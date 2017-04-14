إجازة من أجل آلام الدورة الشهرية

روما – الزمان
تبحث إيطاليا تشريع قانون يمنح المرأة إجازة رسمية مدفوعة لمدة 3 أيام شهرياً بسبب آلام الدورة الشهرية التي تعاني منها. هذا الاقتراح لقي ترحيباً وانتقادات على حد سواء، والآن الجيمع ينتظر تصويت البرلمان. وقد لاقى هذه الخبر استحساناً وترحيباً بين الأوساط المحلية الإيطالية. ولكن بنفس القوت صدرت انتقادات ومخاوف حول تأثير القرار على فرص المرأة في سوق العمل. وقد يعتقد الكثيرون بأن المرأة تميل إلى المبالغة بوصف الألم الذي تعاني منه نتيجة الدورة الشهرية، ويدفعها إلى التغيب عن العمل، أو التوقف عن ممارسة الرياضة وملازمة المنزل.
ويفترض بعض الرجال تلقائياً بأن التعب والإحباط والقلق – وهي الأعراض التي تسبق وترافق الحيض- ليست إلا مزاجية أنثوية «دلع بنات» لجذب الانتباه أو مجرد عذر للتغيب عن الصفوف الدراسية أو العمل. غير أن هذا الافتراض خاطئ كلياً، إذ ثبت علمياً أن حدة آلام الحيض قد تكون متساوية مع آلام النوبة القلبية، كما حددها جون غوليبود، بروفيسور في الصحة الإنجابية بكلية لندن الجامعية، وفقاً لصحيفة تلغراف البريطانية. وإدراك حجم الألم الحقيقي الذي تعانيه المرأة خلال فترة الحيض، هو ما دفع بعض البلدان لتشريع قانون يمنح بموجبه المرأة إجازة لمدة 3 أيام شهرياً مدفوعة.
كانت الهند في مقدمة هذه البلدان التي بدأت العمل بموجب هذا القانون منذ عام 1947، وفقاً لمجلة «شتيرن» الألمانية. بالإضافة إلى بعض مناطق الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا وبعض الشركات الخاصة مثل (Nike).