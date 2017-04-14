إجازة من أجل آلام الدورة الشهرية

روما‭ – ‬الزمان‭ ‬

تبحث‭ ‬إيطاليا‭ ‬تشريع‭ ‬قانون‭ ‬يمنح‭ ‬المرأة‭ ‬إجازة‭ ‬رسمية‭ ‬مدفوعة‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬شهرياً‭ ‬بسبب‭ ‬آلام‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭. ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬لقي‭ ‬ترحيباً‭ ‬وانتقادات‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬والآن‭ ‬الجيمع‭ ‬ينتظر‭ ‬تصويت‭ ‬البرلمان‭. ‬وقد‭ ‬لاقى‭ ‬هذه‭ ‬الخبر‭ ‬استحساناً‭ ‬وترحيباً‭ ‬بين‭ ‬الأوساط‭ ‬المحلية‭ ‬الإيطالية‭. ‬ولكن‭ ‬بنفس‭ ‬القوت‭ ‬صدرت‭ ‬انتقادات‭ ‬ومخاوف‭ ‬حول‭ ‬تأثير‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭. ‬وقد‭ ‬يعتقد‭ ‬الكثيرون‭ ‬بأن‭ ‬المرأة‭ ‬تميل‭ ‬إلى‭ ‬المبالغة‭ ‬بوصف‭ ‬الألم‭ ‬الذي‭ ‬تعاني‭ ‬منه‭ ‬نتيجة‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية،‭ ‬ويدفعها‭ ‬إلى‭ ‬التغيب‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬أو‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬وملازمة‭ ‬المنزل‭.‬

ويفترض‭ ‬بعض‭ ‬الرجال‭ ‬تلقائياً‭ ‬بأن‭ ‬التعب‭ ‬والإحباط‭ ‬والقلق‭ – ‬وهي‭ ‬الأعراض‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬وترافق‭ ‬الحيض‭- ‬ليست‭ ‬إلا‭ ‬مزاجية‭ ‬أنثوية‭ ‬‮«‬دلع‭ ‬بنات‮»‬‭ ‬لجذب‭ ‬الانتباه‭ ‬أو‭ ‬مجرد‭ ‬عذر‭ ‬للتغيب‭ ‬عن‭ ‬الصفوف‭ ‬الدراسية‭ ‬أو‭ ‬العمل‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الافتراض‭ ‬خاطئ‭ ‬كلياً،‭ ‬إذ‭ ‬ثبت‭ ‬علمياً‭ ‬أن‭ ‬حدة‭ ‬آلام‭ ‬الحيض‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬متساوية‭ ‬مع‭ ‬آلام‭ ‬النوبة‭ ‬القلبية،‭ ‬كما‭ ‬حددها‭ ‬جون‭ ‬غوليبود،‭ ‬بروفيسور‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬الإنجابية‭ ‬بكلية‭ ‬لندن‭ ‬الجامعية،‭ ‬وفقاً‭ ‬لصحيفة‭ ‬تلغراف‭ ‬البريطانية‭. ‬وإدراك‭ ‬حجم‭ ‬الألم‭ ‬الحقيقي‭ ‬الذي‭ ‬تعانيه‭ ‬المرأة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحيض،‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بعض‭ ‬البلدان‭ ‬لتشريع‭ ‬قانون‭ ‬يمنح‭ ‬بموجبه‭ ‬المرأة‭ ‬إجازة‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬شهرياً‭ ‬مدفوعة‭.‬

كانت‭ ‬الهند‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬هذه‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬العمل‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1947،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمجلة‭ ‬‮«‬شتيرن‮»‬‭ ‬الألمانية‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬الصين،‭ ‬واليابان،‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬وبعض‭ ‬الشركات‭ ‬الخاصة‭ ‬مثل‭ (‬Nike‭).‬