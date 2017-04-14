ناسا تكتشف وجود مخلوقات فضائية غريبة خرج كوكب الأرض

واشنطن – الزمان

اكدت وكالة الفضاء الأميركية ناسا لأول مرة احتمال وجود مخلوقات فضائية غريبة تعيش خارج كوكب الأرض، وهي الكائنات التي طالما شغلت عقل الإنسان وأطلقت العنان لخيالاته، فضلاً عن أن بعض العلماء كانوا يحذرون من أن هذه الكائنات قد تنظم غزواً يستهدف الكرة الأرضية ما ويشكل تهديداً للوجود البشري.وقال بيان امس ان (ناسا اكتشفت أن أحد الأقمار التي تحيط بكوكب زحل فيه ظروفاً ومواصفات ومعايير يمكن معها أن تكون الحياة ممكنة لمخلوقات وكائنات غريبة من غير الجنس البشري.وقال ان (القمر إنسيلادوس القريب من كوكب زحل هو المكان الوحيد خارج الأرض الذي تمكن العلماء من الوصول إلى دليل مباشر على أنه يحتوي على مصادر للطاقة تجعل الحياة على سطحه أمراً محتملاً لكائنات ومخلوقات فضائية), واوضح البيان انه (بحسب المعلومات ان إنسيلادوس هو سادس أكبر الأقمار المحيطة بكوكب زحل، ويقع في قطر دائرة يبلغ طولها 500 كيلو مترا ، وبذلك فحجمه لا يزيد عن 10بالمئة فقط من أكبر الأقمار التي تحيط بكوكب زحل، لكن مواصفاته تختلف تماماً عن باقي الأقمار، أما دورته المدارية فتبلغ 33 ساعة، أي أن اليوم على هذا القمر قوامه 33 ساعة), وتابع إن (القمر يتضمن محيطاً مائياً، وفيه أعمدة من الثلج تتضمن هيدروجينا يأتي من فتحات حرارية مائية، وهو ما دفع العلماء إلى الاعتقاد بأنه يحتوي على بيئة مشابهة لتلك التي كانت موجودة على الكرة الأرضية وقادت إلى نشوء الحياة قبل أربعة مليارات سنة), واضاف البيان انه (تم التوصل إلى الاكتشاف بعد تحليل المعلومات التي وردت من بعثة استقصاء أرسلتها ناسا إلى الفضاء لاستطلاع كوكب زحل وانتهت في شهر أيلول الماضي من مهمة استمرت 13 عاماً).ونقل البيان عن عن العالم الجيولوجي جيفري سويوالد القول انه (إذا كان هذا صحيحاً فسوف يكون له آثاراً أساسية على احتمالات وجود حياة على كوكب إنسيلادوس).واشار البيان الى ان (اكتشاف القمر المشار إليه لأول مرة كان في العام 2005 من قبل البعثة الفضائية كازيني ، على أن ناسا اكتشفت بعد ذلك بعشرة سنوات أن القمر يحتوي على محيط من المياه، لتكتشف أخيراً أنه يحتوي أيضاً على ظروف مشابهة لتلك التي نشأت فيها الحياة على كوكب الأرض قبل أكثر من أربعة مليارات سنة، الأمر الذي عده العلماء مؤشراً مهماً على احتمالات أن يكون ثمة مخلوقات فضائية وأحياء يعيشون على سطح ذلك القمر).