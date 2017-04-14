إمرأة تكشف أسرار مارادونا

مدريد‭ – ‬الزمان‭ ‬

ردت‭ ‬دالما،‭ ‬ابنة‭ ‬أسطورة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأرجنتينية،‭ ‬دييجو‭ ‬مارادونا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قالته‭ ‬فيرونيكا‭ ‬أوخيدا،‭ ‬صديقة‭ ‬والدها‭ ‬السابقة،‭ ‬بعدما‭ ‬كشفت‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعض‭ ‬التفاصيل‭ ‬الشخصية‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬مارادونا،‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬علاقتهما‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬8‭ ‬أعوام‭.‬

وكانت‭ ‬فيرونيكا‭ ‬قد‭ ‬تحدثت‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬صحفي‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬شخصية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالأسطورة‭ ‬الأرجنتيني،‭ ‬وأوردت‭ ‬بعض‭ ‬القصص‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬لهما‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬علاقتهما‭ ‬والتي‭ ‬أنجبا‭ ‬خلالها‭ ‬طفلهما‭ ‬دييجو‭ ‬فرناندو،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬دالما‭ ‬ردت‭ ‬على‭ ‬صديقة‭ ‬والدها‭ ‬السابقة‭ ‬مطالبة‭ ‬إياها‭ ‬بالخجل‭ ‬مما‭ ‬قالته،‭ ‬وقالت‭: ‬شعرت‭ ‬بالخجل‭ ‬الشديد‭ ‬بمجرد‭ ‬قراءة‭ ‬ما‭ ‬قالته‭ ‬فيرونيكا،‭ ‬لا‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يتحدث‭ ‬أحد‭ ‬ما‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬التفاصيل‭ ‬الشخصية‭ ‬وفي‭ ‬العلن‭. ‬فيرونيكا‭ ‬كشفت‭ ‬خلال‭ ‬حوار‭ ‬آخر‭ ‬مع‭ ‬إذاعة‭ ‬أرجنتينية،‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى‭ ‬تتعلق‭ ‬بحياة‭ ‬مارادونا‭ ‬الجنسية،‭ ‬غير‭ ‬عابئة‭ ‬بانتقادات‭ ‬ابنته‭ ‬الكبرى،‭ ‬لترد‭ ‬الأخيرة‭ ‬قائلة‭: ‬هذه‭ ‬وضاعة‭ ‬ليس‭ ‬بعدها‭ ‬وضاعة،‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬التفاصيل‭ ‬أمام‭ ‬الآخرين‭. ‬علاقة‭ ‬مارادونا‭ ‬وفيرونيكا‭ ‬حملت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التوتر،‭ ‬وأبرزها‭ ‬عندما‭ ‬صورته‭ ‬عبر‭ ‬هاتفها‭ ‬المحمول‭ ‬وهو‭ ‬يعتدي‭ ‬عليها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬دييجو‭ ‬للتأكيد‭ ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬يؤذها‭ ‬وإنما‭ ‬سحب‭ ‬منها‭ ‬جهاز‭ ‬الهاتف‭.‬