‭ ‬المباراة‮»‬،‭ ‬وقام‭ ‬‮«‬بالاعتداء‭ ‬عليه‭ ‬بالعنف‭ ‬بعضه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬خده‭ ‬أسفل‭ ‬أذنه‭ ‬اليسرى‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬قام‭ ‬أيضا‭ ‬خلال‭ ‬الاستراحة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الشوطين‭ ‬‮«‬بالاعتداء‭ ‬بالفاحشة‭ ‬على‭ ‬المساعد‭ ‬الأول‭ ‬للحكم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حركة‭ ‬غير‭ ‬أخلاقية‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬لمسه‭ ‬من‭ ‬مؤخرته‭ ‬في‭ ‬مناسبتين‭ ‬مع‭ ‬التوجه‭ ‬نحوه‭ ‬بكلمات‭ ‬منافية‭ ‬للأخلاق‭ ‬الحميدة‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬توجه‭ ‬نحو‭ ‬طاقم‭ ‬التحكيم‭ ‬‮«‬بعبارات‭ ‬نابية‭ ‬ومنافية‭ ‬للأخلاق‭ ‬ومخلة‭ ‬بالحياء‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬خماخم‭ ‬لم‭ ‬يكتف‭ ‬بذلك،‭ ‬بل‭ ‬أدلى‭ ‬بتصريحات‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬التلفزة‭ ‬تضمنت‭ ‬‮«‬الاعتراف‭ ‬باعتدائه‭ ‬بالفاحشة‭ ‬على‭ ‬المساعد‭ ‬الأول‭ ‬للحكم‭ (…) ‬ومواصلة‭ ‬المس‭ ‬من‭ ‬كرامة‭ ‬الحكم‭ ‬والتصريح‭ ‬ان‭ ‬الحكم‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬منه‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬الاتحاد‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تجاوزات‭ ‬خطيرة‭ ‬وجسيمة‭ ‬وفيها‭ ‬مخالفة‭ ‬للميثاق‭ ‬الرياضي‭ ‬ومس‭ ‬بالحرمة‭ ‬الجسدية‭ ‬واعتداء‭ ‬بالفاحشة‭ ‬على‭ ‬المساعد‭ ‬الأول‭ ‬للحكم‮»‬،‭ ‬مقررا‭ ‬‮«‬منع‭ ‬السيد‭ ‬المنصف‭ ‬خماخم‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬يتعلق‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‮»‬‭. ‬كما‭ ‬فرضت‭ ‬غرامة‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬تونسي‭ (‬نحو‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭). ‬

وأظهر‭ ‬شريط‭ ‬مصور‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬يوتيوب‮»‬،‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬يدخل‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬للانضمام‭ ‬الى‭ ‬لاعبيه‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يحتجون‭ ‬على‭ ‬الحكام‭ ‬بعدما‭ ‬عادل‭ ‬النجم‭ ‬الساحلي‭ ‬النتيجة‭ (‬2-2‭) ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتوجه‭ ‬الى‭ ‬الحكم‭ ‬المساعد‭ ‬ويقوم‭ ‬بتقبيله‭ ‬على‭ ‬وجنتيه‭.‬

وعند‭ ‬استراحة‭ ‬الشوطين،‭ ‬ظهر‭ ‬خماخم‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬مجددا،‭ ‬ولحق‭ ‬بالحكم‭ ‬المساعد‭ ‬نفسه‭ ‬وهو‭ ‬يهم‭ ‬بالخروج،‭ ‬وبدا‭ ‬انه‭ ‬احاط‭ ‬به‭ ‬ولمسه‭ ‬على‭ ‬مؤخرته،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتدخل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬لابعاده‭.‬

وفي‭ ‬تصريحات‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬بعد‭ ‬المباراة،‭ ‬أقر‭ ‬خماخم‭ ‬بما‭ ‬قام‭ ‬به،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬قام‭ ‬بذلك‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬رفع‭ ‬معنويات‮»‬‭ ‬الحكم‭ ‬بعدما‭ ‬شعر‭ ‬ان‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬خرجت‭ ‬منه‭ (‬فقد‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭)‬‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الفريق‭ ‬كان‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬ينال‭ ‬‮«‬حقوقه‮»‬‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

وسجل‭ ‬الصفاقسي‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬غير‭ ‬واضحة‭.‬

وأطلق‭ ‬النادي‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬حملة‭ ‬لدعم‭ ‬خماخم‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬أساند‭ ‬الرئيس‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬النادي‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬صفا‭ ‬واحدا‭ ‬سندا‭ ‬للرئيس‮»‬‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬‮«‬الحملة‭ ‬الممنهجة‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬الرياضي‭ ‬الصفاقسي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجامعة‭ ‬الوطنية‭ (‬الاتحاد‭ ‬التونسي‭)‬لكرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬