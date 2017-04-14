إمرأة تكشف أسرار مارادونا

مدريد – الزمان
ردت دالما، ابنة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييجو مارادونا، على ما قالته فيرونيكا أوخيدا، صديقة والدها السابقة، بعدما كشفت الأخيرة بعض التفاصيل الشخصية في حياة مارادونا، خلال فترة علاقتهما التي امتدت 8 أعوام.
وكانت فيرونيكا قد تحدثت في حوار صحفي عن تفاصيل شخصية تتعلق بالأسطورة الأرجنتيني، وأوردت بعض القصص التي حدثت لهما خلال فترة علاقتهما والتي أنجبا خلالها طفلهما دييجو فرناندو، إلا أن دالما ردت على صديقة والدها السابقة مطالبة إياها بالخجل مما قالته، وقالت: شعرت بالخجل الشديد بمجرد قراءة ما قالته فيرونيكا، لا يفترض أن يتحدث أحد ما عن هذه التفاصيل الشخصية وفي العلن. فيرونيكا كشفت خلال حوار آخر مع إذاعة أرجنتينية، تفاصيل أخرى تتعلق بحياة مارادونا الجنسية، غير عابئة بانتقادات ابنته الكبرى، لترد الأخيرة قائلة: هذه وضاعة ليس بعدها وضاعة، ليس من المفترض أن نتحدث عن هذه التفاصيل أمام الآخرين. علاقة مارادونا وفيرونيكا حملت الكثير من التوتر، وأبرزها عندما صورته عبر هاتفها المحمول وهو يعتدي عليها، قبل أن يخرج دييجو للتأكيد بأنه لم يؤذها وإنما سحب منها جهاز الهاتف.